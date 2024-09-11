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Дагестан – площадка для научных открытий: в регионе пройдет мероприятие-спутник Конгресса молодых ученых – 2024

Впервые в истории Дагестан станет местом проведения мероприятия-спутника Конгресса молодых ученых – ключевого мероприятия Десятилетия науки и технологий.

Спутник состоится в столице Дагестана 18–20 сентября 2024 года.

Мероприятия-спутники в рамках Конгресса проводятся ежегодно с целью вовлечения российского научного сообщества в решение важнейших задач регионов России. В ходе мероприятий-спутников эксперты разрабатывают практические проекты для решения региональных задач. Это событие станет важным шагом в развитии научного потенциала республики и позволит Дагестану еще больше интегрироваться в научную жизнь страны.

Для подготовки к мероприятию Правительство Республики Дагестан сформировало оргкомитет, в который вошли члены Правительства, руководители органов исполнительной власти, ректоры вузов и руководители научных учреждений республики.

В рамках мероприятия на научных площадках будут работать 4 проектные группы, каждая из которых сфокусирована на решении актуальных задач для Дагестана:
«Селекционные и технологические особенности адаптации отраслей растениеводства в условиях глобального изменения климата»: поиск решений для повышения устойчивости сельского хозяйства к климатическим изменениям.

«Комплекс мер по борьбе с опустыниванием в северных равнинных районах Дагестана»: разработка комплексного подхода для сохранения и восстановления земель.
«Разработка технологий концентрирования и извлечения редких щелочных металлов из высокоминерализованных геотермальных вод Республики Дагестан»: изучение потенциала геотермальных источников республики для получения ценных ресурсов.

«Выработка предложений по смягчению последствий изменения уровенного режима Каспийского моря для экономики Республики Дагестан»: анализ и поиск решений для адаптации к изменениям уровня Каспийского моря.

На спутник Конгресса прибудут более 100 экспертов из различных регионов России, которые вместе с дагестанскими исследователями будут работать над проектами и предлагать практические решения для развития ключевых отраслей экономики региона. В мероприятии примут участие директор Дагестанской опытной станции – филиала федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова» Киштили Куркиев, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан Шарип Шарипов, главный научный сотрудник Института проблем геотермии и возобновляемой энергетики – филиала федерального государственного бюджетного учреждения науки «Объединенный институт высоких температур РАН» Арсен Рамазанов, заместитель директора Института экологии и устойчивого развития ДГУ Абдулгамид Теймуров и другие представители научных кругов и администрации региона.

«Проведение мероприятия-спутника Конгресса молодых ученых на территории Дагестана – это признание роли нашего региона в решении стратегической задачи продовольственной безопасности страны. Российская Федерация не только решила проблему продовольственного самообеспечения по основным видам продукции, но и выступает крупным поставщиком продовольствия на мировой рынок, при этом аграрный потенциал у страны для дальнейшего наращивания производства продовольствия еще огромный. Две секции мероприятия-спутника будут посвящены задачам развития агропромышленного комплекса: экспертам предстоит предложить решения в вопросах борьбы с опустыниванием земель и адаптации растениеводства в условиях глобального изменения климата. Уверен, что в ходе мероприятия будут сформулированы действенные подходы, которые можно будет масштабировать на другие регионы нашей страны», – отметил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан Шарип Шарипов.

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