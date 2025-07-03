Территория действий: Еврейская автономная область представит ключевые инвестпроекты на выставке «Улица Дальнего Востока»

Важные отраслевые и инвестиционные проекты, перспективы международного делового сотрудничества и планы по развитию инфраструктуры представят гостям павильона Еврейской автономной области (ЕАО) на выставке «Улица Дальнего Востока», которая состоится в рамках десятого, юбилейного Восточного экономического форума во Владивостоке. Акцент в экспозиции сделан на туристический, промышленный, сельскохозяйственный и логистический потенциал региона. Организатор выставки – Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

«В Еврейскую автономную область пришла новая команда, которую возглавляет Мария Федоровна Костюк. Она активно взялась за работу. Регион непростой. Его надо поддерживать, ему надо помогать. В то же самое время предпосылки для будущего развития в регионе есть. Построенный трансграничный железнодорожный мост Нижнеленинское – Тунцзян создает возможности для новых логистических путей и обработки грузов. Здесь появится мощный транспортно-логистический и производственный комплекс. Это даст экономический стимул для развития региона и всего Дальнего Востока, позволит создать рабочие места – и для рабочих специальностей, и для высококвалифицированных специалистов. На передовую из региона поставляются кровоостанавливающие турникеты и другие медицинские средства, помогающие бойцам в зоне СВО. По поручению Президента России разработан мастер-план Биробиджана, планируется создание «дальневосточного квартала». О том, как развивается область, какие новые направления появляются в экономике, чем привлекателен регион, расскажет павильон на выставке «Улица Дальнего Востока»», – подчеркнул заместитель Председателя Правительства России – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, председатель Организационного комитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев.

Посетители павильона смогут ознакомиться с уникальным национальным колоритом, природными красотами и инвестиционным потенциалом региона. Ключевой составляющей экспозиции станет радужный мост, поскольку радуга – основной элемент флага ЕАО, символ мира, счастья и добра. В качестве экскурсовода выступит робот, рассказывающий гостям об истории региона, его традициях и особенностях.

На большом экране внутри павильона планируется показ видео о регионе. Будет размещена информация о действующих промышленных предприятиях области, инвестиционных проектах, находящихся в высокой степени готовности, перспективных предложениях для потенциальных финансовых партнеров. Среди них – производство железорудного концентрата, добыча брусита и графита, электрогенерация, лесопромышленный комплекс и логистический центр. Также посетители смогут увидеть эту продукцию и даже смогут взять ее на память.

На стенде расскажут о перспективных проектах, их характеристиках, а также презентуют данные о деятельности ряда предприятий. В частности, будут представлены инициативы по формированию агропромышленного парка, обустройству теплиц и выращиванию ягод, строительству предприятия по переработке сои и завода минеральных удобрений, созданию перегрузочного терминала и нефтехимического терминала на погранпереходе «Нижнеленинское – Тунцзян». На тач-панели можно будет увидеть инвестиционную карту и возможности примостовой территории с изображением участков – уже занятых под проекты и свободных для размещения производств, а также ознакомиться с реализацией мастер-плана Биробиджана.

«Благодаря реализации утвержденных Президентом национальных проектов, федеральных программ, при поддержке Юрия Петровича Трутнева в нашем регионе модернизируются социальные объекты, культурные учреждения, появляются новые общественные пространства. Область становится уютнее, светлее, комфортнее. И это видят люди. ЕАО – регион небольшой, но с большим потенциалом. Наши уникальные логистические возможности, природа, туристические маршруты привлекательны для инвесторов и гостей со всей России. Эти преимущества позволят улучшить жизнь людей, создать новые рабочие места, пополнять бюджет налоговыми поступлениями. Каждый привлеченный в область рубль должен идти на пользу людям, а каждый проект – менять их жизнь к лучшему», – отметила врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк.

Празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и подвигам героев специальной военной операции будет посвящена «живая газета». Конструкция со встроенными экранами и текстами в стиле печатного разворота расскажет об участниках Великой Отечественной войны и СВО из региона.

Рядом разместятся стенды, посвященные туристическим возможностям региона. Среди них – бренд «Еврейское местечко», музейно-мемориальный комплекс на вершине сопки Июнь-Корань в Волочаевке, природный заповедник «Бастак», горнолыжные комплексы Foma и «Гора Змеиная», курортная зона поселка Кульдур. Данные об объектах сопровождаются QR-кодами, которые дают возможность узнать о проектах подробнее. Отдельная оптическая метка ведет на страницу конкурса «Дальний Восток – земля приключений».

Культурная зона оформлена в виде масштабного стеллажа, воссоздающего атмосферу уютной домашней гостиной, где гости ЕАО могут ознакомиться с богатым культурным наследием и творческими достижениями области. Зона торговли будет представлена продукцией субъектов малого и среднего предпринимательства. На стенде можно будет приобрести мед, одежду марки «Правда», трикотажную продукцию бренда «Сигнальная», сувениры.

На открытой площадке напротив павильона будет размещена зона отдыха для гостей – качели, пуфы, подушки, скамейки, киоск с кофемашиной и прохладительными напитками. В качестве арт-объектов будут представлены три бруситовых скалы. С двух сторон от павильона установят 5-метровые мачты освещения в форме менор. На территории стенда предусмотрены различные мастер-классы, спортивная и культурная программы, в том числе по теме 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В исполнении ансамбля скрипачей прозвучат известные народные еврейские мелодии и произведения мировой классики. Песни на идише исполнят солисты Вячеслав Тетюев и Александра Прокина. Народный ансамбль «Камышинка» и ансамбль «Русская душа» порадуют яркими стилизованными композициями и авторскими произведениями. Здесь также выступят Тимур Ведерников и Катя Котеночкина из Москвы. Отдельно запланирована ретропрограмма с мировыми и отечественными шлягерами 70–80-х. Кроме того, на площадке пройдут выступления артистов театра танца «Сюрприз».

В рамках концертных программ запланировано проведение различных активностей для зрителей, в том числе розыгрышей призов для ценителей еврейской культуры.

X Восточный экономический форум пройдет 3–6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В эти дни выставка будет доступна для участников Форума, а 7, 8 и 9 сентября она откроется для всех желающих. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.