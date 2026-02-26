Размер шрифта
В Курганской области изменят правила продажи алкоголя с 1 марта

Павел Бедняков/РИА Новости

Продажа алкогольной продукции в Курганской области будет сокращена до 10 часов в сутки. Поправки в законодательство вступят с 1 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«В соответствии с принятым законом, «не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 20 часов до 10 часов по местному времени…». Закон вступает в силу с 1 марта 2026 года», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что новые правила продажи алкоголя начнут действовать в Республике Алтай с 1 марта. С этого времени спиртные напитки в регионе нельзя будет купить по воскресеньям, в праздники и социально значимые дни. В перечень таких дат входят Новый год, Рождество, праздник весны и труда, День Победы, День защиты детей.

В остальные дни время продажи алкоголя будет ограничено: с понедельника по четверг купить спиртное можно будет с 11 до 19 часов, в пятницу — с 11 до 16 часов, а в субботу — с 11 до 14 часов. Эти ограничения не коснутся заведений общепита, ресторанов, кафе и баров.

Ранее в Подмосковье ограничат продажу алкоголя в общепите во дворах

 
