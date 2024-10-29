Red Apple на НРФ'8: программа Дня контента и креатива

14 ноября Московский международный фестиваль рекламы Red Apple вновь проведет День контента и креатива в рамках восьмого Национального рекламного форума.
Гостей ждет не только образовательная программа с участием главных экспертов рынка, но и торжественная церемония награждения победителей и закрытая after-party.
Главный рекламный фестиваль страны снова объединит на одной площадке ключевые рекламные агентства, бренды и гуру индустрии со всего мира. В рамках образовательной программы пройдут 23 сессии в 8 залах при участии международных топ-спикеров — членов жюри Red Apple из европейского, азиатского регионов и Латинской Америки, а также российских экспертов индустрии.
Программа дня
День контента и креатива откроет большая стратегическая сессия «Креатив нового поколения: ИИ, контент и зумеры» с участием иностранных экспертов. Спикеры обсудят, как выглядит новая модель креативного бизнеса, и как привлечь в рекламный бизнес поколение зумеров и альфа, а также поговорят о роли ИИ в изменениях в агентском бизнесе и «выживании» агентств на рынке фриланса.
Обсуждение роли креатива в условиях современного рынка продолжится в главном зале на сессии «Креатив. Без альтернатив». Одни из ключевых конкурентов индустрии, BBDO и RoRe, встретятся на одной сцене и обсудят роль креатива в повышении эффективности рекламных коммуникаций. Какова роль креатива во время превосходства тактического маркетинга? Почему эпоха концепта сменилась эпохой контента? Попадет ли брендбилдинг на «помойку» коммуникационной истории? Стоит ли верить исследованиям и статистике? И, наконец, ради чего два конкурента решили объединить свои усилия? Эксперты агентств ответят на все эти вопросы, а, возможно, и на ваш вопрос, если он появится в процессе сессии.
Спикеры:
- Юрий Панов, вице-президент по трансформации, группа компаний «Родная Речь»
- Василий Губин, креативный директор, группа компаний «Родная Речь»
- Вячеслав Евсеев, креативный директор, группа компаний «Родная Речь»
- Елена Андрич, директор по стратегическому планированию, группа компаний «Родная Речь»
- Игорь Кирикчи, генеральный директор BBDO
- Владлена Обухова, управляющий директор BBDO
- Николай Мегвелидзе, управляющий креативный директор BBDO
Главной темой сессии «Мерч — голос бренда» станет мерчшоп как инструмент для решения маркетинговых, коммуникационных и HR-задач, а также возможности коллабораций.
Модератор сессии: Гаянэ Тищенко, директор департамента брендированной продукции и мерча, СберМаркетинг
Спикеры:
- Сергей Пикус, Founder Illan communications
- Владимир Мазур, CEO Portobello
- Светлана Салина, основатель и генеральный директор «Сувенир Медиа»
- Вячеслав Орлов, основатель и CEO рекламного агентства EPSILON
- Станислав Штрих, генеральный директор РА «ШТРИХ»
- Алексей Вязовцев, директор по развитию Альтер Эго Промоушн
День контента и креатива коснется и рынка медиа на сессии «Когда размер не имеет значения: как масштабировать нишевые продукты и узкие аудитории». Какая стратегия развития проектов наиболее жизнеспособна — уход в ниши и создание «целевых» медиаресурсов для узких аудиторий или наличие охватов и бюджетов? Можно (и нужно) ли масштабировать и нишевые проекты? Участники дискуссии ответят на эти и другие вопросы, которые волнуют медиаиндустрию.
Модератор: Антон Иванов, главный редактор Men Today
Спикеры:
- Дмитрий Грачев, главный продюсер телеканала «Москва 24»
- Родион Скрябин, СЕО агентства «Палиндром». Организатор исследований бренд-медиа с СПБГУ, автор книг «Как сделать крутое бренд-медиа» и «Бунт»
- Трифон Бебутов, главный редактор журнала «Правила жизни»
- Юлия Илларионова, директор по рекламе и маркетингу изданий «Мел» и «Цех»
- Никита Юкович, издатель Т—Ж и руководитель медиапроектов
Red Apple — международный фестиваль, который ежегодно привносит зарубежную экспертизу на российский рынок. В сессии «Стратегии брендов и картина мира» примут участие иностранные эксперты и обсудят с российскими коллегами, как изменились цели и подходы компаний за последний год, особенно в контексте их взаимодействия с глобальными рынками. Слово также будет предоставлено новым участникам рынка и тем, кто динамично набирает обороты, чтобы коллеги поделились своим видением будущего.
Модератор: Антон Молодцов, стратегический директор Arena (группа АДВ), сооснователь школы коммуникаций FarmCreative
Спикеры:
- Ciro Ribeiro Rocha, Бразилия, Enredo Brand Innovation, Founder and CEO, председатель блока жюри Marketing
- Igor Miletic, Сербия, MullenLowe and Friends, Creative Director & Partner, амбассадор фестиваля
- Ольга Копырнова, управляющий директор Signal (part of ONY)
- Татьяна Абушаева, CEO Radar
- Нгуен Хай Иен (Мария), директор по маркетингу «Маревен Фуд Сэнтрал»
- Катерина Никулина, cтарший стратег, специалист по неймингу Пирс 5
День Red Apple позволит участникам исследовать все грани креативного рынка. На сессии «Кроссплей, который устроит всех» эксперты заглянут в мир гейминга. Игровые разработчики, рекламные агентства, бренды и, конечно, сами геймеры встретятся на одной площадке, чтобы обсудить эффективную и креативную рекламу в играх.
Модератор: Роман Рязанов, CEO, creative gametainment agency TEAMMATE
Спикеры:
- Евгений Звягин, Brand Communications Lead, Лаборатория Касперского
- Хишам Нуху, международный эксперт по гейминг-маркетингу
- Дмитрий RECRENT Осинцев, профессиональный игровой стример, один из топ лидеров русскоязычного сегмента Twitch
Среди других тем Дня контента и креатива:
● Клиентско-агентское партнерство
● Эволюция в диджитал
● Перспективы в индустрии для молодых талантов
● PR и медиа
● Новые тренды ивент-индустрии
● Видеопродакшен
● Маркетинг и индустрия моды
Завершением Дня контента и креатива станет церемония награждения победителей Red Apple. Жюри объявят имена обладателей наград во всех четырех конкурсных блоках фестиваля: Creative, Marketing, Media и Young Creators. Затем участников, экспертов, партнеров и гостей фестиваля ждет закрытая вечеринка — нетворкинг, коктейли и креативная атмосфера.
Rambler&Co – генеральный информационный партнер Московского международого фестиваля рекламы Red Apple.
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