Итоговые мероприятия конкурса дизайна адаптивной одежды «На крыльях» пройдут в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны»

С 17 по 19 июня в Санкт-Петербурге состоятся мероприятия, приуроченные к финалу международного конкурса дизайна адаптивной одежды «На крыльях». Они пройдут в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Организатором конкурса выступает фонд «Защитники Отечества» при поддержке Минпромторга и Минэкономразвития России, генеральный партнер — «ВЭБ.РФ».

17 июня с 15:00 до 19:00 в Эрмитаже (Дворцовая площадь, д 6/8, Восточное крыло здания Главного штаба Эрмитажа) состоится экспертная сессия-показ, на которой будут показаны 79 коллекций участников конкурса со всей страны.

18 июля с 12:00 до 15:00 пройдет деловая сессия с участниками конкурса «На крыльях» и представителями малого и среднего предпринимательства о поддержке предпринимательства в сфере производства адаптивной одежды и обуви.

В 18:00 18 июля в Эрмитаже (Дворцовая площадь, д 6/8, Восточное крыло здания Главного штаба Эрмитажа, 2 этаж) состоится главное событие конкурса «На крыльях» торжественная церемония финала Международного конкурса дизайна адаптивной одежды «На крыльях» и финальный гала-показ лучших дизайнеров, чьи образы стали самыми достойными и актуальными для реального исполнения. Победители будут отобраны из 286 модельеров и производителей адаптивной одежды из России и семи иностранных государств.

Предшествовать церемонии и гала-показу будет открытие выставки «На крыльях», в которой примут участие производители и дизайнеры адаптивный одежды, производители современного оборудования для создания комфортной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Открытие экспозиции состоится 18 июня в 17:00 (Дворцовая площадь, д 6/8, Восточное крыло здания Главного штаба Эрмитажа, 2 этаж).

19 июня в 17:00 в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» (Петербургское ш., д. 64/1) состоится панельная сессия «Реабилитационная отрасль должна быть креативной», на которой организаторы и участники конкурса «На крыльях», представители органов власти, потребители и зарубежные эксперты обсудят тенденции развития отрасли адаптивных товаров, потребности и стимулирование производителей. Также в рамках сессии будет представлен проект документа с инициативами в адрес федеральных министерств и ведомств для развития отрасли адаптивных товаров.

Аккредитацию на мероприятия конкурса «На крыльях» можно пройти на сайте.

«Развитие рынка адаптивной одежды – это не просто тренд, а важный шаг к созданию инклюзивного общества, в котором каждый человек независимо от физических особенностей может чувствовать себя комфортно и уверенно. Производители и дизайнеры, осознавая социальную значимость таких товаров, видят в этом не только возможность расширения ассортимента, но и миссию – помогать людям с инвалидностью жить полноценной жизнью. Государство, в свою очередь, заинтересовано в поддержке этого направления, поскольку оно способствует социализации и улучшению качества жизни миллионов граждан», – говорит статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Международный конкурс «На крыльях» призван содействовать развитию рынка адаптивной одежды, поиску новых идей и технологий в области дизайна, развитию качества, а также мотивировать отечественных производителей на создание специализированных моделей для людей с инвалидностью. Инициативу поддержал Президент РФ Владимир Путин.

В этом году на конкурс поступило 286 заявок от модельеров и дизайнеров из 67 регионов России и семи зарубежных государств: Республики Беларусь, Турции, Иордании, Бразилии, Нигерии, Пакистана и Коста-Рики.

При поддержке главы государства фонд «Защитники Отечества» также начнет обеспечивать ветеранов специальной военной операции с инвалидностью адаптивной одеждой. Перечень технических средств реабилитации, которые предоставляет фонд, расширен и включает летний, зимний и демисезонный комплекты для занятий спортом и комплексной реабилитации.