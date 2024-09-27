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Пресс-релиз

Ведущие эксперты страны в «Сириусе» начали работу над проектами, направленными на развитие математического образования

Лучшие математики России приступили в «Сириусе» к обсуждению и решению важнейших задач в области фундаментальных и прикладных проблем современной математики. Этой теме посвящено мероприятие-спутник Конгресса молодых ученых, которое с 26 по 28 сентября проходит на федеральной территории.

Экспертов разделили на пять тематических проектных групп. Работа в них будет проходить в формате мозговых штурмов, после чего участники соберутся на общую сессию для обмена мнениями. Таким образом, они смогут получить еще больше экспертных оценок и доработать проекты с учетом обратной связи от коллег для финальной презентации. Результатом работы станут консолидированные предложения математического сообщества по важнейшим вопросам развития образования и науки в соответствующей области.

«В «Сириус» приехали лучшие эксперты, которые представляют ведущие математические центры и школы России. Они обсудят важнейшие задачи в области фундаментальной и прикладной математики, которые сегодня стоят не только перед профессиональным сообществом, но и перед всей страной. Уверена, что с учетом высокого уровня участников мы получим очень важные и значимые результаты. А предложенный «Сириусом» новый формат мероприятия – когда работа в группах заканчивается общим обсуждением важнейших вопросов развития науки и образования и выработкой предложений по их решению – будет распространен по всей стране», – сказала председатель Совета федеральной территории «Сириус», руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

В мероприятии-спутнике в «Сириусе» принимают участие более 70 представителей ведущих российских научных математических школ, заслуженных учителей математики, победителей всероссийских и международных математических олимпиад, соискателей премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых.

«В центре внимания спутников всегда находятся проблемы, которые формулирует регион, выступая квалифицированным заказчиком. И решить их без науки фактически невозможно. Этот спутник – действительно особенный, потому что фокус и внимание здесь сосредоточены на математике. И очень логично, что он проходит именно на федеральной территории «Сириус» – территории новаторства. Я хотел бы пожелать участникам этого мероприятия не только найти оригинальные решения сформулированных задач, но и сделать важный шаг на пути формирования очень важного для страны сообщества математиков», – отметил заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Денис Секиринский.

В рамках мероприятия-спутника запланировано пять тематических треков: «Повышение эффективности школьного математического образования», «Повышение эффективности математического образования в университетах», «Важнейшие открытые математические проблемы», «Развитие отечественной научной математической периодики как части мировой», «Математическое моделирование организации движения транспорта на федеральной территории «Сириус». Последний трек является традиционной для мероприятий-спутников задачей от региона. В рамках него эксперты проработают математические модели равновесного распределения потоков по транспортной сети федеральной территории и предложат свои идеи для ее развития.

Мероприятия-спутники в рамках Конгресса молодых ученых проводятся по всей стране с 2022 года. Их основная цель – наладить взаимодействие между регионами как квалифицированными заказчиками и научным сообществом как источником прорывных идей для решения важнейших задач, стоящих перед Россией.

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