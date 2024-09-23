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Пресс-релиз

Сайт «Страсти» опубликовал кейсы решения социальных проблем

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«Страсти» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) уже давно не медиа исключительно про звезд и выходы на красные дорожки, издание рассказывает о важных социальных темах, которые не принято открыто обсуждать в обществе: домашнее насилие, несправедливые обвинения, сложные заболевания. СМИ удается помогать тем, кто попал в трудные жизненные обстоятельства и привлекать к сотрудничеству благотворительные фонды.

Проблема домашнего насилия

Тема домашнего насилия до сих пор остается закрытой и не обсуждаемой в медиа. Женщины боятся делиться историями не только со СМИ, но и с самыми близкими для них людьми.

«Страсти» взяли интервью у единственных женщин, сумевших добиться в России серьезных решений в деле о домашнем насилии — Светланы Грачевой и Александры Ивановой. Сейчас обе сотрудничают с правозащитными организациями, членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Евой Меркачевой и помогают другим россиянкам со схожими историями добиваться справедливости.

Какое-то время назад девушки были одними из многих жертв домашних тиранов, но в длительных судебных процессах против бывших мужей вышли законными победительницами. Светлана и Александра на своём примере доказали главное — не оставлять виновных безнаказанными.

Разговор со «Страстями» и последующая реакция на их истории в соцсетях смогли привлечь внимание общественности к важности принятия закона о домашнем насилии, а также помог десяткам читательницам не бояться самим делиться похожими историями, которые стали поступать в редакцию.

Мифы о ВИЧ

Сайт «Страсти» пообщался с Ксенией и Викторией — женщинами, которые живут с этим диагнозом и при этом решились на беременность, несмотря на сильные предрассудки общества. История у каждой своя, но их объединяет диагноз, который не воспрепятствовал рождению здорового ребенка.

До и во время беременности девушки проходили специальную терапию (АРВТ), а после родов на протяжении 1,5 месяца лекарства принимали и их дети, во избежание развития вируса. Благодаря «Страстям» герои участвовали в выпусках на федеральных каналах (НТВ и Первый канал). Их примеры были призваны помочь многим зрителям и читателям отказаться от ложных убеждений.

Несправедливые обвинения

«Страсти» одни из первых рассказали душераздирающую историю: женщина из Адыгеи обвинялась в убийстве собственного трехлетнего ребенка. По словам очевидцев, маленькая девочка провела свою жизнь в детском доме, откуда ее решила забрать родная мать. По прошествии нескольких месяцев девочка погибла.

Вину за произошедшее взял отец ребенка, но соседи и знакомые утверждают, что он не был к этому причастен. После публикации на «Страстях» историю заметили крупные федеральные СМИ («Лента.ру»), чем придали дополнительную огласку. После этого редакция получила много писем с аналогичными историями и, по соглашению с авторами, часть из них готовится к публикации.

Потеря ребенка

В редакцию «Страстей» поступает множество писем от женщин, которые столкнулись с самым страшным испытанием в жизни — потерей ребенка. Истории каждой уникальны и наполнены личными переживаниями. Кто-то потерял ребенка практически перед родами, кто-то узнал о проблемах на более раннем сроке. И всех их объединяет общая, ни с чем не сравнимая боль материнского сердца.

Перинатальные потери — одна из наиболее табуированных тем в обществе. О ней не принято говорить, а родные зачастую не знают, как поддержать в трудной ситуации. «Страсти» помогают найти правильные слова для этих историй и знакомят с фондом «Свет в руках», в который могут обратиться девушки в схожей жизненной ситуации.

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