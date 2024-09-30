Подведены итоги седьмого Международного форума «Российская энергетическая неделя»

Международный форум «Российская энергетическая неделя» состоялся в седьмой раз с 26 по 28 сентября в Москве. В нем приняли участие представители правительств разных стран, руководители крупнейших российских и зарубежных энергетических компаний и организаций, ученые и эксперты.

«В мировой энергетике на данный момент существуют три главные тенденции: рост спроса на энергию, который наблюдается сегодня и продолжится в перспективе, технологические инновации, которые меняют экономику и энергетику, а также изменения, происходящие в геополитике. Приезд в Москву представителей десятков иностранных государств – это возможность обсудить текущую ситуацию и актуальные прогнозы, а также расширить сотрудничество между нашими странами. Российская энергетическая неделя – прекрасная площадка для этого», – сообщил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.

Главная тема РЭН в этом году – «Энергетическое сотрудничество в многополярном мире».

«Нынешний мир не способен существовать без российской энергетики. Западные лидеры объявили нам экономическую войну, но по факту получается, что французские, испанские компании и половина Восточной Европы официально покупают российские энергоносители. Остальные тоже покупают, просто неофициально – делая вид, что они не российские. Разорвать рынки в современном мире сложно. Глобальные энергорынки без России не сбалансируются и не обойдутся. Новый многополярный миропорядок, о безальтернативности которого сегодня заявляет уже мировое большинство, все четче обретает форму, становится объективной реальностью. Тем выше значимость тех дискуссий, решений, которые мы обсуждали на площадке РЭН. В Форуме приняли участие более 5300 участников из 81 страны мира, наиболее многочисленные делегации – из Китая, Венесуэлы, Ирана, ОАЭ и ЮАР. Форум вновь подтвердил статус ключевой отраслевой площадки, а столь высокий интерес зарубежных участников говорит о том, что многополярный миропорядок становится нашей объективной реальностью, несмотря на контрпродуктивные действия ряда стран Запада», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета РЭН-2024 Антон Кобяков.

Мероприятия РЭН впервые состоялись на двух площадках: в Центральном выставочном зале «Манеж», где прошли основные мероприятия деловой программы, и в Гостином дворе, где была организована Выставка оборудования и технологий для ТЭК.

Деловая программа

Деловая программа Форума включила около 55 мероприятий с участием 350 спикеров. Она была разделена на пять направлений: «Международная повестка: сотрудничество для развития», «Устойчивое развитие энергетики», «Технологии и данные как основа лидерства», «Развитие отраслей ТЭК России: стратегия и регулирование» и «Социально ориентированный ТЭК».

Главным событием Форума стало пленарное заседание с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина. В заседании также принял участие Президент Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обианг Нгема Мбасого.

В ходе пленарного заседания Владимир Путин отметил, что Россия является глобальным лидером в атомной сфере. Задача закрепления страны в этом статусе будет поставлена в рамках национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии», который будет запущен со следующего года.

Также состоялись пленарные сессии с участием заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Александра Новака, Министра энергетики Российской Федерации Сергея Цивилева и мэра Москвы Сергея Собянина.

Большое внимание было уделено вопросам международной кооперации. В частности, состоялась сессия, посвященная сотрудничеству России и Африки в вопросах энергетики, ежегодная встреча Платформы энергетических исследований стран БРИКС, а также прошло обсуждение мировых трендов отрасли.

Еще одно важное мероприятие Форума – встреча министров энергетики стран БРИКС, которая стала одним из ключевых мероприятий года председательства России в этом объединении.

На полях Форума состоялись заседание Координационного совета по импортозамещению нефтегазового оборудования при Правительственной комиссии по импортозамещению и заседание комиссии Государственного совета по направлению «Энергетика» по вопросу «О повышении надежности и эффективности электросетевого комплекса Российской Федерации».

В стартовый день Форума прошла научно-практическая конференция «Территория энергетического диалога».

Деловая программа Выставки оборудования и технологий для ТЭК в Гостином дворе включила более 20 сессий для инженерно-технического состава энергетических компаний.

Участники

Среди высокопоставленных официальных лиц участие приняли: Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого; Исполнительный вице-президент, Министр нефти Венесуэлы Делси Элоина Родригес Гомес; заместитель премьер-министра Республики Беларусь Виктор Каранкевич.

Площадку посетили иностранные министры, среди них: исполняющий обязанности министра горнодобывающей и нефтяной промышленности Афганистана Хидайатуллах Бадри; Министр электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Эсмат Махмуд; Министр нефтяной промышленности и минеральных ресурсов Египта Карим Ибрагим Али Бадави Эльшейх; Министр энергетики Ирана Аббас Алиабади; Министр нефтяной промышленности и минеральных ресурсов Йемена Саид Сулаиман Баракат Аль-Шамаси; Министр углеводородов Конго-Браззавиля Бруно Жан Ришар Итуа; Министр канцелярии премьер-министра Лаоса Синава Соупханоувонг; Министр экономики и финансов Мали Алуссени Сану; Министр энергетики и водных ресурсов Мали Бинту Камара; Министр горнодобывающей промышленности Мали Амаду Кейта; Министр транспорта и инфраструктуры Мали Мадина Сиссоко еп. Дембеле; Министр электроэнергетики Мьянмы Ньян Тун; Федеральный министр нефтяной промышленности, Федеральный министр водных ресурсов Пакистана Мусадик Масуд Малик; Министр энергетики Республики Беларусь Алексей Кушнаренко; Министр энергетики, нефтяной промышленности и горной добычи Сенегала Бирам Сулей Диоп; Министр без портфеля Республики Сербия Ненад Попович; Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов; Министр горнорудной промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи Антонио Обуру Ондо; Министр электроэнергии и энергетики ЮАР Кгосиентсо Девид Рамокгопа.

Среди глав международных организаций участниками РЭН-2024 стали: Государственный секретарь Постоянного комитета Союзного государства Дмитрий Мезенцев; Генеральный секретарь Форума стран – экспортеров газа Мохамед Хамел; Председатель Исполнительного комитета Электроэнергетического совета СНГ Тарас Купчиков; Ответственный секретарь, Руководитель Секретариата Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности Сергей Поспелов.

Приняли участие 35 глав дипломатического корпуса.

Также в числе участников свыше 1250 представителей российского и иностранного бизнеса из более чем 260 компаний.

Выставка оборудования и технологий для ТЭК

Выставка, организованная в Гостином дворе в рамках РЭН-2024, объединила более 50 ведущих компаний, поставщиков оборудования, технологических производителей всех отраслевых направлений ТЭК. Целью Выставки является демонстрация действенных стратегий и возможностей для развития топливно-энергетической отрасли, а также укрепление существующих и создание новых международных и межотраслевых деловых отношений. За три дня Выставку посетили более 5400 человек.

Экспоненты представили перспективные проекты, прорывные достижения, инновационное оборудование и передовые технологии, используемые в добыче, переработке, транспортировке, передаче и распределении энергетических ресурсов, а также локальные аналоги зарубежных проектов, разработки и решения, работающие уже сегодня. Экспозиция включала несколько тематических зон: «Газ», «Нефть», «Уголь», «Электроэнергетика», «Атом», «Возобновляемые источники энергии (ВИЭ)» и «Нефтегазохимия», «Метрология в ТЭК».

Премия «Глобальная энергия» и конкурс «Энергия пера»

На площадке РЭН-2024 состоялась торжественная церемония вручения международной премии «Глобальная энергия» за выдающиеся исследования и научно-технические разработки, способствующие повышению эффективности и экологической безопасности источников энергии на Земле в интересах всего человечества.

Лауреатами стали уроженец Китая, профессор Шеффилдского университета (Великобритания) Цзы-Цян Чжу, пуэрториканец, профессор химии Корнеллского университета (США) Эктор Абрунья и профессор Университета Цинхуа (КНР) Мингао Оуян. Победителей наградил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.

Цзы-Цян Чжу стал победителем в номинации «Традиционная энергетика»: за выдающийся вклад в развитие электрифицированного транспорта, повышение энергоэффективности бытовой техники и снижение выбросов при выработке и использовании электроэнергии, а также производство энергии из возобновляемых источников.

Эктор Абрунья был выбран в номинации «Нетрадиционная энергетика»: за фундаментальный вклад в области электрохимии, аккумуляторов, топливных элементов и молекулярной электроники.

Мингао Оуян стал лауреатом в номинации «Новые способы применения энергии»: за техническое лидерство в стратегическом планировании, исследованиях, демонстрации и коммерциализации новых энергетических транспортных средств, и, в частности, за решение технических проблем, связанных с долговечностью водородных топливных элементов, безопасностью литийионных батарей и взаимодействием транспортных средств с сетями.

Также на РЭН состоялась церемония награждения победителей международного медийного конкурса «Энергия пера», призванного поощрять журналистов, обозревателей и экспертов, пишущих о самых актуальных вопросах современной энергетики, в том числе о трансформации мирового энергобаланса, развитии новых технологий и изменении климата. В ходе конкурса 2024 года было подано 217 заявок, из них 117 пришлись на 19 регионов России, а остальные 100 – на 27 зарубежных стран Африки, Азии, Ближнего Востока, Европы и Южной Америки.

Победителей выбрало жюри, состоящее из руководителей ведущих телеканалов, деловых изданий и информационных агентств. Награды победителям вручили заместитель Председателя Правительства России Александр Новак и заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации – пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков. В церемонии приняли участие генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев, председатель правления компании «Газпром нефть» Александр Дюков, а также заместитель генерального директора, директор по связям и коммуникациям Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Сергей Григорьев. Организатор конкурса – ассоциация «Глобальная энергия».

Соглашения

На Форуме компании и государственные организации заключили 28 соглашений и меморандумов о сотрудничестве, среди них:

Соглашение о намерениях между Правительством Российской Федерации и Фондом инфраструктурных и образовательных программ группы «РОСНАНО» в целях развития высокотехнологичного направления «Системы накопления электроэнергии».

Дополнительные соглашения между Правительством Российской Федерации, ПАО «Газпром нефть» и ПАО «Газпром шельфпроект».

Протокол 7-го заседания Межправительственной российско-конголезской смешанной комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле.

Договор на поставку паровой турбины для ТЭЦ-2 города Улан-Удэ между ПАО «ТГК-14» и АО «Уральский турбинный завод».

ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» подписало соглашения о сотрудничестве в области развития цифровых технологий с VK Tech, с АО «КАМА» о развитии электрозарядной инфраструктуры и электромобильности и об участии в Программе по предоставлению права приобретения электромобиля «АТОМ», а также договор купли-продажи углеродных единиц с ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель».

ПАО «Россети» заключило соглашения о сотрудничестве с Российским обществом «Знание», с фондом «Энергия русского духа» о содействии в социальной адаптации, реабилитации, оказании психологической помощи, повышении квалификации и трудоустройстве ветеранов специальной военной операции, с ООО «УК «Роснано» в сфере реализации инициативы социально-экономического развития Российской Федерации «Электроавтомобиль и водородный автомобиль».

Меморандум о взаимопонимании между АО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» и Товарной биржей Ирана.

Меморандум о сотрудничестве между ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики Российской Федерации и Ассоциацией по развитию международных исследований и проектов в области энергетики «Глобальная энергия».

Молодежный день

Российская энергетическая неделя завершилась Молодежным днем. На площадке присутствовали более 2200 молодых специалистов, студентов и школьников. Они обменялись опытом и идеями, а также подвели итоги своей проектной деятельности в 2024 году и формирования молодежной повестки ТЭК на 2025 год. Центральным событием Молодежного дня стало пленарное заседание «Кто хочет стать энергетиком?» с участием заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Александра Новака. Кроме того, на полях Молодежного дня состоялся VI Молодежный энергетический саммит БРИКС. Всего программа Молодежного дня РЭН включала 40 мероприятий в различных форматах.

Спортивная программа

Лидеры политики и бизнеса, а также звездные спортсмены, артисты и общественные деятели сыграли в благотворительном баскетбольном матче «Шаг вместе». Игра состоялась во Дворце Ирины Винер в Москве. Участники поделились на команды «Вместе с Росконгресс» и «Шаг с Винер» и завершили матч вничью (73:73). На площадку вышли заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак, заслуженный артист России Гоша Куценко, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, президент Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Иванов, генеральный директор Единой лиги ВТБ, двукратный призер Олимпийских игр Илона Корстин, бронзовые призеры Олимпийских игр Светлана Абросимова, Наталья Водопьянова, Сергей Моня, бывшие футболисты сборной России по футболу Дмитрий Булыкин и Алексей Смертин, президент Центрального спортивного совета государственной службы, председатель попечительского совета фонда «Шаг вместе» Сергей Качушкин, популярный блогер Саша Стоун и другие. Тренировали команды олимпийские чемпионы Евгений Гомельский и Иван Едешко.

Экспертно-аналитическое сопровождение РЭН-2024

В Информационно-аналитической системе Фонда Росконгресс продолжилось развитие сервиса Summary, позволяющего получать краткие аналитические обобщения дискуссий с описанием ключевых выводов, проблем и решений, озвученных в ходе обсуждений. Подготовлены карточки ярких цитат ключевых спикеров РЭН-2024.

Материалы подготовлены с использованием искусственного интеллекта.

По результатам Форума будет подготовлен отчет «Итоги Российской энергетической недели – 2024», который в электронном виде будет доступен на официальном сайте мероприятия rusenergyweek.com и в Информационно-аналитической системе Фонда Росконгресс roscongress.org.

Российская энергетическая неделя прошла при поддержке Правительства Российской Федерации, Минэнерго России и Правительства Москвы. Организатор – Фонд Росконгресс.