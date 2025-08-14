На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пресс-релиз

Экономика партнерства: первая выездная сессия ПМЭФ прошла на Иссык-Куле

В рамках VII Киргизско-Российского экономического форума на площадке в Иссык-Куле состоялась первая выездная сессия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Экономика партнерства: от локализации производств к расширению рынков». Форум проходит во время официального визита в Киргизию Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина и проведения Заседания Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в г. Чолпон-Ата.

ПМЭФ – главное деловое событие России, а его выездные сессии уже успели побывать в Турции, Омане, Индии, Мексике, Бразилии и других странах. В этом году форум впервые представил свой формат выездного мероприятия в Киргизии. Такой шаг, по мнению участников, стал важным этапом в развитии двустороннего экономического диалога: бизнес и государственные структуры получили возможность напрямую обсудить перспективы локализации производств и выхода совместной продукции на новые рынки.

На повестке сессии – прорывные решения в цифровой индустрии, лучшие практики применения новых технологий в странах ЕАЭС, потенциал межрегионального сотрудничества в сфере инноваций. Участники обсудили перспективы и механизмы привлечения поддержки стартапов со стороны институтов развития и венчурного капитала. Модератором выступил управляющий директор АО «Русская медиагруппа» Дмитрий Медников.

Заместитель директора Фонда Росконгресс и директор ПМЭФ Алексей Вальков представил итоги 28-го Петербургского международного экономического форума, а также ключевые проекты Фонда, предлагающие бизнесу инструменты для установления деловых связей и реализации совместных инициатив.

«Проведение сессии в Киргизии – результат системной работы и прочного партнерства: Фонд Росконгресс имеет более 220 соглашений с организациями из 89 стран, в том числе пять – с киргизскими структурами, такими как Российско-Кыргызский Фонд развития и Торгово-промышленная палата и др. Именно это сотрудничество позволило запустить в 2023 году бизнес-диалог «Россия – Киргизия» на ПМЭФ, который стал уже традиционной частью программы Форума», – подчеркнул Алексей Вальков.

Заместитель Министра экономики и коммерции Киргизской Республики Искендер Асылкулов отметил, что за последние годы в стране изменился подход к работе с инвесторами: вместо излишнего контроля и жесткого налогообложения, которые отпугивали бизнес, сегодня акцент сделан на стимулирующих мерах – налоговые преференции, государственная поддержка, обеспечение инфраструктуры.

«Результат очевиден: за последние годы в Киргизию пришли новые инвесторы, начали локализовываться производства. Но одной локализации недостаточно – необходимо расширять промышленную базу и выстраивать операционные цепочки, в том числе совместно с Российской Федерацией. Это позволит распределять производство, применять единые стандарты и делать общий рынок наших стран более устойчивым и привлекательным для капитала», – сказал Искендер Асылкулов.

Организатором VII Киргизско-Российского экономического форума выступает Российско-Кыргызский Фонд развития при поддержке Фонда Росконгресс под международным брендом Roscongress International.

Повторить удар Ирана: как Киев планировал атаковать Москву ракетами «Сапсан»
Полковник Ходаренок: Киеву не удастся развернуть масштабное производство ОТРК «Сапсан»
Россия и Украина обменялись пленными. Военная операция, день 1268-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1268-й день
Удар «Летучей лисицы». ВСУ атаковали жилые дома в Ростове-на-Дону
ВСУ атаковали дома в Ростове-на-Дону с помощью дрона «Летучая лисица»
Названо число людей, эвакуированных из поврежденных БПЛА домов в Ростове-на-Дону
WhatsApp высказался о решении частично ограничить звонки в России
В США рассказали о контактах помощников Зеленского с Уиткоффом
Саммит Путина, Трампа и Зеленского может пройти в Турции
На Украине показали сгенерированное ИИ видео с покушением на Путина
Госдеп США рассказал о пытках и незаконных задержаниях на Украине
Воспитанник «Зенита» рассказал, что в Европе его называли «Путин»
Бывшему мэру Сочи и его жене продлили меру пресечения
В Китае люди платят деньги экстрасенсам, чтобы узнать, «переродится ли их питомец»
В Подмосковье девушка чудом выжила после того, как кобра заползла в ее рюкзак и укусила ее
В Центробанке сообщили, что внешний долг РФ вырос на 11,1% в I полугодии
Опубликован график Путина на Аляске
СМИ узнали о серьезных намерениях Трампа относительно встречи с Путиным
У любителей овощей снижен риск депрессии, подтвердили ученые
Семья мальчика, покусанного в Сочи хаски, собирает деньги, хотя его лечат бесплатно
Москвич ударил женщину-контролера в автобусе, и это попало на видео
СМИ назвали лидера, к которому прислушивается Трамп по ситуации на Украине
Уральца, напавшего на ребенка в шапке с символикой Z, внесли в список террористов
Бизнесмен подарил квартиру лишившемуся после ДТП ног мальчику
Павел Дуров передал миру наставления своего отца
В Белом доме раскрыли, какие усилия Трамп предпримет для завершения конфликта на Украине
Легенда сборной России сделал прогноз на точный счет матча «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»
Путин допустил, что заключит с Трампом новую сделку
В Госдуме считают, что встреча Путина и Трампа на Аляске не станет новой «Ялтой»
«Сегодня очень шумно»: белгородец рассказал об атаках ВСУ на город
Блогера Варламова заочно приговорили к восьми годам колонии
На повестке — не только Украина. Раскрыты детали переговоров Путина и Трампа
Помощник президента России Ушаков рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа
В России объяснили выбор состава делегации для саммита на Аляске
Вице-мисс Россия погибла в ДТП
Орбан назвал главное условие мира на Украине
Российские туристы пострадали в ДТП в Египте
Трамп пообещал Зеленскому не обсуждать с Путиным территории. Тогда о чем пойдет разговор?
NBC News: Трамп обещал Зеленскому не поднимать вопрос территорий в беседе с Путиным
В магазин с выгодой. Как сервис от Х5 помогает семьям экономить
В сервисе «Пакет» появилась возможность подключить до двух членов семьи
«Ущерб колоссален». Россия сорвала производство украинских ракет «Сапсан»
В ФСБ сообщили, что Россия сорвала планы Украины по созданию ракет «Сапсан»
«Типа» или «типо»: как писать правильно?
Какую букву ставить в конце популярного слова-паразита: правила написания
