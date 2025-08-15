Фонд Росконгресс и МИД России представили главам дипмиссий возможности ВЭФ, ВНОТ и Дальневосточного энергетического форума

14 августа состоялся совместный брифинг Министерства иностранных дел России и Фонда Росконгресс для аккредитованных в России глав дипломатических миссий ряда иностранных государств, посвященный проводимым во втором полугодии 2025 года международным мероприятиям. В частности, были представлены Восточный экономический форум (ВЭФ), который пройдет 3-6 сентября во Владивостоке, и Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ) – она будет организована в федеральной территории «Сириус» 15-18 сентября. Оба мероприятия пройдут в десятый юбилейный раз.

Кроме того, был представлен формат выездных мероприятий Восточного экономического форума. Среди них – Международный форум беспилотных аппаратов всех сред «Крылья Сахалина», который пройдет 6-8 сентября, и Международный Дальневосточный энергетический форум, который организуют 25-26 сентября. Форумы состоятся на новой конгресс-выставочной площадке «Сахалин-Экспо» на дронопорте «Пушистый».

«Мы активно взаимодействуем с коллегами из Фонда Росконгресс в рамках реализации конгрессно-выставочной деятельности. Восточный экономический форум за годы существования стал значимой авторитетной площадкой, важным инструментом для регионального развития и международного сотрудничества. Здесь представлены фактически все страны Глобального Юга и Востока. Дальневосточный энергетический форум – это платформа для обсуждения возможностей, рисков и ключевых вызовов, с которыми сталкивается энергетическая отрасль. Форум направлен на презентацию глобально значимых топливно-энергетических проектов и решений. Всероссийская неделя охраны труда объединяет представителей органов государственной власти, работодателей профсоюзов, общественных, научных организаций с целью совершенствования различных аспектов трудовых и социальных отношений. Будем рады видеть наших зарубежных партнеров в числе гостей и участников этих форумов», – отметил директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Восточный экономический форум является площадкой для российских и иностранных инвесторов, которые определяют направления экономического развития Дальнего Востока, отметил первый заместитель директора Фонда Росконгресс, директор ВЭФ Игорь Павлов. Он рассказал о деловой, культурной и спортивной программах форума.

Отдельное внимание было уделено мероприятиям, которые пройдут на полях ВЭФ. В частности, запланировано проведение Совещания министров экономики государств-членов ШОС. Также традиционно будет работать выставка «Улица Дальнего Востока». Главная тема ВЭФ в этом году – «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».

«Одним из традиционных векторов обсуждения на ВЭФ являются механизмы привлечения инвестиций. Также Форум направлен на расширение многостороннего сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В свою очередь, на Международном Дальневосточном энергетическом форуме планируется обсудить такие темы, как развитие нефтегазовой отрасли и топливно-энергетического комплекса региона, обеспечение логистики и устойчивого энергоснабжения Дальнего Востока, международное научное и технологическое сотрудничество в сфере энергетики, развитие беспилотных систем, возможности «зеленой» энергетики. Фондом Росконгресс разработана успешно действующая экосистема проектов, которая охватывает не только значимые международные мероприятия – форумы, выставки, конгрессы, но и механизмы поддержки инноваций, инвестиций, социального предпринимательства, культурно-гуманитарного сотрудничества, спорта, здравоохранения, благотворительности», – подчеркнул Игорь Павлов.

Всероссийская неделя охраны труда в этом году состоится под девизом: «Народосбережение – гарантия устойчивого развития», отметил заместитель директора Фонда Росконгресс, директор ВНОТ Владимир Затынайко. Деловая программа традиционно посвящена вопросам социальной защиты, охраны труда, промышленной безопасности и другим вопросам поддержки человека труда. Площадка форума – более 25000 кв.м, в нем принимают участие все 89 регионов нашей станы, более 8000 участников, более чем из 1000 компаний. На юбилейной ВНОТ-2025 пройдет масштабная специализированная выставка, где представят инновационные средства индивидуальной защиты, технологии безопасности, системы мониторинга здоровья, а также услуги в сфере охраны труда и HR.

Директор Всероссийской недели охраны труда Владимир Затынайко подчеркнул важность практической реализации политического диалога и установления деловых связей между российскими и международными компаниями, которые достигаются на полях форума.

«Участие во Всероссийской неделе охраны труда — это прежде всего установление деловых связей. В выставке участвуют ведущие российские и международные компании — более 150 экспонентов, демонстрирующих лучшие продукты, услуги и новейшие разработки. Участие стран СНГ и БРИКС — это конкретное воплощение договоренностей, достигнутых на политическом уровне. Это переход к совместным проектам, трансферу технологий, гармонизации стандартов. В этом году рабочая группа стран БРИКС продолжит углубленное взаимодействие на площадке форума. А это важный шаг в укреплении сотрудничества в сфере труда», — отметил Владимир Затынайко.