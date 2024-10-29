Red Apple на НРФ'8: программа Дня контента и креатива

14 ноября Московский международный фестиваль рекламы Red Apple вновь проведет День контента и креатива в рамках восьмого Национального рекламного форума.

Гостей ждет не только образовательная программа с участием главных экспертов рынка, но и торжественная церемония награждения победителей и закрытая after-party.

Главный рекламный фестиваль страны снова объединит на одной площадке ключевые рекламные агентства, бренды и гуру индустрии со всего мира. В рамках образовательной программы пройдут 23 сессии в 8 залах при участии международных топ-спикеров — членов жюри Red Apple из европейского, азиатского регионов и Латинской Америки, а также российских экспертов индустрии.

Программа дня

День контента и креатива откроет большая стратегическая сессия «Креатив нового поколения: ИИ, контент и зумеры» с участием иностранных экспертов. Спикеры обсудят, как выглядит новая модель креативного бизнеса, и как привлечь в рекламный бизнес поколение зумеров и альфа, а также поговорят о роли ИИ в изменениях в агентском бизнесе и «выживании» агентств на рынке фриланса.

Обсуждение роли креатива в условиях современного рынка продолжится в главном зале на сессии «Креатив. Без альтернатив». Одни из ключевых конкурентов индустрии, BBDO и RoRe, встретятся на одной сцене и обсудят роль креатива в повышении эффективности рекламных коммуникаций. Какова роль креатива во время превосходства тактического маркетинга? Почему эпоха концепта сменилась эпохой контента? Попадет ли брендбилдинг на «помойку» коммуникационной истории? Стоит ли верить исследованиям и статистике? И, наконец, ради чего два конкурента решили объединить свои усилия? Эксперты агентств ответят на все эти вопросы, а, возможно, и на ваш вопрос, если он появится в процессе сессии.

Спикеры:

Юрий Панов, вице-президент по трансформации, группа компаний «Родная Речь» Василий Губин, креативный директор, группа компаний «Родная Речь» Вячеслав Евсеев, креативный директор, группа компаний «Родная Речь» Елена Андрич, директор по стратегическому планированию, группа компаний «Родная Речь» Игорь Кирикчи, генеральный директор BBDO Владлена Обухова, управляющий директор BBDO Николай Мегвелидзе, управляющий креативный директор BBDO

Главной темой сессии «Мерч — голос бренда» станет мерчшоп как инструмент для решения маркетинговых, коммуникационных и HR-задач, а также возможности коллабораций.

Модератор сессии: Гаянэ Тищенко, директор департамента брендированной продукции и мерча, СберМаркетинг

Спикеры:

Сергей Пикус, Founder Illan communications Владимир Мазур, CEO Portobello Светлана Салина, основатель и генеральный директор «Сувенир Медиа» Вячеслав Орлов, основатель и CEO рекламного агентства EPSILON Станислав Штрих, генеральный директор РА «ШТРИХ» Алексей Вязовцев, директор по развитию Альтер Эго Промоушн

День контента и креатива коснется и рынка медиа на сессии «Когда размер не имеет значения: как масштабировать нишевые продукты и узкие аудитории». Какая стратегия развития проектов наиболее жизнеспособна — уход в ниши и создание «целевых» медиаресурсов для узких аудиторий или наличие охватов и бюджетов? Можно (и нужно) ли масштабировать и нишевые проекты? Участники дискуссии ответят на эти и другие вопросы, которые волнуют медиаиндустрию.

Модератор: Антон Иванов, главный редактор Men Today

Спикеры:

Дмитрий Грачев, главный продюсер телеканала «Москва 24» Родион Скрябин, СЕО агентства «Палиндром». Организатор исследований бренд-медиа с СПБГУ, автор книг «Как сделать крутое бренд-медиа» и «Бунт» Трифон Бебутов, главный редактор журнала «Правила жизни» Юлия Илларионова, директор по рекламе и маркетингу изданий «Мел» и «Цех» Никита Юкович, издатель Т—Ж и руководитель медиапроектов

Red Apple — международный фестиваль, который ежегодно привносит зарубежную экспертизу на российский рынок. В сессии «Стратегии брендов и картина мира» примут участие иностранные эксперты и обсудят с российскими коллегами, как изменились цели и подходы компаний за последний год, особенно в контексте их взаимодействия с глобальными рынками. Слово также будет предоставлено новым участникам рынка и тем, кто динамично набирает обороты, чтобы коллеги поделились своим видением будущего.

Модератор: Антон Молодцов, стратегический директор Arena (группа АДВ), сооснователь школы коммуникаций FarmCreative

Спикеры:

Ciro Ribeiro Rocha, Бразилия, Enredo Brand Innovation, Founder and CEO, председатель блока жюри Marketing Igor Miletic, Сербия, MullenLowe and Friends, Creative Director & Partner, амбассадор фестиваля Ольга Копырнова, управляющий директор Signal (part of ONY) Татьяна Абушаева, CEO Radar Нгуен Хай Иен (Мария), директор по маркетингу «Маревен Фуд Сэнтрал» Катерина Никулина, cтарший стратег, специалист по неймингу Пирс 5

День Red Apple позволит участникам исследовать все грани креативного рынка. На сессии «Кроссплей, который устроит всех» эксперты заглянут в мир гейминга. Игровые разработчики, рекламные агентства, бренды и, конечно, сами геймеры встретятся на одной площадке, чтобы обсудить эффективную и креативную рекламу в играх.

Модератор: Роман Рязанов, CEO, creative gametainment agency TEAMMATE

Спикеры:

Евгений Звягин, Brand Communications Lead, Лаборатория Касперского Хишам Нуху, международный эксперт по гейминг-маркетингу Дмитрий RECRENT Осинцев, профессиональный игровой стример, один из топ лидеров русскоязычного сегмента Twitch

Среди других тем Дня контента и креатива:

● Клиентско-агентское партнерство

● Эволюция в диджитал

● Перспективы в индустрии для молодых талантов

● PR и медиа

● Новые тренды ивент-индустрии

● Видеопродакшен

● Маркетинг и индустрия моды

Завершением Дня контента и креатива станет церемония награждения победителей Red Apple. Жюри объявят имена обладателей наград во всех четырех конкурсных блоках фестиваля: Creative, Marketing, Media и Young Creators. Затем участников, экспертов, партнеров и гостей фестиваля ждет закрытая вечеринка — нетворкинг, коктейли и креативная атмосфера.

Rambler&Co – генеральный информационный партнер Московского международого фестиваля рекламы Red Apple.

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