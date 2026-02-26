Азаров напомнил Зеленскому об отсутствии денег на пенсии после слов о «победе» Украины

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о «победе» в конфликте с Россией — это ложь, поскольку страна оказалась банкротом с многомиллиардным долгом. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Как всегда, обман и ложь. Это же абсолютно не отвечает объективным данным, страна стала банкротом. Если он считает победой то, что у него 200 с лишним миллиардов долларов долг... Сам он сейчас вот перед (главой Еврокомиссии — «Газета.Ru») Урсулой фон дер Ляйен плакался, что если вы нам до марта не перечислите деньги, то нам нечем платить будет пенсии. Это что, победа? Промышленность не работает. Упали все абсолютно показатели экономические. Он врет, как всегда», — подчеркнул он.

Накануне Зеленский заявил, что Россия не смогла захватить территорию Украины и изменить геополитический курс республики, что является «победой» для Киева.

По его словам, России не удалось «заменить наш флаг своим флагом». Он назвал это «очень важной вещью» и заявил, что «гордится».

Ранее в США рассказали, что сохраняет Зеленскому жизнь.