В Москве пройдет международный форум «Беспилотные системы: технологии будущего»

С 7 по 17 августа 2025 года в инновационном центре «Сколково» пройдет международный форум «Беспилотные системы: технологии будущего», посвященный беспилотным летательным системам, на котором будут представлены ключевые достижения российской индустрии беспилотных и роботизированных систем. Организаторами Форума выступают Минпромторг России, Правительство Москвы, Агентство стратегических инициатив, платформа «Национальная технологическая инициатива» (НТИ), Университет 2035 и Фонд поддержки проектов НТИ, оператор - Фонд Росконгресс.

Мероприятие проводится по поручению Президента Российской Федерации по вопросам развития беспилотных авиационных систем (БАС).

«Мы уделяем развитию беспилотия много внимания. В последнее время в России происходит большой рывок в этой сфере, и без всяких сомнений есть движение хорошее по робототехнике в целом и по беспилотию в частности. В начале года прошло совещание по развитию БАС в Тольятти и там было принято соответствующее решение по поддержке этого направления деятельности. Очень много интересных, креативных идей, предложений, которые уже реализуются, появляются новые предприятия. Российская продукция привлекает внимание не только потребителей этих технологий в России, но и за рубежом. Безусловно, очень важно развивать беспилотные и роботизированные решения для решения комплекса существующих задач и в рамках природоохранной деятельности и рамках других, не менее важных направлений», – отметил президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках пленарного заседания Форума «Сильные идеи для нового времени», который прошел в Москве 2-3 июля 2025 года. Организаторами мероприятия выступили Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс.

В развитие этого стратегического курса на территории инновационного центра «Сколково» в рамках Международного форума «Беспилотные системы: технологии будущего» запланированы мероприятия, объединенные общей логикой развития российской дроносферы: деловая программа, проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2025», масштабная выставка дронов и роботизированных систем для сельского хозяйства, лесного комплекса, строительства, транспорта, энергетики, торговли и, конечно, городской среды.

В рамках деловой программы эксперты обсудят ключевые темы развития индустрии, включая разработку новых технологий, выстраивание кооперации и серийного производства, внедрение роботизированных систем в экономику, создание необходимой инфраструктуры и подготовку кадров.

Также пройдет ежегодный проектно-образовательный интенсив для индивидуальных участников, стартапов, регионов, университетов и компаний, которые развивают проекты в сфере новых технологий и индустрий «Архипелаг» платформы «Национальная технологическая инициатива». А на международных соревнованиях по беспилотным авиационным системам школьники, студенты и профессионалы будут состязаться в управлении дронами, автономных полетах и доставке грузов.

Форум объединит более тысячи компаний-участников. Он станет масштабным событием для разработчиков, производителей, эксплуатантов, ученых, инвесторов, регуляторов и всех тех, кто интересуется беспилотными технологиями и роботами.