Стали известны итоги работы пятого форума «Сильные идеи для нового времени»

V форум «Сильные идеи для нового времени», который состоялся 2–3 июля 2025 года на площадке Национального центра «Россия» в Москве, подводит итоги работы. Мероприятие, организованное Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс совместно с ВЭБ.РФ, собрало более 1500 участников. Ключевая цель Форума – выбрать и реализовать перспективные идеи, которые внесут значимый вклад в развитие страны.

Ключевым событием Форума стало пленарное заседание с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина. Он отметил, что высокая общественная миссия Форума – служить раскрытию талантов, огромного творческого потенциала граждан России.

«Нам удалось выстроить уникальную площадку, уникальный механизм развития отдельных отраслей промышленности, производства, экономики в целом, а значит, и всей России за последние годы. Отмечу, что ежегодно конкретную поддержку получают тысячи лучших идей. Их командам, лидерам предоставляется образовательная, методическая помощь, необходимая для дальнейшего развития, а 100 самых значимых инициатив направляются в Правительство, в министерства, в ведомства, в регионы Российской Федерации для их использования при формулировании системных решений», – заявил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Лучшие идеи презентовали Президенту Российской Федерации в ходе пленарного заседания Форума. Лидеры проектов – научные работники, сотрудники агросектора и экологического некоммерческого сектора, а также культурно-творческой среды.

Решения затронули контроль водопотребления и посадки лесополос; создание инновационной системы управления природными ресурсами с использованием дронов, искусственного интеллекта и облачных технологий; создание модульных роботов, способных перемещаться внутри трубопроводов; реализацию и продвижение сети инклюзивных киноклубов.

«Пять лет мы проводим этот Форум, в этом году – первый юбилей. АСИ и партнеры поддерживают идеи. ВЭБ, например, помогает проектам через инструменты своей экосистемы. Это и Корпорация «МСП», и Российский экспортный центр. Сбер ежегодно проводит для наших участников акселераторы. За два предыдущих сезона более 200 технологических стартапов на разных стадиях получили тоже свою поддержку. Фонд Росконгресс ежегодно включает топ-100 лидеров идей в крупнейшие форумы, в частности ПМЭФ, Восточный экономический форум, Арктический и другие. Благодаря нашим информационным партнерам о Форуме и о лидерах идей узнали миллионы наших граждан», – отметила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Ежегодный характер форума «Сильные идеи для нового времени» подчеркивает эффективность механизмов его работы: здесь отбираются наиболее перспективные идеи, обеспечивающие повышение качества жизни граждан и продвижение национальных целей. Идея, положенная в основу Форума, уже собрала вокруг себя многотысячное сообщество инициативных граждан.

«Крауд-платформа идея.росконгресс.рф, через которую осуществляется сбор и оценка перспективных идей, – это не просто технологический инструмент, а мощный механизм выявления инициатив, способных принести реальную пользу. Лучшие проекты получают всестороннюю поддержку – от презентаций инвесторам до информационного продвижения, – осуществляемую со стороны институтов развития на федеральном и региональном уровнях, администраций субъектов Российской Федерации и партнеров. За годы работы Форума на крауд-платформе зарегистрировались уже около 600 тысяч человек, а общее число поданных идей превысило 120 тысяч. Это подтверждает высокий уровень гражданской вовлеченности. Участие в Форуме федеральных и региональных властей, НКО и ведущих экспертов обеспечивает внедрение сильнейших идей в реальную социально‑экономическую повестку – совместными усилиями реализуются сильные проекты. Авторы становятся участниками крупнейших международных деловых мероприятий: это и ПМЭФ, и ВЭФ, и КМУ. Для них открыты большие возможности», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Форума Антон Кобяков.

В этом году на Форум поступило более 35 тысяч идей по пяти направлениям деятельности АСИ: это социальная, предпринимательская, кадровая, технологическая, а также экологическая и климатическая национальные инициативы. Социальное направление вновь стало самым популярным, собрав почти половину идей от общего числа.

«100 наиболее важных идей мы представим в Правительстве Российской Федерации для того, чтобы с ведомствами отработать. Возьмем наиболее важные инициативы, которые готовы как бизнес-планы для нашей группы развития ВЭБ.РФ (МСП, РЭЦ и другие организации), и посмотрим на наиболее важные инициативы, которые можно будет продвинуть в рамках Восточного форума. Например, собрали много идей по теме водных ресурсов: это и охрана окружающей среды, и новая энергетика, и новые технологии для обеспечения современным транспортом крупных городов, где протекают реки. Оценив предложения участников Форума, организации развития могут заинтересоваться проектами «экономики вокруг воды»», – подчеркнул председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

В рамках деловой программы первого дня состоялись дискуссионные сессии и презентации инициатив. Участие приняли не только лидеры идей 2025 года, но и предыдущих лет, уже успешно заявившие о своих проектах. На сессиях они обменялись практиками и выработали новые подходы к реализации значимых общественных проектов.

Всего участие приняли более 1500 человек из 10 стран: Германия, Индия, Казахстан, ОАЭ, Республика Кипр, Россия, США, Турция, Узбекистан, Швейцария. Среди участников – около 800 представителей российского и иностранного бизнеса из более чем 600 организаций, а также губернаторы и главы республик. При этом онлайн-трансляции посмотрели более 2,5 млн зрителей.

В программе Форума также приняли участие руководители организаций, фондов, институтов развития, центров инклюзивных практик и благотворительных организаций. Ключевой аспект обсуждений был сосредоточен на том, как социальные, технологические, кадровые, экологические и общественные проекты могут системно улучшать качество жизни тысяч людей.

В рамках Форума из первой тысячи одобренных инициатив эксперты выбрали 300 самых перспективных проектов, а затем – 100 лучших. Это второй и третий этапы отбора финалистов Форума. Ознакомиться с ними и другими проектами можно на сайте крауд-платформы идея.росконгресс.рф, воспользовавшись фильтром – топ-1000, 300 и 100 – в каждом из выбранных направлений.

Владимир Путин также осмотрел выставку участников третьего сезона конкурса растущих российских брендов «Знай наших» в ходе мероприятия. В этом году результаты конкурса побили рекорд прошлых лет: поступило более 14 тысяч заявок.

Стратегический партнер Форума – ПАО «Россети». Коммуникационный партнер – медиахолдинг МАЕР. Партнеры – ПАО «Банк ПСБ», ГК «Ренова», ОАО «РЖД». Спонсор по организации – АО «Россельхозбанк».

Напомним, форум «Сильные идеи для нового времени» состоялся в пятый раз. В этом году он прошел в Национальном центре «Россия». Форум проводится ежегодно в соответствии с Указом Президента № 899 от 8 декабря 2022 г. в целях поддержки и реализации инициатив граждан по развитию страны.