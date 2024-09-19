Владимир Путин назвал Евразийский женский форум одной из наиболее авторитетных международных площадок

В Санкт-Петербурге в Таврическом дворце на пленарном заседании четвертого Евразийского женского форума выступил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

По его словам, Евразийский женский форум – одна из наиболее авторитетных международных площадок, демонстрирующих потенциал и возможности современных женщин, их поистине колоссальную созидательную роль практически во всех сферах нашей жизни.

Президент России особо подчеркнул, что на форумах отражаются важнейшие запросы сегодняшнего времени, продвигаются идеи объединения во имя устойчивого развития и всеобщей безопасности. «Сегодня это как никогда актуально и востребовано миллионами людей на всех континентах. Ведь человечество столкнулось с очень сложными проблемами, и решать их можно только сообща, с учётом интересов друг друга», – подчеркнул Владимир Путин.

Пленарное заседание провели Председатель Совета Федерации, председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ Валентина Матвиенко, Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова и председатель Совета Евразийского женского форума Галина Карелова.

Вице-премьер Республики Таджикистан Дилрабо Мансури подчеркнула, что Евразийский женский форум, ставший уже авторитетной площадкой, вносит немаловажную роль в развитие международного диалога, внедрение новых инициатив, выработке общих подходов к решению глобальных проблем. Она выразила уверенность, что и нынешнее заседание Форума будет способствовать расширению и укреплению многостороннего взаимодействия и позволит сблизить позиции по многим направлениям.

Член Совета штатов Парламента Республики Индии Соня Ганди направила видеообращение. «Евразийский женский форум по праву занял особое место в качестве платформы для диалога и дискуссий между женщинами-парламентариями и лидерами мнений по актуальным глобальным проблемам. Его значимость возрастает по мере того, как мир борется с проблемами глобального потепления и изменения климата, растущего неравенства как внутри стран, так и между ними, распространения оружия массового поражения, утраты средств к существованию в результате разрушения окружающей среды, а также непрекращающегося насилия, конфликтов и войн», – сказала она, добавив, что эти вопросы имеют непосредственное отношение к жизни женщин, и они должны совместно работать над поиском эффективных решений.

Также с видеообращением обратилась Председатель Межпарламентского союза, Председатель Национального собрания Объединенной Республики Танзании Тулия Эксон. «Тема этого форума во многом перекликается с обязательствами Межпарламентского союза по развитию инклюзивного и конструктивного межпарламентского диалога. В частности, чрезвычайно важно собрать вместе женщин-лидеров для обсуждения общих проблем и обмена опытом. Женское лидерство – это движущая сила прогресса во всех областях, которые будут обсуждаться здесь, от укрепления мира и развития технологий до обеспечения социального благополучия, экологической устойчивости и сохранения культуры», – подчеркнула она.

В ходе пленарного заседания также выступили Председатель Национальной ассамблеи Республики Замбии Нелли Мутти, заместитель Председателя Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета Республики Куба Ана Мария Мари Мачадо, проректор по международным отношениям и развитию Университета Альфайсал принцесса Маха бинт Мишари Аль-Сауд, руководитель центра «Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам России» (G.O.R.K.I.) при Санкт-Петербургском государственном университете Карин Кнайсль, Председательствующая Вече народов Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Сребренка Голич, второй заместитель Председателя Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов Марьям Маджид Бен Тенейя, член Верховного совета по делам женщин Королевства Бахрейн Фатима Мохамед Альбалуши, заместитель Председателя Жогорку Кенеша Киргизской Республики Джамиля Исаева, заместитель Председателя Палаты представителей Федерального парламента Непала Индира Рана Магар, глава (Башкан) Автономного территориального образования Гагаузия Республики Молдова Евгения Гуцул, а также члены Международного совета по поддержке и развитию женщин в промышленности и технологиях, созданного по итогам третьего Евразийского женского форума – соучредитель Фонда поддержки и развития женских инициатив «Объединение женщин атомной отрасли» Александра Рябых и руководитель отдела развития женщин Ядерного общества Республики Индонезии Гени Рина Сунарио.

Четвертый Евразийский женский форум проходит 18-20 сентября в Санкт-Петербурге. Организаторами выступают Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств. Оператор по подготовке и проведению мероприятия – Фонд Росконгресс.