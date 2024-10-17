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Опубликована деловая программа конгресса «Национальное здравоохранение — 2024»

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На официальном сайте 3-го Национального конгресса с международным участием «Национальное здравоохранение» опубликована расширенная деловая программа конгресса.

Конгресс проходит при поддержке правительства Российской Федерации. Организаторами мероприятия выступают Министерство здравоохранения Российской Федерации и фонд «Росконгресс». Организационный партнер события — Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ.

Конгресс пройдет 28 октября 2024 г. в кластере «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» и в Большом зале Государственного Кремлевского дворца 29 октября 2024 г.

Программа мероприятия включает в себя восемь тематических треков: «Формирование здоровья человека», «Доступность медицинской помощи вне зависимости от места проживания», «Единство профилактики и лечения», «Привлечение общественности к реализации государственной политики в сфере здравоохранения», «Управление здравоохранением с научной точки зрения», «Обеспечение санитарного благополучия», «Обеспечение доступным здоровым питанием каждого» и «Современная доступная медицинская продукция».

Пленарная сессия «Национальное здравоохранение: от Н.А. Семашко до наших дней», которая пройдет в Большом зале Государственного Кремлевского дворца и станет торжественным финалом конгресса, будет посвящена обсуждению ключевых направлений развития и достижений российской системы здравоохранения через призму заслуг выдающегося советского организатора здравоохранения Н.А. Семашко. Модератором пленарного заседания выступит заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

«Вопросы здоровьесбережения являются неотъемлемой и приоритетной частью государственной политики, а также ключевым фактором благополучия общества и развития страны. В этом контексте конгресс представляет собой уникальную платформу для обмена опытом и знаниями между ведущими специалистами, учеными и практиками в области медицины. В рамках мероприятия обсуждаются ключевые вопросы, касающиеся профилактики заболеваний, улучшения качества медицинских услуг, внедрения инновационных технологий и подготовки квалифицированных кадров», — отметила заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

По ее словам, результаты, которых достигла российская система здравоохранения, опыт коронавирусной инфекции показали, что принципы, заложенные Н.А. Семашко, продолжают оставаться актуальными и сегодня.

«Они лежат в основе национальных проектов, направленных на модернизацию и развитие здравоохранения, что подчеркивает важность исторического наследия и его влияния на современные реалии. Конгресс также предоставляет возможность для демонстрации новейших достижений в области медицинских технологий и инноваций. Таким образом, деловая программа конгресса «Национальное здравоохранение» является не только площадкой для обмена опытом, но и важным инструментом для формирования новых стратегий и подходов, направленных на дальнейшее развитие отрасли, улучшение качества жизни граждан и укрепление здоровья нации», — добавила Татьяна Голикова.

В трек «Единство профилактики и лечения» вошли сессии, посвященные комплексному подходу к борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, стратегиям борьбы национального масштаба с гепатитом С, инновациям в экстренной медицине, а также сессия «Москва-2030: ландшафт здравоохранения будущего», в основу которой легли успешные решения из столичного опыта.

В рамках трека «Доступность медицинской помощи вне зависимости от места проживания» заявлены сессии, посвященные современным моделям ведения пациентов с хроническими заболеваниями, инновациям в медицинской реабилитации, целевому образу первичного звена здравоохранения на модели Республики Башкортостан, а также развитию федеральных медицинских организаций.

В трек «Управление здравоохранением с научной точки зрения» вошли сессии, посвященные новым стратегиям обеспечения отрасли медицинскими кадрами, развитию и перспективам управленческих кадров будущего, эффективности и качеству медицинской помощи, единой цифровой платформе «Здоровье», а также лучшим региональным практикам по снижению смертности.

В рамках трека «Формирование здоровья человека» пройдут сессии «Здоровое детство: комплексный подход к охране материнства и детства» и «Здоровая семья в каждом поколении – основа здоровой нации».

В трек «Современная доступная медицинская продукция» вошли такие сессии, как «Национальный проект «Новые технологии сбережения здоровья 2025–2030»», «Инновации в действии: как технологии меняют медицину» и «Лекарственная безопасность».

Дискуссия на тему борьбы с ожирением и сахарным диабетом вошла в трек «Обеспечение доступным здоровым питанием каждого».

В трек «Привлечение общественности к реализации государственной политики в сфере здравоохранения» вошли сессии «Общество здоровья: шаги ко всеобщему благополучию» и «Промышленная медицина в эпоху автоматизации и искусственного интеллекта».

Сессия, посвященная качеству питания, вошла в трек «Обеспечение санитарного благополучия».

Кроме того, на полях Конгресса будет организована уникальная выставка, посвященная Н.А. Семашко под названием «От Семашко до наших дней». Участники экспозиции смогут ознакомиться с аспектами жизни и работы выдающегося организатора здравоохранения.

Официальный сайт мероприятия: nzdrav.ru

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