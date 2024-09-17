Российская соколиная дипломатия: на ВЭФ людей сближают птицы

В рамках второго Международного форума «День Сокола» Государство Катар присоединилось к Рамочной декларации о намерениях по сохранению популяции кречета. По результатам участия индийской делегации в Восточном экономическом форуме–2024 прорабатывается также вступление в Декларацию Республики Индия. Кроме того, о готовности присоединиться к документу заявило Королевство Саудовская Аравия. Представители министерства внутренних дел КСА выразили намерение обеспечить наполнение маточного поголовья «Соколиного центра «Камчатка» и вручить российской стороне первую пару соколов-кречетов для сохранения биоразнообразия.

Ранее декларацию приняли Монголия, Китайская Народная Республика, Объединенные Арабские Эмираты, Республика Киргизия, Республика Казахстан и Королевство Бахрейн.

Посол и крупные частные бизнесмены Королевства Бахрейн, участвующие в «Дне Сокола», выступили в поддержку регулярного проведения этого мероприятия на полях ВЭФ. Также они заявили о готовности проработать формат привлечения инвестиций в развитие проекта «Соколиный центр «Камчатка».

Объединенные Арабские Эмираты выступили генеральным партнером «Дня Сокола». Эмиратская компания «Бинджарра Фалконс» стала первым фактическим партнером мероприятия. Ее представители оказались лидерами качественных торговых процессов, организованных Российским аукционным домом в рамках второго аукциона по продаже соколов. Он призван обеспечить легитимный оборот соколиных между Россией и странами Персидского залива.

При поддержке посольства Объединенных Арабских Эмиратов в России на полях второго Международного «Дня Сокола» впервые была организована выставочная экспозиция «Арабская деревня», представившая жителям Дальнего Востока традиции и культурные особенности государств Персидского залива.

Одновременно в ходе деловой программы «Дня Сокола» представители Восточного центра сохранения и разведения птиц из Объединенных Арабских Эмиратов (Eastern Bird Breeding Center for Conservation Ltd) декларировали свои намерения поддержать инициативу руководства России о создании в Республике Калмыкия первого в новейшей истории нашей страны питомника воспроизведения дрофы-красотки.

При этом эмиратская сторона выразила готовность выступить основным партнером и организатором создания подобного центра. Такой шаг станет итогом комплексной научной программы, инициированной министерством природы Республики Калмыкия с целью восстановления птиц семейства дрофиных (во исполнение соответствующего поручения Президента Российской Федерации). Программа предполагает масштабный комплекс мер восполнения местной популяции дрофы-красотки благодаря выпуску этой редкой птицы в природу.

Кроме того, на полях мероприятия Кувейт заявил о заинтересованности в участии в программах сохранения биоразноообразия в Республике Калмыкия и намерении поддержать сельскохозяйственную отрасль региона путем создания инвестиционных проектов по выращиванию пшеницы.