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Пресс-релиз

Россия – Китай: сотрудничество в области лекарственной безопасности

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Росконгресс

В рамках трека «Новые контуры международного сотрудничества» деловой программы Восточного экономического форума состоялась экспертная дискуссия «Россия – Китай: сотрудничество в области лекарственной безопасности». Организатором сессии выступила экосистема Фонда Росконгресс «Здоровое общество» совместно с комитетом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья.

Современные вызовы актуализируют вопросы глобальной лекарственной безопасности – в настоящее время они требуют быстрых и выверенных решений. Профилактика дефектуры лекарств, обеспечение их бесперебойной доступности и в целом укрепление систем обращения лекарственных средств – один из ключевых приоритетов повестки сотрудничества в области инноваций и высокотехнологичных производств между Россией и субъектами пространства БРИКС, прежде всего – КНР. Китайские фармацевтические компании и научно-исследовательские центры выражают сегодня готовность локализовать часть своей деятельности на территории Российской Федерации в особых экономических зонах на Дальнем Востоке. Кроме того, обеим странам необходимо вместе прорабатывать механизмы продвижения конкурентоспособной продукции на фармацевтических рынках всего Азиатского региона. Однако сегодня все еще требуется найти решения, способные снять различные барьеры с повестки сотрудничества между двумя странами, одним из которых является крайне низкая осведомленность китайского профессионального сообщества о возможностях совместной деятельности.

Модератором сессии выступил депутат, член комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья Александр Петров.
«В современном мире, где глобализация и технологический прогресс стремительно развиваются, страны сталкиваются с новыми вызовами и возможностями, которые требуют коллективных усилий для их преодоления и использования. В подобных условиях в сферах лекарственной безопасности, инноваций, высокотехнологичных производств международное сотрудничество становится не просто желательным, но абсолютно необходимым. Только совместными усилиями мы сможем преодолеть глобальные угрозы и обеспечить устойчивое развитие, гарантируя доступ к безопасному и эффективному лекарственному обеспечению для всех», – отметил Александр Петров.

В работе сессии приняли участие председатель совета директоров Shanghai Pengwei Medical Technology Co., Ltd Ли Вэй; член совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Александр Демьянов; генеральный директор ООО «Б3-МЕД» Микаэл Ибрагимов; вице-президент по внедрению новых медицинских технологий АО «Генериум» Дмитрий Кудлай; заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов; советник генерального директора АНО «Инновационный инжиниринговый центр» Олег Лавров; заместитель главного управляющего Tonghua Anrate Biopharmaceutical Co. Ltd Янг Тао.

В рамках сессии эксперты обсудили вопросы укрепления сотрудничества между Россией и Китайской Народной Республикой; приоритетные направления, в которых необходимо найти эффективные решения, открывающие путь долгосрочным партнерским отношениям между двумя странами; необходимые механизмы гармонизации процессов и перспективы, которые открывает сотрудничество в сфере лекарственной политики.

Восточный экономический форум проходит 3–6 сентября 2024 года во Владивостоке.

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