На ПМЭФ-2025 обсудили методы воспитания патриотизма в молодежи

Университет МИИГАиК провел дискуссию о сохранении памяти о Великой Отечественной войне и вкладе университетов в Великую Победу с участием преподавателей и студентов. Мероприятие прошло в Молодежный день Петербургского международного экономического форума на площадке «Территория инноваций», организованной Фондом Росконгресс. Университет пригласил на дискуссию также студентов Технологического университета им. А.А. Леонова, ставшего в этом году его филиалом в городе Королеве. Модератором сессии выступила ректор МИИГАиК Надежда Камынина.

С первых дней Великой Отечественной войны советские ученые и преподаватели вносили непосредственный вклад в разработку новых видов вооружения, средств защиты и медицинских технологий, работали на оборонных предприятиях, организовывали противовоздушную оборону, собирали средства на строительство танков и самолетов. Исследования проводились в лабораториях, развернутых в прифронтовой полосе или эвакуации. Каждый день работы ученых и студентов в тылу незаметным подвигом приближал Победу.

С этими историями выросло несколько поколений советских и российских граждан, пока были живы Победители – участники боев, труженики тыла, свидетели войны. Их меньше с каждым годом, жизнь ускоряется стремительно, и вот уже на нас эта ответственность – не прервать преемственность, сохранить уважение к памяти и воспитать в этих ценностях современную молодежь.

В ходе сессии замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова отметила важность проведения подобных дискуссий в год 80-летия Великой Победы, объявленный Президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества. Она рассказала, какую работу, направленную на понимание и осмысление патриотизма, проводит министерство с подведомственными организациями.

Руководитель картографического центра, советник генерального директора полиграфического комплекса «Красная звезда» Александр Запорожченко показал изданный к юбилею «Атлас офицера. Карты Великой Победы», рассказал о работе над ним и принципиально новом подходе к иллюстрированию истории битв и продвижения войск: «Молодые люди привыкли воспринимать войну по военно-историческим картам с синими и красными стрелками, которые в атласах нарисованы. В прошлом году мы решили сделать неординарный ход и предложить читателю не те военно-исторические карты, которые мы привыкли видеть в атласах, а настоящие боевые карты, по которым планировались и велись боевые действия». Александр Васильевич рассказал, как нужно работать над подачей материала, чтобы он был интересен молодым, привел в пример историю плана операции «Цитадель», который, как выяснилось, лег на стол Сталину на два дня раньше, чем его подписал Гитлер.

О проектах, реализуемых Росреестром, рассказал начальник Управления международного сотрудничества, информационной политики и специальных проектов Сергей Дубров. К 9 Мая 2025 года усилиями Росреестра был подготовлен второй выпуск буклета «Имена героев на карте России», пользующийся неизменным спросом и вызывающий интерес молодежи. Последний из оставшихся экземпляров Сергей Николаевич подарил на сессии Александру Запорожченко, согласившись с ним в том, что нужно говорить с молодежью на понятном ей языке. Он добавил важные слова о том, что для подобных разговоров нет специального повода и места, они должны стать нормой дома, в школе, на улице или в университете, как это происходит в МИИГАиК.

Директор административного департамента Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Шишкин рассказал о тех людях, которые ковали Победу на фронте, а затем и поднимали Родину из руин: формировали будущее космонавтики, через 12 лет после войны запускали первый спутник, строили в степи космодром. Дмитрий Александрович уверен, что для сохранения памяти недостаточно только создавать фильмы, писать книги или снимать фильмы: «Ценности трудно задекларировать, вернее, их мало объявить, их мало сформулировать, мало показать по телевизору, в фильмах. Это необходимо проживать. Это должна быть непрерывная системная работа». Дмитрий Шишкин рассказал о проектах госкорпорации по историческим исследованиям и увековечиванию памяти героев Великой Отечественной войны.

Сохранение памяти о прошлом – важная часть народной идентичности, оно начинается в настоящем. Владимир Воронов, проректор по научной работе и инновационному развитию Балтийского государственного технического университета «Военмех» им. Д.Ф. Устинова, провел параллель между прошлой войной и специальной военной операцией. Он уверен, что только реальные задачи, с которыми на благо Родины справляются студенты сегодня, как когда-то справлялись их сверстники, обеспечат рождение и укоренение истинного патриотизма.

По словам заместителя генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Дмитрия Гужели, профессиональные и надпрофессиональные навыки крайне важны, но главную роль в развитии личности и общества играют ценности, и среди них – патриотизм.

«Сегодня мы наблюдаем трансформацию исторической памяти: живое общение свидетелей событий уходит, уступая место культурологическим артефактам. Это создает риски искажения истории. Противостоять этому можно через работу с материальными (памятники, документы) и нематериальными артефактами (рассказы, фильмы, личные истории). Но их ценность раскрывается только в осмысленном взаимодействии, то есть во время изучения, обсуждения, эмоционального проживания, – сказал Дмитрий Гужеля. – В президентской платформе «Россия – страна возможностей» мы уделяем особое внимание проектам по сохранению исторической памяти, реализуя специальные треки совместно с ведущими университетами, бизнес-партнерами и общественными организациями. Однако ключевая роль принадлежит каждому из нас. Призываю молодежь участвовать в создании новых артефактов – делиться историями, изучать архивы, посещать музеи. Только так мы сохраним связь поколений и укрепим будущее России».

Интересно было выслушать мнение одного из присутствовавших на дискуссии студентов МИИГАиК Василия Межанова, который рассказал о своем отношении к Дню Победы, о чувстве уважения, почета и гордости, которое он испытывает перед сплоченностью советского народа, и той жертвой, которую он принес ради сегодняшнего свободного процветания.

Благодаря участников дискуссии, ректор университета МИИГАиК Надежда Камынина заметила, что, желая видеть нашу страну великой, динамично развивающейся в сторону технологического лидерства, важно приумножать ценность патриотизма в будущих поколениях и обогащать ее новыми, уникальными для каждого времени качествами, чтобы в университетской ли команде, в компании друзей, в студенческом сообществе, быть рядом и иметь возможность опереться на такого человека – гражданина и патриота своей Родины.