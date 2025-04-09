МИД Румынии отреагировал на высылку двух румынских дипломатов из России

Бухарест считает необоснованным шагом решение РФ выслать двух румынских дипломатов. Об этом сообщили в МИД Румынии, передает РИА Новости.
«Данная мера российской стороны необоснованна по отношению к положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», —
заявили в ведомстве.
9 апреля министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата двух румынских дипломатов.
В МИД была вызвана временный поверенный в делах Румынии в РФ Лилиана Бурда вызвана в ведомство.
Отмечается, что ей была вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата атташе по вопросам обороны при румынской дипмиссии в Москве и его заместителя.
Дипведомство добавило, что данная мера является ответом на решение Румынии объявить персоной нон грата военного атташе при посольстве России в Бухаресте и его помощника.
Ранее временный поверенный в делах Румынии была вызвана в МИД РФ.