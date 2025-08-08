Юрий Трутнев: подготовка к ВЭФ находится в активной фазе

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, председатель Организационного комитета ВЭФ Юрий Трутнев провел совещание по вопросу подготовки к десятому Восточному экономическому форуму, который состоится 3-6 сентября во Владивостоке.

«Мы продолжаем подготовку к юбилейному Восточному экономическому форуму. ВЭФ придает импульс развитию Дальнего Востока, в дальневосточные регионы приходят новые инвестиционные проекты. Именно с Дальнего Востока начались территории опережающего развития, программа «Гектар», льготная ипотека и мастер-планы развития городов. Жители Дальнего Востока чувствуют изменения. Строятся новые предприятия, аэропорты, создаются рабочие места. Очевидно, что сделать предстоит еще много. Продолжая работу по выполнению поручения Президента, мы должны ясно осознавать, что Дальний Восток сегодня играет особую роль. Он становится транзитной территорией для рынков России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона», – открыл совещание Юрий Трутнев.

Ожидается, что в Форуме примут участие порядка шести тысяч человек. Уже сейчас география участников охватывает 36 стран и территорий.

Ранее была опубликована архитектура программы ВЭФ-2025. Основная тема форума: «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания». Деловые мероприятия форума разделены на тематические блоки: «Дальний Восток – территория для жизни и развития», «Рецепты роста: инвестиции, инновации, интеграция», «Открытость и взаимовыгодное партнерство – основа стабильности», «Технологии: от теории к экономическим эффектам», «Города – для жизни людей» и «Артерии роста: как логистика меняет экономику». Также было принято решение выделить дополнительный трек «В партнерстве бизнеса и государства: большая пересборка». Всего на сегодняшний день в деловой программе — более 90 сессий.

«Проведение десятого юбилейного Восточного экономического форума позволяет подвести промежуточные итоги развития Дальнего Востока. Насыщенная деловая программа будет направлена на фиксацию текущих результатов и позволит определить перспективные направления для экономики будущего в макрорегионе. В рамках мероприятия планируется проведение Форума креативных индустрий, международного форума «День сокола», молодежного форума «День будущего», международной конференции АТЭС в сфере высшего образования, а также конференции Российского исторического общества. В программу форума войдут бизнес-диалоги с предпринимателями из Китая, Индии, Таиланда, Мьянмы, стран АСЕАН, и заявки на их проведение продолжают поступать. Это говорит о высокой заинтересованности наших партнеров в равноправном и взаимовыгодном диалоге, который Россия готова предложить мировому сообществу», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.

О том, как идет подготовка Приморского края и Владивостока к десятому Восточному экономическому форуму, рассказал глава региона Олег Кожемяко. По его словам, в рамках дорожной карты по подготовке инфраструктуры края и города Владивостока к проведению ВЭФ предусмотрены более двухсот мероприятий. Работают штабы по обеспечению общественного порядка, безопасности граждан и электроснабжения. Обучено 455 волонтеров.

О подготовке кампуса и территории Дальневосточного федерального университета к форуму доложил ректор вуза Борис Коробец. Уже четвертый год подряд в ходе ВЭФ при поддержке Фонда Росконгресс и Российского общества «Знание» пройдет Лекторий для студентов и молодежи Приморья. В этом году одной из основных тем лектория будет «Родина: история, традиции, единство», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной и Второй Мировой войнах. Очно участие в лектории примут 350 студентов, еще 8,5 млн человек присоединятся к событию онлайн.

Кроме того, «на полях» форума в главном корпусе ДВФУ пройдет выставка федеральных органов государственной власти «Добро пожаловать на Дальний Восток!». Выставочные стенды планируют представить семь ведомств: Минпромторг России, Минтранс России, Генпрокуратура России, Роспотребнадзор, МЧС России, Роснедра, Минобрнауки России.

Традиционно пройдет выставка «Улица Дальнего Востока». Свои павильоны представят все одиннадцать дальневосточных регионов, Также будут представлены два павильона Минспорта России (Деловой и Арена ГТО), павильон КРДВ «Развиваем Дальний», павильон Минприроды России «Дом сокола» и павильон АО «Корпорация Туризм.РФ».

«Благодаря реализации новых инвестиционных проектов мы обеспечили на Дальнем Востоке более высокий экономический рост, чем на других территориях Российской Федерации. Считаю это предельно важным. Наша задача – сделать все возможное, чтобы Восточный экономический форум, где в этом году будут подведены итоги нашей десятилетней работы, прошел на достойном уровне», – подытожил совещание Юрий Трутнев.