«Роснефть» провела для школьников «Движения первых» экскурсию по самарскому научному институту

Сотрудники корпоративного научного института в Самаре провели экскурсию для представителей Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых».

Ученики «Академии для одаренных детей» (г. Самара) посетили лабораторный комплекс института. Специалисты рассказали ребятам что такое нефть, какой путь она проходит от момента обнаружения в пласте, до подготовки и транспортировки на нефтеперерабатывающие заводы.

В научных лабораториях школьники узнали о том, какой бывает нефть, какие ключевые параметры определяют ее физические и химические характеристики. Ребятам показали образцы нефти различных цветов и свойств, на примере химических опытов продемонстрировали как снижают вязкость нефти и отделяют ее от воды.

Юные гости познакомились с понятием «керн», а также смогли подержать в руках образцы пород, которые были извлечены с глубины более 3 тыс. метров. Специалисты в области аналитических и технологических исследований при строительстве скважин объяснили ребятам как бурят скважины глубиной несколько километров и какие технологии для этого применяют.

Сотрудники института также продемонстрировали уникальное оборудование, используемое в лабораториях: приборы для глубинных гидродинамических исследований скважин, хроматографии, промысловой подготовки нефти и интенсификации добычи, фильтрационных исследований и экологического мониторинга.

Участники экскурсии активно интересовались основными направлениями деятельности института, а также профильными вузами, где можно получить специальности, востребованные в нефтегазовой отрасли.