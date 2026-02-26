Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Азаров напомнил Зеленскому об отсутствии денег на пенсии после слов о «победе» Украины

Экс-премьер Азаров назвал ложью заявление Зеленского о победе Украины
Liesa Johannssen/Reuters

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о «победе» в конфликте с Россией — это ложь, поскольку страна оказалась банкротом с многомиллиардным долгом. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Как всегда, обман и ложь. Это же абсолютно не отвечает объективным данным, страна стала банкротом. Если он считает победой то, что у него 200 с лишним миллиардов долларов долг... Сам он сейчас вот перед (главой Еврокомиссии — «Газета.Ru») Урсулой фон дер Ляйен плакался, что если вы нам до марта не перечислите деньги, то нам нечем платить будет пенсии. Это что, победа? Промышленность не работает. Упали все абсолютно показатели экономические. Он врет, как всегда», — подчеркнул он.

Накануне Зеленский заявил, что Россия не смогла захватить территорию Украины и изменить геополитический курс республики, что является «победой» для Киева.

По его словам, России не удалось «заменить наш флаг своим флагом». Он назвал это «очень важной вещью» и заявил, что «гордится».

Ранее в США рассказали, что сохраняет Зеленскому жизнь.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!