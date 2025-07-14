Лауреаты национальной премии «Страну меняют люди» получат уникальные медали и нагрудные знаки

15 июля в концертном зале «Зарядье» вручат первую национальную премию «Страну меняют люди» лидерам экосистемы Агентства стратегических инициатив (АСИ) и партнеров. В торжественной обстановке сотни лауреатов – лидеров социальных, технологических и предпринимательских, кадровых и экологических проектов, а также тех, кто помогает на фронте, общественных деятелей – получат памятные нагрудные знаки, созданные АСИ и командой творческого партнера премии – «Таврида.Арт».

«Эти памятные знаки станут видимым символом признания – знаком того, что вклад каждого лауреата по-настоящему ценен для страны. Они олицетворяют нашу общую убежденность: именно люди, их энергия и инициатива создают реальные перемены», – отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Награда состоит из двух элементов – крупной медали и компактного нагрудного значка, выполненных из серебряного металла с эмалью в глубоких кобальтовых тонах и инкрустированных фианитами. Визуал медали вдохновлен силуэтом звезды, сияющей на небосклоне в центре своего созвездия. Это – образ каждого из лауреатов, внесших большой вклад в развитие своей отрасли благодаря личным заслугам и работе своих команд.

«Миссии арт-кластера «Таврида» и премии «Страну меняют люди» во многом созвучны – они вдохновляют, поддерживают и объединяют тех, кто своими идеями и действиями создает будущее. Особенно символично, что памятные нагрудные знаки и медали для премии разработала наш резидент, дизайнер Анастасия Мелочь. Важно, что проект не остался на бумаге, а воплотился в жизнь, и эти знаки станут символом признания для граждан, чьи прорывные инициативы меняют страну к лучшему», – сказала руководитель службы индустрии моды, архитектуры и дизайна арт-кластера «Таврида» Виктория Данилова.



Премия проходит по поручению президента России Владимира Путина. Ее лауреаты – ученые, врачи, волонтеры, предприниматели и военные, чьи проекты укрепляют технологический суверенитет, развивают экономику и помогают людям. Победителей ждет национальное признание, а их имена появятся на медиафасадах по всей стране. 15 июля для лауреатов и гостей премии запланирована большая концертная программа.

Напомним, премия проводится АСИ совместно с Фондом Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ, Министерства обороны Российской Федерации, Фонда «Защитники Отечества» и АНО «Россия – страна возможностей». Специальный партнер премии – Министерство культуры Российской Федерации. Главный коммуникационный партнер – медиахолдинг МАЕР. «Таврида.АРТ» – творческий партнер. Партнеры – ПАО «Банк ПСБ», ГК «Ренова».

«Страну меняют люди» – это система ценностей, определяющих единую политику АСИ и его партнеров по продвижению проектов и инициатив, способствующих положительным изменениям в стране, укреплению суверенитета и повышению качества жизни граждан. Это сборник историй лидеров самых ярких проектов, которые поддерживает Агентство. Повышение узнаваемости лидеров – одна из важных задач АСИ.

АСИ оказывает содействие лидерским проектам в продвижении на российском и зарубежных рынках, а также в поиске новых отраслевых партнеров и инвесторов. При наличии запроса агентство может помочь в устранении административных барьеров, препятствующих полномасштабному развитию проекта. Лидеры и команды смогут получить информационную поддержку, а также принять участие в акселерационных программах и мероприятиях АСИ и его партнеров.