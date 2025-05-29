Стали известны итоги форума «АмурЭкспо-2025»

Российско-китайский экономический форум «АмурЭкспо» состоялся 22-25 мая в Благовещенске (Амурская область, Россия) и Хэйхэ (провинция Хэйлунцзян, КНР) в статусе выездной площадки Восточного экономического форума. За четыре дня работы прошло 40 сессий регионального и федерального масштаба. Всего проведено более 100 мероприятий. Форум прошел при поддержке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России, Министерства сельского хозяйства России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

Организаторы АЭФ – Правительство Амурской области, Агентство Амурской области по привлечению инвестиций, Фонд Росконгресс. Операторы форума – Фонд Росконгресс и Центр развития территорий Амурской области.

«Российско-китайский экономический форум «АмурЭкспо» является выездной площадкой Восточного экономического форума. В этом году ВЭФ проходит в юбилейный десятый раз. Форуму будет уделено особое внимание. Все предложения, которые будут собраны на выездных площадках, будут обсуждаться организационным комитетом для включения их в программу ВЭФ-2025. Одним из треков ВЭФ традиционно станет укрепление сотрудничества с дружественными странами. Отношения между Россией и Китаем являются важным стабилизирующим фактором в мировой политике и экономике. На Дальнем Востоке на территориях опережающего развития и в свободном порту Владивосток с участием китайского капитала реализуется 65 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 1 трлн рублей. Таких проектов может быть больше. Мы открыты для дальнейшего взаимодействия не только в экономике, но также приглашаем Китай участвовать в научно-технологических проектах и развивать гуманитарные связи между нашими государствами», – подчеркнул заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Участниками АЭФ стали более 100 спикеров и экспертов из России, ОАЭ, Китая, Индии, Беларуси и Ирана. Среди них – представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, Совета Федерации и Государственной Думы России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, Роскачества, Агентства стратегических инициатив, а также региональных органов исполнительной власти, крупных корпораций и деловых объединений. На мероприятии были представлены также общественные организации и отраслевые эксперты.

В пленарной сессии «Укрепление межгосударственного сотрудничества в интересах глобальной и региональной экономики» приняли участие министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, Генеральный консул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян, генеральный консул Исламской Республики Ирана в Казани Давуд Мирзахани, Чрезвычайный и Полномочный посол Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации Мохаммад Ахмад Султан Есса Альджабер, заместитель председателя Правительства республики Саха (Якутия) – постоянный представитель Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу Ким Борисов, директор Федерального автономного научного учреждения «Восточный центр государственного планирования» Михаил Кузнецов, заместитель директора департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями МИД России Владислав Курбацкий, директор Института Китая и современной Азии Российской академии наук, президент Национального координационного центра международного делового сотрудничества Кирилл Бабаев. Губернатор провинции Хэйлунцзян Лян Хуэйлин направила приветствие участникам Форума. Модератором выступила доцент Департамента менеджмента Школы экономики и менеджмента, академический руководитель магистерской программы «Международный бизнес в странах АТР» НИУ ВШЭ Людмила Веселова. Эксперты отметили, что особая роль в выстраивании сотрудничества отводится Дальнему Востоку – товарооборот между макрорегионом и Китаем удвоился за пять лет до 1,7 трлн рублей, открываются объекты транспортной инфраструктуры.

Алексей Чекунков также осмотрел выставочную экспозицию «АмурЭкспо», на которой было представлено свыше 120 компаний России и Китая. За дни работы Форума ее посетило более 50 тысяч гостей. Министр посетил стенд Амурского газохимического комплекса «Сибур».

В строительстве комплекса сейчас занято порядка 27 тысяч человек из 14 стран. В перспективе объем производства полимеров здесь будет составлять до 2,7 миллионов тонн готовой продукции в год.

«В жизни главное – динамика. Привлекательность Амурской области – и в целом Дальнего Востока – для туризма и инвестиций растет. Мы фиксируем высокий интерес к открытию новых производств, торговых представительств, налаживанию связей с соседним Китаем и АТР в целом. Такие площадки, как «АмурЭкспо», являются очень практичными инструментами. Видим своей задачей привлекать сюда, на Дальний Восток, бизнес со всей России и из-за рубежа, выстраивать долгосрочные партнерские отношения. Все, что производит российский Дальний Восток, очень интересно нашим соседям. У нас и экологичней, и вкусней, мы умеем делать продукцию качественно, заинтересованы в технологической кооперации. Летом 2025 года ожидаем принятие федерального закона о международных территориях опережающего развития. Уверен, что Амурская область станет одним из первых регионов, где такая территория будет создана», – отметил Алексей Чекунков.

Руководитель федерального министерства принял участие во встрече с представителями российских и иностранных делегаций. Губернатор Амурской области Василий Орлов представил участникам форума результаты развития региона, его инвестиционную привлекательность и ключевые направления. Василий Орлов отметил, что сегодня Амурская область обладает огромными возможностями для инвестиций и развития экономики, а Благовещенск становится центром российско-китайского делового сотрудничества.

«Год назад мы обсуждали перспективы развития Центра российско-китайского делового сотрудничества, который создаем в Благовещенске по поручению Президента России. За это время региону удалось добиться серьезной динамики в данном направлении. Мы открыли пассажирское движение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ, в этом году заработают обновленный аэропорт и сухой порт для мультимодальных перевозок через мост, в начале 2026 года запустим сообщение по канатной дороге. В работе проект нового моста Джалинда – Мохэ и концепция второго этапа моста Благовещенск – Хэйхэ – по созданию его железнодорожной составляющей. Все эти проекты имеют большое значение не только для России и Китая, но и для наших партнеров из других стран благодаря их транзитному потенциалу. Подписана концессия по проекту международного общественного центра на «Золотой миле», обсуждаем создание демонстрационного павильона российских товаров под брендом «Сделано в России». В текущем году откроем в Благовещенске Дом российско-китайской дружбы. И, поскольку у каждого большого проекта должен быть свой центр управления, создаем в регионе Центр компетенций, который будет оказывать практическую помощь российским регионам и бизнесу по работе с Китаем», – подчеркнул Василий Орлов.

В Форуме принимали участие представители 18 регионов России: Республика Калмыкия, Москва, Санкт-Петербург, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Приморский край, Хабаровский край, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Республика Алтай, Новосибирская область, Рязанская область, Мурманская область, Чукотский автономный округ, Иркутская область, Кемеровская область (Кузбасс), Вологодская область и Амурская область.

Впервые в рамках «АмурЭкспо» состоялся II Российско-китайский строительный форум. В дальнейшем он будет проводиться в двух городах – Харбине (КНР) и Благовещенске (Амурская область), что даст положительный заряд, направленный на установление тесного плодотворного взаимодействия между Россией и КНР.

Также на полях «АмурЭкспо» была организована сессия, в ходе которой эксперты обсудили, чем Дальний Восток интересен путешественникам. Председатель комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев отметил, что в парламенте продолжается работа в части обновления законодательства для развития в России современной туристической индустрии.

«По моим данным, турпоток в Амурской области растет. Он составляет, по разным оценкам, от 500 до 650 тысяч человек. На самом деле – это хороший прирост. Каждый год он составляет минимум 15–20%. Очень много делается и по улучшению навигации для иностранцев. В частности, для китайцев. Есть целая программа, которая называется China Friendly. Она направлена на адаптацию нашей туристической инфраструктуры. И в Благовещенске уже появились такие гостиницы. Но, если говорить о внутреннем туризме, о межрегиональном, то здесь, безусловно, перед нами стоит задача о повышении предложения. Спрос растет по всей стране, во всех регионах Российской Федерации. Основные инструменты поддержки направлены на формирование гостиничного фонда, а также на субсидирование транспорта. Сегодня в России идет бум на въездной туризм, регионы бьют рекорды по количеству гостей. На мой взгляд, въездной туризм должен стать одним из приоритетных направлений в развитии туризма в Российской Федерации», – рассказал Сангаджи Тарбаев.

В этом году на «АмурЭкспо» было подписано 15 соглашений, в том числе – о строительстве самой крупной в стране солнечной электростанции мощностью около 650 МВт, развитии сервиса для туристов из КНР, а также создании Федерального Центра компетенций по развитию делового сотрудничества с КНР и другими странами Азии в Амурской области.

Благовещенское отделение Сбербанка подписало соглашение с Ассоциацией международного сотрудничества в туризме «Мир без границ». Планируется развитие комфортной инфраструктуры гостеприимства для туристов из КНР по ряду направлений, в том числе для формирования и внедрения стандартов приема и обслуживания туристов, повышения уровня сервиса гостеприимства в регионе, соблюдения принципов стандартов сертификации China Friendly.

Помимо этого, Сбер станет партнером Федерального Центра компетенций по развитию делового сотрудничества с КНР и другими странами Азии в Амурской области. Соответствующее соглашение подписали Губернатор Амурской области Василий Орлов и председатель Дальневосточного банка Сбербанка Андрей Черкашин. Кроме экспертной поддержки, Сбер будет содействовать развитию новых направлений деятельности Центра.

«Российско-китайский экономический форум «АмурЭкспо-2025» стал важной платформой для укрепления российско-китайского сотрудничества, демонстрируя уникальные возможности Дальнего Востока как экономического и гуманитарного моста между странами. Благовещенск становится важным местом взаимодействия России и КНР. Этому способствует создание здесь по поручению Президента России Владимира Путина Центра Российско-китайского делового сотрудничества, который объединит все передовые практики, предложенные регионом, Фондом Росконгресс и другими заинтересованными сторонами. Результаты этой выездной площадки Восточного экономического форума дополнят повестку ВЭФ-2025 во Владивостоке и послужат основой для новых решений в сфере инвестиций, торговли и совместных проектов», – подчеркнул первый заместитель директора Фонда Росконгресс, директор ВЭФ Игорь Павлов.

В дни проведения «АмурЭкспо» о работе Центра компетенций рассказали в ходе специальной федеральной сессии. Его основная задача – помогать российскому и китайскому бизнесу в вопросах взаимовыгодного сотрудничества. Центр будет заниматься аналитикой, прорабатывать и сопровождать международные проекты, оказывать спектр юридических услуг и прочих услуг. Все это необходимо в том числе и для того, чтобы процесс реализации инициатив потенциальных инвесторов шел быстрее. В настоящее время ведется работа по укомплектованию штата сотрудников Центра.

Помимо договоренностей со Сбербанком на Форуме подписаны соглашения между Правительством Амурской области и другими будущими партнерами Центра компетенций (ФАНУ «Востокгосплан», АНО «Национальный координационный центр Международного делового сотрудничества»), в церемонии подписания принял участие Алексей Чекунков.

Российские предприниматели посетили выставку, организованную в рамках Харбинской международной торгово-экономической ярмарки в Хэйхэ. Состоялось знакомство с китайскими предприятиями, были налажены первые деловые связи.

«Эксперты обеих сторон представили потенциал приграничных территорий перед гостями, прибывшими из различных регионов России и Китая. Основная цель данной площадки – познакомить участников с возможностями регионов. Многие китайские предприятия, приезжающие сюда, ранее не имели опыта взаимодействия с Россией. Этот интерес вызван руководством двух стран, подтвердивших намерение развивать торгово-экономическое сотрудничество. Для расширения взаимовыгодных отношений необходима четкая информация о регионах, и именно такая основа создается на данном форуме», – подчеркнула министр внешних связей и туризма Амурской области Екатерина Киреева.

В рамках ежегодного смотра-конкурса компаний на «АмурЭкспо» шесть организаций компаний получили золотые медали, одна – серебряную. В региональную программу включили практические занятия и семинары, посвященные вопросам эффективного управления проектами, продуктового подхода и оптимизации процессов государственного управления.

«Форум стал уникальной площадкой, где участники смогли обменяться опытом и знаниями с ведущими экспертами в сфере проектного, продуктового и бережливого управления. Ведь именно благодаря таким мероприятиям создаются условия для формирования сильного и процветающего региона, привлекательного для жизни и профессиональной деятельности. Участникам была предоставлена редкая возможность услышать мнение профессионалов высокого уровня, имеющих глубокие знания и значительный практический опыт внедрения современных подходов в управление. Их идеи и подходы помогают формировать стратегию развития региона, способствующую повышению эффективности государственных институтов и улучшению условий проживания жителей», – отметила министр проектного управления и кадровой политики региона Алина Артеменко.

«АмурЭкспо» – это не только деловая площадка для бизнеса. В течение четырех дней проходили мероприятия для гостей и жителей региона, которые были открыты для всех желающих. В рамках культурной программы прошло 32 события: мастер-классы, выставки, выступления творческих коллективов, концертные программы от кавер-групп. Завершением стал гала-концерт, где выступила группа «Блокада сердца».

В рамках спортивной программы по приглашению губернатора Амурской области для участия в мастер-классе и массовой зарядке приехал российский спортсмен, самый высокий человек страны, имя которого вписано в Книгу рекордов России, Павел Подкользин. На набережной прошли баскетбольные матчи между студенческими командами Амурской области и Китая. На территории Общественно-культурного центра впервые состоялись фиджитал-игры. Всего 15 мероприятий.

Форум «АмурЭкспо» продемонстрировал высокую заинтересованность сторон в углублении сотрудничества и взаимопонимания. Это событие стало важной платформой для обсуждения стратегий и механизмов, направленных на дальнейшее развитие отношений между Россией и Китаем.

АЭФ – площадка для обмена опытом и лучшими практиками. Участники смогли установить полезные контакты, которые в будущем могут привести к успешному сотрудничеству. Таким образом, «АмурЭкспо» подтвердил свою роль как важного события для бизнес-сообщества обеих стран, открывая новые возможности для экономического и культурного обмена.