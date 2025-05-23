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Пресс-релиз

Опубликована архитектура деловой программы Российского форума МСП на ПМЭФ-2025

Юбилейный, X Российский форум малого и среднего предпринимательства традиционно пройдет в стартовый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), 18 июня. Главной темой мероприятия станет международная кооперация малого и среднего бизнеса. Организаторами Форума выступают Фонд Росконгресс совместно с «ОПОРОЙ РОССИИ».

Деловая программа Форума МСП разделена на пять тематических блоков: «МСП и государство», «Акселерация МСП», «Продвижение через сервисы», «Кадры» и «ВЭД». Главным событием дня станет пленарная сессия «Роль МСП в достижении новых национальных целей». Участники Форума, помимо традиционных тематических сессий и дискуссий, смогут принять участие в мастер-классах, практикумах, интеллектуальных батлах и диалогах, касающихся вопросов развития МСП в России и за рубежом.

Программа Форума практико-ориентированна и рассчитана на получение новых знаний и наращивание профессиональных компетенций по различным направлениям ведения бизнеса, поиск новых партнеров и выход на новые рынки.

«Малый и средний бизнес сегодня – это основа устойчивого экономического роста, драйвер технологических изменений, занятости и импортонезависимости. В рамках реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» и национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» мы последовательно расширяем меры поддержки МСП и создаем условия для роста его вклада в ВВП страны. Российский форум МСП на полях ПМЭФ – это ключевая площадка, где бизнес и государство могут выстроить прямой диалог, сформировать новые решения и зафиксировать совместные ориентиры развития», – подчеркнул заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.

Блок «МСП и государство» направлен на стимулирование диалога о взаимном развитии и изучение перспектив и вызовов, стоящих перед малым бизнесом в различных секторах. Среди прочего эксперты обсудят инновационные стратегии поддержки МСП, роль социального предпринимательства в экономике, эффективные нефинансовые меры поддержки, задачи бизнеса в сохранении и укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей, а также интеграцию МСП в национальные проекты.

Стратегиям и инструментам по расширению возможностей МСП для роста и успеха посвящен трек «Акселерация МСП». Здесь предприниматели найдут ответы на вопросы, как привлечь финансы, развивать бренд, как работать с госкомпаниями, какие сегодня есть перспективы по продвижению российских товаров через онлайн-платформы.

Цифровая трансформация экономики требует от МСП активного присутствия в онлайн-пространстве для привлечения клиентов. На мастер-классах и практикумах в рамках блока «Продвижение через сервисы» эксперты расскажут, как с помощью цифровых технологий автоматизировать процессы продвижения и оптимизировать маркетинговые кампании, масштабировать бизнес с помощью PR-технологий, раскроют возможности искусственного интеллекта и цифровых платформ.

В условиях острого дефицита квалифицированных кадров и высокой конкуренции за таланты малому бизнесу важно найти решение, как преодолеть кадровый голод и повысить производительность труда. С чего начать и как двигаться в этом направлении, МСП узнают из деловых сессий блока «Кадры». Кроме того, в рамках трека отдельное внимание будет уделено социальной адаптации и трудоустройству ветеранов СВО и членов их семей.

Российские МСП активно ищут новые рынки сбыта и поставщиков, заменяя ушедших европейских партнеров. В рамках трека «ВЭД», посвященного внешнеэкономической деятельности, особое внимание будет уделено перспективным рынкам Азии (Китай, Индонезия, Индия) и странам глобального Юга.

«Российский форум МСП, который мы проводим совместно с Фондом Росконгресс, уже в 10-й, юбилейный раз традиционно открывает главный экономический форум страны – ПМЭФ. Интерес к Форуму МСП ежегодно растет, дискуссионные площадки посещают тысячи предпринимателей, самозанятых, в том числе представители «ОПОРЫ РОССИИ», со всех регионов нашей страны, представители власти, институтов развития, банковского сообщества. Развитие малого и среднего бизнеса является одним из приоритетов новой стратегии экономического развития России, поэтому главные акценты будут сделаны на участии малого бизнеса в достижении национальных целей, поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, мы запланировали практико-ориентированные форматы – практикумы, мастер-классы, диалоги, тематические дискуссии по взаимодействию бизнеса и государства, акселерации МСП, развитию бизнеса на цифровых платформах, решению кадрового вопроса, развитию внешнеэкономических связей, применению новых сервисов и технологий для бизнеса и многое другое. Участники Форума МСП получат полезный опыт и новые деловые контакты, которые смогут применить в дальнейшем развитии своих предприятий и коллективов», – отметил президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин.

Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 18 по 21 июня.

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