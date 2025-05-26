Подведены итоги XI Невского международного экологического конгресса

«Планета Земля: гармония человека и природы» стала главной темой XI Невского международного экологического конгресса, который состоялся 22-23 мая в Санкт-Петербурге. Конгресс в очередной раз подтвердил статус авторитетной дискуссионной площадки, объединив представителей власти, науки, бизнеса, молодежных и экологических сообществ со всего мира. Результатом совместной работы стала выработка совместных решений в сфере устойчивого развития и охраны окружающей среды.

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Конгресса, которое зачитал полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан на пленарной сессии. Глава государства подчеркнул, что девиз Конгресса отражает стремление международного сообщества к сохранению окружающей среды как важнейшего элемента устойчивого развития. Также Владимир Путин отметил ключевое значение национального проекта «Экологическое благополучие», указал на важность применения экологических стандартов, соблюдение режима охраны природных территорий и построения экономики замкнутого цикла.

В 2025 году Конгресс объединил более 1700 участников и представителей СМИ, порядка 420 из которых — иностранные представители из 75 стран. В работе Конгресса приняли участие порядка 310 представителей федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти Российской Федерации, 5 руководителей федеральных служб и агентств, 3 главы субъекта Российской Федерации.

Мероприятие посетили министры 5 иностранных государств, 6 заместителей министров, представители 13 международных организаций и объединений, 6 глав иностранных парламентов, 7 вице-спикеров парламентов и палат парламентов, а также 14 глав дипломатического корпуса. Порядка 380 представителей российского и иностранного бизнеса из более чем 210 компаний приняли активное участие в дискуссиях Конгресса.

Пленарное заседание «Экология новой реальности: вызовы и возможности» стало центральным событием деловой программы Конгресса. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Валентина Матвиенко напомнила, что вопросы экологии и защиты окружающей среды — общие для каждого жителя планеты: «Сколько бы тысяч километров ни разделяло наши страны, экологические проблемы не знают государственных границ. Они касаются каждого континента, каждой страны и каждого человека. Мы убеждены, что в работе над зеленой повесткой не может быть места политическому давлению и манипулированию. Россия четко выполняет все принятые международные обязательства в области охраны природы. В рамках национального проекта экологии только за последние пять лет удалось добиться значимых результатов части ликвидации объектов накопленного экологического вреда, очистки и восстановления речных систем, снижения загрязнения.

«Динамичное развитие экономики повышает ответственность человека перед природой. В связи с этим эффективное управление природными ресурсами важно для любого государства и для каждого человека. Россия активно выступает за консолидацию усилий мирового сообщества в сфере экологии. Мы поддерживаем инициативы по линии организации Объединенных Наций, работаем в рамках более 20 конвенций и соглашений. Вызовы у нас общие, и тем ценнее, что на Конгрессе мы можем обозначить векторы совместных дальнейших действий», — отметил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев.



«Меняется к лучшему отношение граждан и бизнеса к вопросам экологии. Это стало возможным благодаря системной политике России, направленной на популяризацию традиционных ценностей. Защищать и беречь природу – тоже самое, что любить семью и Родину. По инициативе Президента ведется системная работа над решением неотложных задач по защите окружающей среды. Многие предприятия, в том числе отраслевые лидеры, заняты переоснащением производств в пользу низкоуглеродных решений. Уделяется пристальное внимание утилизации и переработке упаковочных материалов. Совокупно это приближает Россию к достижению стратегической задачи — созданию экономики замкнутого цикла», — подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь организационного комитета НМЭК Антон Кобяков.

«В основе всех государственных программ и федеральных проектов лежат научно-исследовательские и технологические работы, потому что экология — это, прежде всего наука. В ведении российского природоохранного блока правительства почти 50 научно-исследовательских институтов. Работы российский ученых охватывают все сферы: от изменения климата до инновационных методов геологоразведки», — отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.



Дискуссии первого дня охватили широкий спектр тем — от продовольственной и климатической безопасности до цифровизации экологии и сохранения биоразнообразия. На сессии «Продовольственная безопасность в условиях изменения климата» обсуждались вызовы для АПК и сокращение выбросов. В рамках сессии «Каспий: сотрудничество во имя будущего» — международные меры по сохранению уровня моря. Сессия «Все для природы: искусственный интеллект и высокие технологии» представила ИИ-решения для экологии. На панельной дискуссии «Устойчивое развитие БРИКС» обсуждались транснациональные проекты и зеленое финансирование. «Биоразнообразие — стратегический приоритет» и «Роль женщин в достижении экологического благополучия» стали площадками для межсекторного диалога. В программу второго дня НМЭК-2025 вошли вопросы урбанистической экологии и международного партнерства. На деловом завтраке «Экология больших городов» обсуждались современные технологии для реагирования на новые вызовы урбанизации, снижение углеродной нагрузки, развитие экологичного транспорта, а также зависимость экологии и здоровья.

Темами сессий второго дня также стали: «ЮНЕСКО: сохранить и приумножить всемирное наследие», «Перспективы сотрудничества с Центральной Азией», «Экономика замкнутого цикла» и «Низкоуглеродные решения для зеленой экономики». На сессии «Роль бизнеса в нацпроекте «Экологическое благополучие»» участники обсудили вклад бизнеса в реализацию национального проекта, успешные кейсы и направления сотрудничества между бизнесом и государством в сфере экологической безопасности. Молодежная программа XI Невского международного экологического конгресса от Движения «Экосистема» и Росмолодежи собрала участников из разных регионов России и из-за рубежа. Программа включила пять тематических сессий, где эксперты, ученые, добровольцы и представители бизнеса обсудили, как поддержать молодых специалистов в сфере устойчивого развития. В рамках городской части программы прошел субботник «Мы за чистоту» в парке «Сад на Неве», где 50 волонтеров благоустроили территорию и сдали нормативы «ЭкоГТО». Студенты также успели посетить три предприятия Санкт-Петербурга и Ленинградской области — Радиевый институт, центр рыбоводства и экоцентр «Сборка» — в рамках проекта «Больше, чем работа». Завершили программу экоуроки от юных натуралистов Движения Первых, которые прошли на четырех площадках Санкт-Петербурга при участии сенаторов, экспертов и представителей профильных организаций.

В заключительный день состоялось торжественное награждение победителей Всероссийских субботников «Мы за чистоту». Благодарственные письма Президента России вручили Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев. Победители были определены в 5 номинациях: «Самая активная общественная организация», «Самый активный регион», «Самое масштабное мероприятие», «Самая активная компания», «Экопросвещение». Всего в рамках акции было проведено 5 610 мероприятий в 89 регионах России с участием более 572 950 человек. Акция «Мы за чистоту» проходила в период с 18 апреля по 27 апреля 2025 года в 89 субъектах РФ.

Невский международный экологический конгресс впервые стал углеродно-нейтральным. Это стало возможным благодаря климатическим проектам нефтегазохимической компании СИБУР, которая передаст углеродные единицы для компенсации углеродного следа конгресса через платформу «Нить природы».



Генеральными партнерами XI Невского международного экологического конгресса выступили госкорпорация «Росатом», ППК «Российский экологический оператор» и АО «Россельхозбанк». Официальный автомобиль мероприятия — TANK. Стратегическим научным партнером стал НИЦ «Курчатовский институт», коммуникационным — медиахолдинг МАЕР. Партнерами деловой программы стали группа «Илим», ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО «Северсталь» и «ФосАгро». Партнером Конгресса стало ОАО «РЖД», партнером по организации — Сбер. Сеть информационных центров по атомной энергии поддержала Конгресс в качестве бизнес-партнера. Молодежную программу поддержало Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).

Информационными партнерами мероприятия в 2025 году выступили: Россия 24, ТАСС, МИЦ «Известия», РГ Медиа, Парламентская газета, телеканал Совета Федерации «Вместе РФ», «СенатИнформ», Ведомости, медиагруппа «Комсомольская правда», Lenta.ru, Газета.Ru, телеканал «Санкт-Петербург», «Петербургский дневник», НИА «Экология».