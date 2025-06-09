Владимир Путин направил приветствие участникам Петербургского международного экономического форума 2025 года

На официальном сайте Президента Российской Федерации размещено приветствие участникам, организаторам и гостям Петербургского международного экономического форума–2025, который состоится под девизом «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».

В своем обращении Владимир Путин подчеркнул значимость ПМЭФ как авторитетной международной площадки, объединяющей политиков, представителей деловых, научных и экспертных кругов из многих стран.

«Россия последовательно отстаивает принципы суверенного развития, уважения к культурной и цивилизационной самобытности стран и народов. Вместе с нашими партнерами, прежде всего, по объединению БРИКС – намерены продолжать работу по построению эффективной системы равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества, свободного от любых форм дискриминации, диктата и санкционного давления.

Центральное место в программе Форума занимают темы технологий и цифровой трансформации как важнейших факторов лидерства в современном мире, создания комфортной среды для жизни и самореализации людей. Также предстоит обменяться мнениями по проблемам, касающимся демографии и производительности труда, науки и образования, здравоохранения и социальной защиты», – говорится в приветствии Президента Российской Федерации.

Глава Российского государства выразил уверенность, что дискуссии в рамках Форума будут плодотворными и внесут свой вклад в поиск ответов на актуальные вызовы, стоящие перед человечеством.