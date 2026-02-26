Президент Ирана подтвердил отсутствие планов на ядерное оружие

Пезешкиан заявил об отсутствии у Ирана планов на разработку ядерного оружия

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, реагируя на утверждение президента США Дональда Трампа, что от Тегерана не было обещания не разрабатывать ядерное оружие, заявил об отсутствии планов на такое оружие. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Пезешкиан подчеркнул, что Иран неоднократно говорил, что не стремится к получению ядерного оружия.

24 февраля во время двухчасового обращения к конгрессу Трамп заявил, что пока не получил от Тегерана обещания никогда не разрабатывать ядерного оружия. Американский лидер также заявил, что Исламская Республика якобы разработала ракеты, способные достичь Европы, и работает над такими, которые долетят до США. Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи отверг эти обвинения.

26 февраля в Женеве состоится третий раунд переговоров между США и Ираном о ядерной сделке. Специальный представитель президента США Стив Уиткофф уже прибыл в швейцарский город.

Ранее Пезешкиан заявил, что Иран видит хорошие перспективы диалога с США по атому.