На ВЭФ-2025 обсудят вопросы экологии и климатической политики

Президент России Владимир Путин подписал указ о сокращении выбросов парниковых газов. В соответствии с документом к 2035 году необходимо обеспечить сокращение выбросов парниковых газов до 65-67% относительно уровня 1990 года с учетом максимальной возможной поглощающей возможности лесов, иных естественных экологических систем и при условии устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития страны. Вопросы экологии и сохранения климата традиционно находятся в фокусе внимания Фонда Росконгресс.

«Россия последовательно реализует стратегию низкоуглеродного развития, сочетая экологическую ответственность с приоритетами промышленного и экономического роста. Важным шагом в развитии этой политики стал опубликованный указ Президента. Фонд Росконгресс интегрирует вопросы развития «зеленых» технологий, сокращения выбросов за счет инновационных подходов, инвестиций в низкоуглеродные инициативы в повестку крупнейших деловых мероприятий. Активное вовлечение бизнеса и научного сообщества в реализацию этих задач будет продолжено. Ответственный подход к развитию промышленности с учетом экологических приоритетов позволит укрепить место России в глобальной экономике будущего», – подчеркнул ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ, советник Президента России Антон Кобяков.

1-2 августа в статусе выездной площадки Восточного экономического форума в Сахалинской области прошел Международный форум «Острова устойчивого развития: климатический аспект», на котором было объявлено, что регион досрочно достиг углеродной нейтральности. Результаты Сахалинского климатического эксперимента планируют представить на Глобальном Саммите ООН по борьбе с изменением климата в сентябре 2025 года в Нью-Йорке.

Также ожидается, что мероприятия, посвященные вопросам экологии и климата, войдут в программу десятого юбилейного Восточного экономического форума. В 2023 году ВЭФ достиг углеродной нейтральности. Углеродный след компенсируется на всех крупных мероприятиях Фонда Росконгресс.

Десятый юбилейный Восточный экономический форум состоится 3-6 сентября во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году – «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания». Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.