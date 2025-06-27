Якутия на «Улице Дальнего Востока» представит технологический полигон «Парк ледникового периода»

С особенностями культуры, традиций и быта, возможностями для инвестирования и туризма можно будет ознакомиться на экспозиции Республики Саха (Якутия) на выставке «Улица Дальнего Востока», которая состоится во Владивостоке 3–9 сентября в рамках десятого, юбилейного Восточного экономического форума. Организатор выставки – Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

«Участниками и гостями Восточного экономического форума становятся тысячи людей из десятков стран. И только немногие из них бывали во всех регионах Дальнего Востока. Выставка «Улица Дальнего Востока» – хорошая возможность рассказать о том, чем и как живут дальневосточные регионы, привлечь на свои территории инвесторов и туристов. Якутия – самобытный регион с богатой культурой, традициями и природными достопримечательностями. Здесь находятся уникальные природные объекты и места силы, живут разные народы со своими культурными особенностями и традициями. Якутия уверенно лидирует в сфере креативных технологий. Недавно здесь прошел международный форум креативных индустрий, давший возможность творческим людям показать свои работы широкой публике. Отдельным направлением стало развитие сферы кинематографии.

Фильмы якутских режиссеров получают призовые места кинофестивалей, заслуженное внимание критиков, приобретают поклонников не только в России, но и в других странах. Уверен, что, побывав в павильоне, где рассказывается о красоте северной природы, достопримечательностях и особенностях республики, посетители захотят приехать в Якутию и узнать, чем она живет», – подчеркнул Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО, председатель Организационного комитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев.

В этом году площадь павильона Якутии составит более 1 тыс. квадратных метров и будет разделена на три зоны: основной павильон, торгово-выставочную площадку и сцену. Выставочно-презентационную экспозицию посвятят презентации Всемирного центра мамонта в Республике Саха, идея которого Указом Президента России Владимира Путина включена в Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.

Для посетителей будет подготовлена презентационная зона научного комплекса с криохранилищем мамонтовой фауны, станциями мониторинга, музейно-выставочными и лабораторными корпусами, технологическим полигоном «Парк ледникового периода» и туристическо-досуговым центром.

«Для регионов Дальневосточного федерального округа Восточный экономический форум – главное мероприятие. Многие соглашения мы приурочиваем к подписанию именно здесь, инвестиционные проекты, реализованные в рамках них, задали динамику развития Якутии на годы вперед. За время, прошедшее с первого форума, в республику инвестировано 4 триллиона рублей, а валовой региональный продукт увеличился в 4 раза и достиг 2 триллионов 300 миллиардов рублей. Главный итог всего этого – улучшение качества жизни людей. Созданы новые производства, открыты тысячи рабочих мест, развивается инфраструктура: строятся жилье, дороги, социальные объекты. А еще на площадках ВЭФ у нас есть возможность продемонстрировать культуру, традиции народов, самобытность дальневосточных регионов.

В этом году павильон Республики Саха будет посвящен Всемирному центру мамонта, который планируется открыть в городе Якутске. Столица нашего региона – один из крупнейших научных центров Северо-востока России, в котором активно развиваются палеонтологические исследования с привлечением зарубежных и российских ученых. Обо всем этом и не только можно будет узнать на выставке «Улица Дальнего Востока». Уверен, ВЭФ-2025 будет для нас плодотворным, а все запланированные мероприятия пройдут на самом высоком уровне», – отметил Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

В выставочно-презентационной экспозиции планируется представить проекты, посвященные проблеме сохранения восточной популяции стерха – символа нетронутой северной природы, одного из редких видов журавлей, который находится под угрозой исчезновения. Отдельное внимание будет уделено инвестиционному потенциалу региона и инициативам крупных компаний на его территории.

Также в павильоне будет зона туризма. Посетители смогут ознакомиться с информацией про популярные туристические маршруты, в том числе смогут узнать про национальный природный парк «Ленские столбы», песчаные дюны «Тукуланы», озеро «Лабынкыр» и ледник «Булуус».

Кроме того, в торгово-выставочной зоне представят популярные региональные бренды – будет экспонироваться ювелирная и сувенирная продукция, одежда и аксессуары. Гости и участники «Улицы Дальнего Востока» смогут посетить выставку-ярмарку продукции якутских товаропроизводителей и приобрести себе памятный сувенир.

Особое внимание посетителей привлечет культурная программа, которая будет иметь тематическое направление по дням проведения Форума. Основой ее станет тема патриотизма и любви к родной земле, она объединит уникальный национальный фольклор и современные направления музыки, высокое классическое искусство.

X Восточный экономический форум пройдет 3–6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В эти дни выставка «Улица Дальнего Востока» будет доступна для участников Форума, а 7, 8 и 9 сентября она откроется для всех желающих. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.