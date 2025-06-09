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Пресс-релиз

В Москве состоялся торжественный старт международной Экспедиции «Путешествие в Сердце Евразии»

Сегодня на ВДНХ, у фонтана «Дружба народов», состоялась торжественная церемония старта международной Экспедиции «Путешествие в Сердце Евразии».

Проект реализуется АНО «Международный центр региональной интеграции» при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, Фонда «Росконгресс» (организатор итогового Центральноазиатского международного экономического форума в Душанбе) и при информационной поддержке компании Wildberries&Russ (генеральный партнер Экспедиции).

«Путешествие в Сердце Евразии» — это международная инициатива, родившаяся в среде единомышленников России, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.
За 51 день участники посетят более 30 городов, где проведут бизнес-форумы и диалоги, научные сессии, культурные и образовательные мероприятия, формируя новые горизонтальные связи, укрепляя общее историко-культурное пространство и создавая платформу для устойчивого сотрудничества в Центральной Азии.

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам Экспедиции, которое зачитал директор Третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Вадимович Стерник.

Также свое напутствие участникам Экспедиции направил Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, его озвучил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Российской Федерации – Гулмахмадзода Давлатшох Курбонали.

Со словами поддержки от Председателя Совета ФедерацииВалентины Ивановны Матвиенко выступил Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Николаевич Рябухин.

Участников провожали творческими номерами. Актер театра и кино Олег Гаас прочитал гимн Экспедиции, написанный одним из участников оргкомитета Экспедиции. Завершало торжественную часть выступление группы SOPRANO Турецкого.

«Символично, что мы начинаем наше путешествие именно здесь — на ВДНХ, у фонтана «Дружба народов», который напоминает нам: когда народы открыто смотрят друг другу в глаза — начинается история созидания. На маршруте нас поддерживают местные предприниматели, университеты, культурные центры. С нами более 50 блогеров из всех стран-участниц. Каждый из них экскурсовод по своей стране и проводник смыслов. Это история о единомышленниках, которые уважают друг друга. Если сегодня мы зажжем хотя бы одну искру дружбы, завтра она станет светом доверия, который озарит наш общий континент», — отметил Ислам Назаралиев, генеральный директор АНО «Международный центр региональной интеграции» и руководитель оргкомитета Экспедиции.

Генеральными партнерами Экспедиции выступают компании Wildberries&Russ и ГК «Нафтагаз».

По маршруту Экспедиции Оргкомитет совместно с компанией Wildberries&Russ, объединяющей в себе двух лидеров российского рынка — IT-компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ, проведет ряд деловых мероприятий, направленных на расширение рынков сбыта для локальных производителей, поддержку малого и среднего бизнеса, в том числе женского предпринимательства, развитие международных партнерств и экономический рост Центральной Азии.

В рамках российской части маршрута для участников Экспедиции от программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» была организована туристическая программа в Москве, направленная на знакомство с историческим наследием России, ее современным научным и промышленным потенциалом. В городах России, в которых будут организованы остановки, программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» организует размещение участников и пешеходные экскурсии от лучших экскурсоводов проекта «Проводники смыслов. Экскурсоводы».

Фонд Росконгресс выступает соорганизатором заключительного события Экспедиции — Первого Центральноазиатского международного экономического форума, который состоится 22 июля 2025 года в Душанбе, — и оказывает поддержку Экспедиции. Форум соберет более 500 участников — лидеров бизнеса, власти, науки, культуры и СМИ стран Центральной Азии. Именно на площадке Форума, подготовленного при участии Исполнительного органа государственной власти города Душанбе, Российско-Таджикского делового совета при ТПП РФ и АНО «МЦРИ» будут определены новые векторы экономического и гуманитарного сотрудничества в регионе.

Экспедиция «Путешествие в Сердце Евразии» — международная гуманитарно-деловая инициатива, охватывающая пять стран и более 30 городов Центральной Азии и России. За 51 день участники преодолеют более 8 000 км и проведут десятки мероприятий в сфере науки, бизнеса, культуры и медиа. Цель Экспедиции – укрепление экономических связей и формирование общего пространства доверия.

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