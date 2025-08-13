Соревнования по боевому развертыванию пройдут на Всероссийской неделе охраны труда – 2025

Более 150 мероприятий пройдет в рамках юбилейной X Всероссийской недели охраны труда, которая состоится с 15 по 18 сентября в Университете «Сириус». МЧС России традиционно принимает активное участие во ВНОТ и в этом году подготовил обширную программу к юбилею. Организатором Всероссийской недели охраны труда является Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, оператором – Фонд Росконгресс.

В рамках ВНОТ гости смогут ознакомиться с выставкой пожарно-спасательной техники и средств защиты от огня. Особое внимание привлекут соревнования по боевому развертыванию, в которых примут участие сотрудники Сочинского пожарно-спасательного гарнизона.

На территории «Сириуса» также будет работать консультационный пункт МЧС России. Представители ведомства проведут видеоконференц-совещание с руководителями служб охраны труда регионов и организаций МЧС. В программе обсуждения – инновационные разработки для повышения безопасности труда, обучение мерам пожарной безопасности и другие вопросы.

Кроме того, сотрудники МЧС примут участие в совещании рабочей группы по улучшению оценки и управления профессиональными рисками в сфере охраны труда в России.

X Всероссийская неделя охраны труда является ключевой платформой для диалога представителей органов власти, бизнеса, профессионального сообщества, науки, молодежи и международных экспертов, определяющей стратегические направления создания безопасных, здоровых и устойчивых условий труда в Российской Федерации. В главном социальном форуме страны ожидается участие более 10 000 человек из 89 регионов России.

Познакомиться с архитектурой деловой программы можно на сайте ВНОТ.