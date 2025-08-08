На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пресс-релиз

На ВЭФ-2025 обсудят вопросы экологии и климатической политики

Фонд «Росконгресс»

Президент России Владимир Путин подписал указ о сокращении выбросов парниковых газов. В соответствии с документом к 2035 году необходимо обеспечить сокращение выбросов парниковых газов до 65-67% относительно уровня 1990 года с учетом максимальной возможной поглощающей возможности лесов, иных естественных экологических систем и при условии устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития страны. Вопросы экологии и сохранения климата традиционно находятся в фокусе внимания Фонда Росконгресс.

«Россия последовательно реализует стратегию низкоуглеродного развития, сочетая экологическую ответственность с приоритетами промышленного и экономического роста. Важным шагом в развитии этой политики стал опубликованный указ Президента. Фонд Росконгресс интегрирует вопросы развития «зеленых» технологий, сокращения выбросов за счет инновационных подходов, инвестиций в низкоуглеродные инициативы в повестку крупнейших деловых мероприятий. Активное вовлечение бизнеса и научного сообщества в реализацию этих задач будет продолжено. Ответственный подход к развитию промышленности с учетом экологических приоритетов позволит укрепить место России в глобальной экономике будущего», – подчеркнул ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ, советник Президента России Антон Кобяков.

1-2 августа в статусе выездной площадки Восточного экономического форума в Сахалинской области прошел Международный форум «Острова устойчивого развития: климатический аспект», на котором было объявлено, что регион досрочно достиг углеродной нейтральности. Результаты Сахалинского климатического эксперимента планируют представить на Глобальном Саммите ООН по борьбе с изменением климата в сентябре 2025 года в Нью-Йорке.

Также ожидается, что мероприятия, посвященные вопросам экологии и климата, войдут в программу десятого юбилейного Восточного экономического форума. В 2023 году ВЭФ достиг углеродной нейтральности. Углеродный след компенсируется на всех крупных мероприятиях Фонда Росконгресс.

Десятый юбилейный Восточный экономический форум состоится 3-6 сентября во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году – «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания». Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

«Путин не должен». Трамп отверг условие для встречи с президентом России
Трамп не будет требовать от Путина контактов с Зеленским ради встречи
Над Россией за ночь сбили 30 беспилотников. Военная операция, день 1262-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1262-й день
«Цвет клопа, образ Раисы Горбачевой»: историк моды Васильев оценил новую форму для школьников
В Раде заявили о нежелании Зеленского забирать пленных
В США заговорили об уступках Трампа Путину по Украине
Российскую актрису с сыном запер в машине таксист в Турции, вымогая деньги: «Были в глуши»
Врач назвал причину 80% смертности в России
В Москве стали реже сажать за уголовные преступления
Shaman обратился к поклонникам: «Теперь все фан-клубы числятся под мамой»
Кудрявцева опубликовала фото с дочерью, с которой воссоединилась в Болгарии
Стало известно, кто назначен послом России в Тринидаде и Тобаго
Глава МИД Финляндии понадеялась на новые санкции против России
Автобренд Tenet представил новую модель
Полицейский из Краснодара признал вину по делу Telegram-канала Baza
Китайские Ora и Wey пока что не уйдут из России из-за низких продаж
В Приморском крае арестовали водителя гидроцикла, наехавшего на двух детей
Певица МакSим снялась в бикини на яхте
Жителя Ангарска задержали за финансирование проукраинских экстремистов
В Минэнерго РФ рассказали о восстановительных работах на российских НПЗ
Два брата несли на спине 200-кг корову, чтобы доставить ее к ветеринару
В пятизвездочном отеле в Турции произошло массовое отравление туристов из РФ
Живодеры из Калужской области привязали телят к Nissan и протащили по асфальту
Эксперт фразой «близка к нулю» оценил вероятность согласия Путина на ультиматум Трампа
Стало известно, как Дибровы разделят имущество после развода: «Дима не обидит»
БПЛА с надписями на украинском языке ударили по ТЦК в Днепропетровской области
Стала известна сумма похищенного грабителями из отделения почты в Москве
Какие китайские автобренды могут покинуть российский рынок?
«Рольф» ожидает ухода китайских автобрендов из РФ из-за развала дилерской сети
Следствие просит заочно арестовать писателя Дмитрия Быкова
Армения и Азербайджан подпишут мирный договор в Белом доме
Доллары в глазах. Всем ли после 55 нужно менять свой хрусталик глаза на искусственный?
Врач Курцхалидзе: почти всем после 60 лет может понадобиться замена хрусталика
Стало известно, будет ли Трамп вводить обещанные санкции
Секретный материал: лучшие роли Дэвида Духовны
Пилоту вертолета стало плохо во время перелета на Камчатке
День строителя в России: как национальный проект меняет облик страны
В России во второе воскресенье августа отметят профессиональный праздник строителей
День Физкультурника в Москве: топ локаций масштабного фестиваля
Для гостей Дня Физкультурника проведут 200 тренировок по 20 видам спорта
CNN описал пять сценариев конца конфликта на Украине. Почему все они невыгодны Киеву?
CNN описал пять сценариев конца конфликта на Украине
«Белый список» и капча: как будет работать интернет в России при блокировках
В Минцифры рассказали о доступе к мобильному интернету во время ограничений
8 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 8 августа: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
