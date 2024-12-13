В Крыму стартовал кинофестиваль «Мост»

Первый кинофестиваль на площадках новой контент-студии «Юг.Кино» и Академии творческих индустрий «Меганом» (проектов «Таврида.АРТ») открыл свои двери для профессионалов индустрии и зрителей со всей страны. На три дня он объединит людей через кино — универсальный язык, доступный каждому.

«Кинофестиваль «Мост» — это первый большой кинофестиваль, который делает арт-кластер «Таврида». Он собрал на одной площадке как молодых творцов, так и профессионалов кино со всей страны. И главная его цель — показать широкой аудитории фильмы, которые имеют серьезный нравственно ориентированный потенциал для зрителя. Это фильмы о любви, о героях, о дружбе, о том, как объединяются разные поколения, семьи, народы внутри нашей страны. Поэтому неслучайно слоган кинофестиваля «Мост» — «Кино, которое объединяет». Действительно, мы считаем, что индустрия кино — это та индустрия, которая сейчас объединяет всю страну благодаря разнообразным проектам. И само название тоже выбрано неслучайно. Как Крымский мост объединяет нашу страну и является символом единения, так и кино объединяет семьи, поколения, регионы и смыслы», — сказала генеральный директор «Таврида.АРТ» Ксения Артемьева.

Кинофестиваль «Мост» — это фестиваль-премия, завершающий киносезон 2024 года. На площадках новейшей и не имеющей аналогов на побережье Черного моря контент-студии «Юг.Кино» и Академии творческих индустрий «Меганом» молодые команды и опытные игроки российской киноиндустрии подведут итоги года, обменяются опытом и новыми идеями, а также представят широкому зрителю свежие кинохиты и премьеры громких российских кинопроектов. Программа показов отражает важные темы этого года: 100-летие киностудии «Мосфильм», 10-летие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, 90-летие первого космонавта мира Юрия Гагарина, 150-летие Николая Рериха, 80-летие полного снятия блокады Ленинграда, Год семьи.

На открытии кинофестиваля гостей ждет специальный показ «Домовенок Кузя» Виктора Лакисова. А завершится фестиваль специальным показом фильма «Финист. Первый богатырь» с Кириллом Зайцевым и Юлией Пересильд в главных ролях. Также всех посетителей ждут эксклюзивы от онлайн-кинотеатра Оkko — сериал «Мамонты» в главной роли с Юрием Стояновым и документальный сериал-расследование «На крючке: Когда звонит мошенник». Блогер Артур Диланян анонсирует свой первый проект «Про Дарину».

Кроме того, на кинофестивале покажут такие яркие фильмы, как «Любовь Советского Союза» Никиты Высоцкого, Ильи Лебедева и Дмитрия Иосифова, «Воздух» режиссера Алексея Германа-младшего, «Смотри на меня» режиссера Владимира Грамматикова, «Огненный лис» режиссера Дмитрия Шпиленка, «Легенды вечных снегов» режиссера Алексея Романова и прочие.

Помимо хитов и премьер, гостей ждет также программа документального кино, которая будет включать в себя проекты о патриотизме, милосердии, справедливости, взаимопомощи, исторической памяти и преемственности поколений, единстве народов России. Свои работы представят тележурналисты, военкоры, документалисты, известные режиссеры и актеры. Среди них вдохновляющие и мотивирующие фильмы, из которых зрители узнают о людях с великой силой воли из разных уголков страны, об одном из самых труднодоступных и прекрасных мест России — Соловецких островах, о жизни Крыма после возвращения в состав Российской Федерации, о том, как снимают фильмы в одном из самых больших по объемам кинопроизводства регионов страны — Якутии, и многое другое. Одна из самых ожидаемых работ — документальный фильм Натальи Бондарчук «Алтай. Зерно будущего», в котором зритель вместе с легендарной актрисой и режиссером побывает на Алтае и пройдет тропами Николая Рериха во время Центрально-Азиатской экспедиции.

Также пройдут показы контента, созданного при поддержке партнера кинофестиваля «Мост» Института развития интернета (АНО «ИРИ»): короткометражного фильма «Аба и son», в съемках которого принял участие Владимир Торсуев, анимационного фильма «Блокадные сказки Серафимы» и документальной истории о самоотверженных героях Донбасса «Братство» (организация запрещена в России). Шеф-редактор ИРИ Нина Конецкая также расскажет, как создавать качественный социально значимый контент, который станет успешным и привлечет внимание зрителей.

Жители и гости Крыма смогут не только увидеть лучшее российское кино года, но и обсудить свежие кинопроекты с их создателями. Например, блогер из ДНР Катруся представит новый сериал — психологический триллер «Экспрессо» — о событиях, которые происходили в мае 2019 года в Донецке. Также зрители встретятся с актерами проекта «Мир! Дружба! Жвачка!».

Кинопоказы будут дополнены мероприятиями разных форматов, в том числе мастер-классами, на которых зрители смогут освоить и углубить свои знания о кинопроизводстве. Например, гости фестиваля напишут свои сценарии, изучив структуру и развитие сюжета, узнают все о процессе съемок и создании фильмов — от идеи до показа, получат навыки того, как быстро зарабатывать на фильмах и стать популярными в своем регионе, а также создавать реалити-шоу без больших вложений. Всего на кинофестивале «Мост» гостей ждет более 60 мастер-классов от экспертов, включая мастер-классы от VK по созданию вертикального видео, практические занятия по съемке контента и советы о том, как снять фильм с минимальным бюджетом.

Также зрители первыми увидят созданный совместно с проектом VK Места имиджевый фильм про арт-кластер, фестиваль и события, проводимые на «Тавриде». VK Места — это проект для влюбленных в путешествия. Проект направлен на развитие внутреннего туризма среди молодежной аудитории и раскрытие туристического потенциала регионов России. Проект реализуется при поддержке АНО «ИРИ».

Фестиваль не только покажет фильмы, которые уже получили высокую оценку зрителей, но и в рамках конкурсной программы «Мост. Горизонты» даст возможность участникам творческих молодежных сообществ профессионалов в сфере кино, сценаристов и драматургов от «Таврида.АРТ», а также студентам и выпускникам профильных творческих колледжей и вузов страны представить свои работы широкой аудитории и профессиональному сообществу.

Кроме того, для зрителей проведут несколько встреч, на которых они смогут задать свои вопросы специалистам. Так, гости смогут пообщаться в рамках паблик-тока с российским кинооператором, продюсером и сценаристом Олегом Лукичевым, который расскажет, как удержать внимание зрителя с помощью кадра, как работает съемочная группа и как взаимодействуют друг с другом все службы площадки. Для творческой молодежи мастер-класс также проведет обладательница «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля, художник-постановщик, художник по костюмам, режиссер Елена Окопная. Еще одним гостем творческих встреч станет исполнитель ST — он расскажет о музыке в кино.

Rambler&Co — генеральный информационный партнер кинофестиваля «Мост».