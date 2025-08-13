Опубликована программа фестиваля культуры «Владивостокские сезоны» в рамках ВЭФ-2025

На официальном сайте опубликована программа фестиваля культуры «Владивостокские сезоны», который состоится в рамках десятого юбилейного Восточного экономического форума. ВЭФ пройдет 3-6 сентября. Организатор – Фонд Росконгресс.

«Восточный экономический форум – это не только деловая, но и насыщенная культурная программа мирового уровня. Это целый комплекс мероприятий под брендом фестиваля культуры «Владивостокские сезоны», который включает концерты, театральные постановки, кинопоказы и выставки, специально организованные для жителей и гостей Владивостока и участников Форума. Яркую программу подготовили регионы на выставке «Улица Дальнего Востока». Будут представлены вокальные и танцевальные коллективы, национальные ансамбли. Исполнители покажут через свои выступления, чем живет и славится Дальний Восток, расскажут о своей самобытной культуре и традициях, покажут, чем отличается культурная жизнь одного региона от других. И, конечно, мы намерены развивать культурные связи с дружественными странами, потому что культура – это еще один способ узнать и понять друг друга лучше», – сказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, председатель Организационного комитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев.

В рамках фестиваля культуры «Владивостокские сезоны» 4 сентября гостей и участников форума на Приморской сцене Мариинского театра ожидает выступление российского пианиста-виртуоза Дениса Мацуева в сопровождении Российского национального молодежного симфонического оркестра.

5 сентября пройдет открытый модный показ дальневосточных дизайнеров из Приморского края, Амурской области, Хабаровского края, Благовещенска, Южно-Сахалинска и Камчатки. В программе мероприятия также запланировано обсуждение развития модной индустрии Дальнего Востока, которое продолжится на IV Российском форуме индустрии дизайна в Москве.

6 и 7 сентября во Владивостокском государственном цирке состоится шоу «Песчаная сказка» – театрализованный спектакль, объединенный одной сюжетной линией.

Кроме того, запланированы кинопоказы и концерт в рамках проекта «Душа России».

«Восточный экономический форум в этом году состоится в десятый юбилейный раз и традиционно выступит площадкой для развития гуманитарных связей между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Культурная программа ВЭФ неизменно ориентирована на углубление контактов с международными партнерами и демонстрацию богатого творческого потенциала российского Дальнего Востока. Эти мероприятия создают пространство для диалога культур, открывая новые возможности сотрудничества. Убежден, что форум продолжит оставаться не только эффективным экономическим инструментом развития Дальнего Востока России, но и важным культурным событием для жителей и гостей региона», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.

С 31 августа по 6 сентября на Спортивной набережной будет работать кинотеатр под открытым небом, где покажут фильмы о Великой Отечественной войне от Фонда кино, короткометражные работы кинематографистов Дальнего Востока и обсуждение документального фильма RT.Док об экономике «новых регионов» России.

В дни форума в музеях Приморья запланирована серия тематических выставок. В Приморской государственной картинной галерее будет работать экспозиция «Сей орден никогда не снимать» из собрания Государственного Эрмитажа, которая познакомит посетителей с историей главной военной награды страны — ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия и выставка графики и живописи «Ради жизни», посвященная 80-летию Великой Победы. В мультимедийном культурно-историческом парке «Россия – моя история» откроется экспозиционное пространство «Август 1945 года. Последний аккорд Второй мировой войны», которое расскажет о предпосылках и причинах двухнедельной войны между СССР и Японией, а также о подвигах советских воинов, внесших вклад в победу над милитаристской Японией.

Основным событием Фестиваля культуры станет гала-концерт «Тихоокеанский бит» для жителей и гостей города с участием лучших творческих коллективов Дальнего Востока, который пройдет 6 сентября на Спортивной набережной Владивостока.

Также в рамках ВЭФ традиционно пройдет выставка «Улица Дальнего Востока», где все 11 регионов Дальневосточного федерального округа представят свой инвестиционный, туристический и культурный потенциал. В дни Форума выставка будет доступна для его участников, а 7, 8 и 9 сентября откроется для всех желающих.

Организатор выставки – Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

На главной сцене выставки запланирована разнообразная музыкальная программа, которая традиционно включает выступления творческих коллективов регионов Дальнего Востока. В этом году они выступят не только на сцене «Улицы Дальнего Востока», но и на городской сцене на Спортивной набережной с 3 по 6 сентября.

