Жителям мегаполисов посоветовали готовиться к очередному повышению цен на такси

Специалист Зотов: закон о локализации авто задерет цены на такси в мегаполисах
Vereshchagin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

С 1 марта в России вступит в силу закон о локализации такси. Хотя он не приведет к резкому росту цен за один день, но в перспективе его реализации грозит сокращением количества машин в таксопарках и, как следствие, ростом цен. Причем в первую очередь это скажется на мегаполисах, где пассажироперевозки ориентированы в основном на иномарки, предупредил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в беседе с Общественной Службой Новостей.

По новому закону к работе в такси допустят только автомобили, набравшие достаточно баллов локализации или произведенные по специальным инвестконтрактам. Однако затронут эти требования только машины, которые начнут вносить в реестры с марта – зарегистрированные ранее авто смогут работать до истечения срока разрешения, напомнил эксперт. Также таксовать на иномарках смогут самозанятые, для личных машин введут квоту в 25% от общего объема таксопарка.

Что касается последствий, то они наступят лишь в отдаленной перспективе, считает Зотов.

«За один день вряд ли что-то изменится. Именно с 1 марта не стоит ожидать резкого роста цен, поскольку рынок постепенно будет перестраиваться на новую модель работы, — отметил он. — Готова ли отрасль к этому? Я думаю, что не готова. Минпромторг до последнего оттягивает публикацию перечня автомобилей. А предприятиям нужно понять свои финансовые возможности по приобретению данного автопарка и так далее».

В то же время специалист согласился с тем, что переход рынка на отечественные авто в целом будет полезен для экономики – как минимум, это позволит наладить полный цикл сборки машин в стране, создать новые рабочие места, обеспечить пополнение бюджета.

Но и негативные последствия не исключены, причем в зависимости от региона они будут ощущаться по-разному, считает Зотов. По его мнению, зависеть здесь все будет от баланса между отечественным автопромом и иномарками. Так, в небольших городах и экономических центрах уже сейчас преобладают российские машины из-за большей доступности, в том числе по автозапчастям, чего не скажешь о мегаполисах.

«Крупные экономические центры, столицы регионов, города-миллионники, которые в большей степени ориентированы на иномарки, от этих нововведений могут пострадать», — считает специалист.

Минпромторг до этого опубликовал первичный список автомобилей, которым разрешат работать в такси после вступления в силу закона о локализации в марте 2026 года. Среди них ― несколько моделей Lada, УАЗ, «Москвич», а также Sollers, Evolute и Voyah, причем многие из этих машин, по мнению экспертов, непригодны для работы в такси. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Таксисты ранее объяснили неадекватные цены на свои услуги.

 
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
