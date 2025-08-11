Пуск регулярного авиасообщения Москва – Эр-Рияд: новый импульс стратегическому партнерству

Состоялось знаковое событие в развитии двусторонних отношений России и Саудовской Аравии: открытие прямого регулярного авиасообщения между столицами двух стран. Первый рейс прибыл в московский аэропорт Внуково, ознаменовав новый этап в динамично растущем сотрудничестве.

Этот шаг стал закономерным продолжением углубления диалога между Москвой и Эр-Риядом, который активно развивается в том числе благодаря статусу Саудовской Аравии как страны — гостя Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2026 году.

Открытие воздушного моста не только укрепляет деловые и гуманитарные связи, но и способствует реализации договоренностей, достигнутых в рамках крупных международных площадок. Особую значимость этому событию придает 100-летие установления дипломатических отношений между Россией и Королевством, отмечаемое в следующем году.

Планируется, что рейсы будут выполняться несколько раз в неделю, что создаст дополнительные возможности для расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурной сферах. Это соответствует духу стратегического партнерства и отвечает интересам деловых кругов обеих стран.