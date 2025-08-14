Экономика партнерства: первая выездная сессия ПМЭФ прошла на Иссык-Куле

В рамках VII Киргизско-Российского экономического форума на площадке в Иссык-Куле состоялась первая выездная сессия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Экономика партнерства: от локализации производств к расширению рынков». Форум проходит во время официального визита в Киргизию Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина и проведения Заседания Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в г. Чолпон-Ата.

ПМЭФ – главное деловое событие России, а его выездные сессии уже успели побывать в Турции, Омане, Индии, Мексике, Бразилии и других странах. В этом году форум впервые представил свой формат выездного мероприятия в Киргизии. Такой шаг, по мнению участников, стал важным этапом в развитии двустороннего экономического диалога: бизнес и государственные структуры получили возможность напрямую обсудить перспективы локализации производств и выхода совместной продукции на новые рынки.

На повестке сессии – прорывные решения в цифровой индустрии, лучшие практики применения новых технологий в странах ЕАЭС, потенциал межрегионального сотрудничества в сфере инноваций. Участники обсудили перспективы и механизмы привлечения поддержки стартапов со стороны институтов развития и венчурного капитала. Модератором выступил управляющий директор АО «Русская медиагруппа» Дмитрий Медников.

Заместитель директора Фонда Росконгресс и директор ПМЭФ Алексей Вальков представил итоги 28-го Петербургского международного экономического форума, а также ключевые проекты Фонда, предлагающие бизнесу инструменты для установления деловых связей и реализации совместных инициатив.

«Проведение сессии в Киргизии – результат системной работы и прочного партнерства: Фонд Росконгресс имеет более 220 соглашений с организациями из 89 стран, в том числе пять – с киргизскими структурами, такими как Российско-Кыргызский Фонд развития и Торгово-промышленная палата и др. Именно это сотрудничество позволило запустить в 2023 году бизнес-диалог «Россия – Киргизия» на ПМЭФ, который стал уже традиционной частью программы Форума», – подчеркнул Алексей Вальков.

Заместитель Министра экономики и коммерции Киргизской Республики Искендер Асылкулов отметил, что за последние годы в стране изменился подход к работе с инвесторами: вместо излишнего контроля и жесткого налогообложения, которые отпугивали бизнес, сегодня акцент сделан на стимулирующих мерах – налоговые преференции, государственная поддержка, обеспечение инфраструктуры.

«Результат очевиден: за последние годы в Киргизию пришли новые инвесторы, начали локализовываться производства. Но одной локализации недостаточно – необходимо расширять промышленную базу и выстраивать операционные цепочки, в том числе совместно с Российской Федерацией. Это позволит распределять производство, применять единые стандарты и делать общий рынок наших стран более устойчивым и привлекательным для капитала», – сказал Искендер Асылкулов.

Организатором VII Киргизско-Российского экономического форума выступает Российско-Кыргызский Фонд развития при поддержке Фонда Росконгресс под международным брендом Roscongress International.