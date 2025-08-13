На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Пресс-релиз

Соревнования по боевому развертыванию пройдут на Всероссийской неделе охраны труда – 2025

Более 150 мероприятий пройдет в рамках юбилейной X Всероссийской недели охраны труда, которая состоится с 15 по 18 сентября в Университете «Сириус». МЧС России традиционно принимает активное участие во ВНОТ и в этом году подготовил обширную программу к юбилею. Организатором Всероссийской недели охраны труда является Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, оператором – Фонд Росконгресс.

В рамках ВНОТ гости смогут ознакомиться с выставкой пожарно-спасательной техники и средств защиты от огня. Особое внимание привлекут соревнования по боевому развертыванию, в которых примут участие сотрудники Сочинского пожарно-спасательного гарнизона.

На территории «Сириуса» также будет работать консультационный пункт МЧС России. Представители ведомства проведут видеоконференц-совещание с руководителями служб охраны труда регионов и организаций МЧС. В программе обсуждения – инновационные разработки для повышения безопасности труда, обучение мерам пожарной безопасности и другие вопросы.

Кроме того, сотрудники МЧС примут участие в совещании рабочей группы по улучшению оценки и управления профессиональными рисками в сфере охраны труда в России.
X Всероссийская неделя охраны труда является ключевой платформой для диалога представителей органов власти, бизнеса, профессионального сообщества, науки, молодежи и международных экспертов, определяющей стратегические направления создания безопасных, здоровых и устойчивых условий труда в Российской Федерации. В главном социальном форуме страны ожидается участие более 10 000 человек из 89 регионов России.

Познакомиться с архитектурой деловой программы можно на сайте ВНОТ.

Картина дня
«Логичный выбор». Названо вероятное место встречи Путина и Трампа на Аляске
CNN: встреча Путина и Трампа может пройти на военной базе Элмендорф-Ричардсон
ВСУ почти лишились возможности вывести войска из Красноармейска. Военная операция, день 1267-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1267-й день
Подоляк назвал отправную точку для реалистичных переговоров РФ и Украины
Белла Хадид показала фигуру в «голом» топе и микрошортах
Легенда сборной России дал прогноз на матч за Суперкубок УЕФА «ПСЖ» — «Тоттенхэм»
Выборжане спалили BMW сотрудника морга, и это попало на видео
В Белгороде дрон ВСУ повредил дом и ранил мирную жительницу
Новости и материалы
Российские бойцы взяли под контроль трассу Красноармейск--Павлодар
В МИД РФ обвинили Европу в саботаже мирных усилий России и США по Украине
Пашинян не будет участвовать в заседании совета ЕАЭС в Киргизии
СМИ рассказали, какое послание США отправили России
В США рассказали о предложении Си Цзиньпина Трампу
Лавров примет участие в саммите России и США на Аляске
Mia Boyka оказалась в базе «Миротворца»
Врач рассказала, к чему приводит нарушение водного баланса летом
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 анонсировали многочисленные нововведения
Губерниева назвали достойным кандидатом в президенты
В ДНР уничтожили редкий комплекс ПВО украинской армии
В сети похвалили мужчину, который бросил работу, чтобы поддерживать беременную жену
Американист объяснил, почему чиновники США удивились согласию Путина приехать на Аляску
Россиянин обстрелял мужчину, которому его возлюбленная ставила лайки
Корейские ученые признали старение «заразным»
Богачи в Кремниевой долине создают «генетическую суперкасту»
Франция выдаст России боевика ИГ
«Всех расстреляю»: в Саратове полицейский угрожал людям, защищавшим парк от застройки
Все новости
Эстония высылает российского дипломата
Захарова сообщила о «шипении змей-искусителей» из-за встречи Путина и Трампа
Не скрылся, а уехал в отпуск: адвокат объяснил побег российского чиновника из страны
РИА Новости: экс-замглавы Химок Минаев уехал из РФ за день до возбуждения дела
Ермак рассказал о дипломатическом «самоубийстве» Зеленского
Умер прозванный «грозой шпионов» полковник КГБ Зайцев
В российском регионе неизвестные пытались поджечь синагогу
От наркотиков и детдома до «Фабрики звезд» и фонда: Стасу Пьехе — 45
Медовый Спас: что это за праздник и какого числа его отмечают в 2025 году
Что принято делать на Медовый Спас: история, традиции, обряды праздника
От герпеса до лимфомы один шаг: как в России изучают вирусы, вызывающие рак
Директор НИИ морфологии человека Михалева: пять вирусов могут спровоцировать рак
Войска Нацгвардии вошли в Вашингтон по приказу Трампа. Полиции разрешили «делать все»
Около 800 бойцов Нацгвардии США прибыли в Вашингтон по указу Трампа
Концерт Макса Коржа в Польше обернулся скандалом. Из страны депортируют десятки украинцев
За демонстрацию запрещенной символики из Польши вышлют 57 украинцев
13 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 13 августа: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
В Анкоридже, без Зеленского: в Белом доме рассказали, как пройдет встреча Путина и Трампа
Белый дом: Трамп не хочет проводить России красные линии по Украине
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами