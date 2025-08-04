На форуме в Сахалине объявили о достижении углеродной нейтральности области

Механизмы сокращения выбросов при сохранении потенциала экономического роста обсудили участники пленарного заседания «Россия – на пути к низкоуглеродному будущему», которое состоялось на Сахалине в рамках Международного форума «Острова устойчивого развития: климатический аспект». Оператор – Фонд Росконгресс. Мероприятие является выездной площадкой Восточного экономического форума.

«Климатическая повестка — долгосрочный приоритет Правительства. От нее зависит конкурентоспособность нашей продукции за рубежом и участие России в формировании новых рынков, где у нас есть компетенции, чтобы занять лидирующие места. Это продукция с низким углеродным следом – производство алюминия, удобрений, нефтехимии, лития, атомная и гидроэнергетика, ВИЭ», – отметил министр экономического развития России Максим Решетников.

На примере Сахалина тестируется комплексное углеродное регулирование с квотированием выбросов, обязательной верификацией углеродной отчетности компаний и активным вовлечением региона в программы внедрения энергоэффективных технологий, газификации жилищно-коммунального хозяйства, перевода транспорта на природный газ, что ведет к сокращениям вредных выбросов в атмосферу.

По словам Максима Решетникова, Сахалинский эксперимент успешно выполняет намеченные перед ним цели. В ходе эксперимента уже удалось вдвое сократить срок подготовки кадастра парниковых газов. Для прогнозирования выбросов и установления квот впервые в национальной практике была использована расширенная углеродная отчетность и планы хозяйственной деятельности компаний на период эксперимента.

«Сахалин смог выйти на углеродную нейтральность. Теперь субъекту предстоит решить, представляет ли она ценность для него. Готов ли регион и бизнес поддерживать углеродную нейтральность, баланс выбросов и поглощений парниковых газов в долгосрочной перспективе. Если у других регионов будет интерес к масштабированию эксперимента, готовы их поддержать и проработать этот вопрос», – заключил Максим Решетников.

Сахалинская область досрочно выполнила поручение Президента России Владимира Путина по достижению углеродной нейтральности, заявил глава региона Валерий Лимаренко.

«Сахалинская область обладает огромным потенциалом для экономического роста и привлечения инвестиций. И мы уверены в том, что реализовать его можно на принципах устойчивого развития. Сахалинская область достигла углеродной нейтральности. И, по данным Росгидромета, стала первым регионом в России, где поглощение парниковых газов превышает их выбросы согласно официальному региональному кадастру. Благодаря эксперименту Сахалинская область превратилась в динамично развивающийся субъект как в экономическом, так и экологическом смысле. С чистым воздухом, уникальной живой природой. Регион, в котором хочется жить, работать и отдыхать», – подчеркнул губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Опыт Сахалина будет обсуждаться на международном уровне, отметил помощник Президента Российской Федерации, специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

«Сахалинский эксперимент сломал стереотипы и показал воочию, что достижение углеродной нейтральности возможно при росте ВРП. Все это – благодаря практической реализации принципов энергоэффективности и снижению энергоемкости продукции. Это важный результат для нашей страны. Планируем сообщить миру об опыте проведения Сахалинского эксперимента на Глобальном Саммите ООН по борьбе с изменением климата в сентябре 2025 года в Нью-Йорке», – сообщил Руслан Эдельгериев.

Форум проходит на новой площадке «Сахалин Экспо», которая открылась на дронопорте «Пушистый» в Сахалинской области. Она станет центром конгрессно-выставочной деятельности на Дальнем Востоке, подчеркнул первый заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Восточного экономического форума Игорь Павлов.

«Эта площадка будет постоянно расти и развиваться. В сентябре мы проведем здесь форум «Крылья Сахалина», посвященный беспилотным системам всех сред, а также «Дальневосточный энергетический форум». Сейчас готовим календарь на следующий год – «Сахалин Экспо» становится важной точкой притяжения в регионе. Говоря об углеродной нейтральности, отмечу, что Фонд Росконгресс стремится к ее достижению в рамках всех наших крупных мероприятий», – отметил Игорь Павлов.

Партнерами деловой программы Форума выступают «Компания «РОСВОДОКАНАЛ»» и Сбер. Партнер по устойчивому развитию – ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ».

Десятый юбилейный Восточный экономический форум состоится 3–6 сентября 2025 года во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания». Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.