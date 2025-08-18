На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пресс-релиз

Использование дронов в экономике обсудят на Международном форуме «Крылья Сахалина»

Пути достижения лидерства России в сфере беспилотных авиационных систем к 2030 году обсудят на Международном форуме беспилотных аппаратов всех сред «Крылья Сахалина», который пройдет в «Сахалин Экспо» на территории дронопорта «Пушистый» с 6 по 8 сентября. Мероприятие состоится в статусе выездной площадки десятого, юбилейного Восточного экономического форума. Организатор ВЭФ — Фонд Росконгресс.

В рамках мероприятия представители органов власти, бизнеса, научного сообщества и образования, эксперты и ведущие специалисты отрасли обсудят ключевые аспекты использования воздушных, наземных, водных, подводных и других дронов, а также рассмотрят вопросы эффективного использования беспилотных аппаратов в различных сферах экономики. Среди них — обеспечение транспортной доступности, охрана окружающей среды и управление ресурсами. Особое внимание будет уделено реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы» и теме регулирования полетов дронов.

«Форум «Крылья Сахалина» станет важной площадкой для обмена опытом и поиска ответов на самые актуальные вызовы в сфере беспилотных систем. Наш регион становится пространством для испытания и масштабирования лучших российских и мировых практик. Дроны уже сегодня помогают нам сокращать риски, повышать эффективность экономики. Здесь, на островах, мы создаем будущее, в котором беспилотники — воздушные, наземные или водные — станут нашими надежными помощниками», — подчеркнул губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Сахалинская область активно применяет беспилотники в повседневной практике. На островах разработаны почти 70 сценариев использования дронов. Беспилотники выявляют заросли борщевика, несанкционированные свалки, ведут ледовую разведку, доставляют небольшие грузы медицинского назначения, помогают ловить браконьеров и искать заблудившихся в лесах людей. Благодаря дронам, которые своевременно выявляют возгорания, площадь лесных пожаров в регионе сократилась в десять раз. На базе Единой дальневосточной авиакомпании создана авиакомпания «Аврора-БАС».

«Развитие и использование беспилотных систем, а также регулирование в этой сфере — безусловный тренд новейшего времени, актуальный для всех стран. Их внедрение в различные сферы экономики и государственного хозяйства повышает продуктивность деятельности, сокращает многие процессы. Опыт Сахалина в работе с дронами разных классов, пристальное внимание, которое уделяется этой теме в субъекте, развитие профильной инфраструктуры позволяют островному региону закрепить за собой статус одной из главных дискуссионных площадок в этом направлении. Убежден, что форум «Крылья Сахалина» получит высокий уровень представительства и позволит сформировать конкретные инициативы в сфере беспилотных систем», — отметил первый заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Восточного экономического форума Игорь Павлов.

Молодежный трек Форума ориентирован на профориентацию и привлечение новых специалистов в отрасль. Отдельная программа подготовлена для жителей и гостей Сахалинской области. На выставке «Будущее ближе, чем кажется: инновации беспилотных технологий» состоятся мастер-классы, семинары и презентации. Здесь все желающие смогут ознакомиться с последними разработками в сфере беспилотных аппаратов.

В рамках спортивной программы запланированы профессиональные гонки дронов, состязания ведущих российских спортсменов в отечественном симуляторе, дрон-баскетбол и дрон-бильярд, мастер-классы по отработке навыков пилотирования в визуальном режиме, соревнования конструкторов «Быстрее, выше, сильнее», воздушный бой, полеты на симуляторах квадрокоптеров, а также на мини-FPV.

С 5 по 7 сентября на территории дронопорта «Пушистый» состоится фестиваль авиации, музыки и спорта «Крылья Сахалина» с участием местных и приглашенных коллективов.

Регистрация на Форум доступна на сайтах: forumsakhalin.ru/drones-forum, сахалин-экспо.рф.

25–26 сентября на территории дронопорта «Пушистый» состоится Международный Дальневосточный энергетический форум. Это мероприятие также является выездной площадкой ВЭФ.

Десятый, юбилейный Восточный экономический форум пройдет 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема мероприятия в этом году – «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания».

