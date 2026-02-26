Размер шрифта
Названа отрасль, способная спасти планету от голода и изменений климата

Титов: биотехнологии могут спасти планету от голода и изменений климата
Илья Питалев/РИА Новости

Биотехнологии в настоящее время развиваются с беспрецедентной скоростью и могут помочь в решении проблем изменения климата и дефицита продовольствия, заявил спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

«Президент России Владимир Путин на Форуме будущих технологий уделил особое внимание развитию биоэкономики. Нельзя не согласиться, что биотехнологии развиваются с беспрецедентной скоростью, они могут помочь в решении проблем изменения климата и дефицита продовольствия, а ученые и инженеры своими смелыми решениями по сути уже формируют новую реальность. Практические примеры таких разработок уже появляются в России. Недавно встречался с основателем компании Organic Mix, агрохимиком Ильей Макаровым, который занимается созданием технологии синтеза искусственной почвы», — отметил Титов.

По его словам, проект направлен на одновременное решение двух проблем — переработку отходов и восстановление деградированных земель. Разработчики утверждают, что технология позволяет фактически «оживлять» выжженные территории, превращая их в плодородную почву по свойствам, близкую к чернозему, сказал спецпредставитель президента.

По оценке Титова, формирование подобных решений может стать основой для появления новой отрасли в рамках биоэкономики.

Биоэкономика — это модель экономики, в которой основой становятся возобновляемые биологические ресурсы и биотехнологии, а не ископаемое сырье. Если индустриальная экономика строилась на нефти, угле и металлах, то биоэкономика — на живой материи: растениях, микроорганизмах, органических отходах, генетических технологиях, ферментации, биосинтезе. Речь идет о конкретных отраслях. Во-первых, сельское хозяйство нового типа: биопрепараты вместо агрессивной химии, восстановление почв, селекция и генетические технологии. Во-вторых, медицина и фармацевтика: генная терапия, клеточные технологии, персонализированные препараты. В-третьих, промышленность: биопластики, биотопливо, биоразлагаемые материалы, производство веществ с помощью микроорганизмов вместо нефтехимии. В-четвертых, переработка отходов: превращение органики в энергию, удобрения или новые материалы.

Ранее Путин поручил проработать защиту рынка биотехнологий в России.

 
