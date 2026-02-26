Размер шрифта
Хасбик призвал соседей жаловаться в прокуратуру на энергетиков

Mash: блогер Хасбик призвал соседей писать жалобы на энергетиков
hasbulla.hushetskiy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Хасбик (Хасбулла Магомедов – настоящее имя) призвал соседей подать заявление в прокуратуру на энергосбытовую компанию из-за отсутствия света. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Издание опубликовало переписку соседского чата. В нем люди жалуются, что в дагестанском селе Хушет нет света. Хасбик заявил, что люди устали от ситуации, связанной с энергоснабжением.

«Почему в Хушете именно в верхней стороне свет отключают, я понять не могу. Когда эта проблема решится вообще? Хватит издеваться. Заявление пишите в прокуратуру. Народ, лучшего варианта нет. Пять лет не могут что ли эту проблему решить? Поменяйте эти старые провода, за эти пять лет, думаю, на эти провода собрали деньги», — возмутился блогер.

В октябре 2025-го Магомедов заявлял, что собирается обратиться в правоохранительные органы из-за должника. Он хотел подать иск на человека, которому одолжил 1,5 млн рублей в 2024 году. Должник не вернул деньги и перестал выходить на связь. Тогда Хасбик решил обратиться в полицию. Telegram-канал Baza отмечал, что в обращении в соцсетях блогер привел цитаты из Корана о важности возврата долга.

Ранее Хасбик купил восемь Camry на 20 млн рублей ради бизнеса в Дагестане.

 
