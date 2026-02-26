Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые в воздух для защиты неба

Польские истребители вернулись на аэродромы после их поднятия в воздух якобы из-за активности российской авиации, нарушения воздушного пространства страны не зафиксированы. Об этом сообщило Оперативное командование родов Вооруженных сил (ВС) Польши в соцсети Х.

26 февраля польская авиация была поднята в воздух. По решению оперативного командующего ВС Польши, все имеющиеся в распоряжении армии силы и средства были приведены в действие. Отмечалось, что истребители находились в небе в течение нескольких часов.

«Информируем, что нарушения польского воздушного пространства зафиксировано не было», — говорится в сообщении.

В командовании добавили, что войска постоянно следят за ситуацией на территории Украины и при необходимости готовы обеспечить безопасность польских границ. Кроме того, военнослужащие поблагодарили за сотрудничество НАТО, в частности военно-воздушные силы Германии, чьи самолеты принимали участие в вылете, и вооруженные силы Нидерландов за поддержку системами противовоздушной обороны.

