Банда подростков в балаклавах терроризирует жителей города в Подмосковье

В Мытищах толпа подростков нападает на прохожих и снимает избиения на камеру
Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

Жителей подмосковных Мытищ терроризирует группа подростков, которые нападают на прохожих и снимают свои действия на камеру. Об этом сообщил портал MSK1.ru.

Как рассказала мать одного из пострадавших, в группу входят около 20 человек. По словам женщины, подростки жестоко избили ее сына после того, как он едва не попал снежком в пожилую женщину — родственницу инициатора конфликта.

«Подростка толпой пинали ногами по голове. Он на мгновение потерял сознание, но удары продолжились», — говорится в публикации.

Спасла юношу от разъяренной банды подростков вышедшая из подъезда женщина. В травмпункте у пострадавшего диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы и гематому в области глаза.

Мать пострадавшего сообщила, что ее сын не единственный, кто подвергся нападению. Собеседница портала утверждает, что банда бьет своих сверстников и случайных прохожих. Свои лица преступники скрывают за балаклавами. Чтобы добиться справедливости, женщина обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации.

Ранее в Москве подростки вывезли в лес сверстника, раздели догола и жестоко избили.

 
