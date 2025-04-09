МИД Румынии отреагировал на высылку двух румынских дипломатов из России

МИД Румынии назвал высылку двух своих дипломатов из РФ необоснованной

Бухарест считает необоснованным шагом решение РФ выслать двух румынских дипломатов. Об этом сообщили в МИД Румынии, передает РИА Новости.

«Данная мера российской стороны необоснованна по отношению к положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», —

заявили в ведомстве.

9 апреля министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата двух румынских дипломатов.

В МИД была вызвана временный поверенный в делах Румынии в РФ Лилиана Бурда вызвана в ведомство.

Отмечается, что ей была вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата атташе по вопросам обороны при румынской дипмиссии в Москве и его заместителя.

Дипведомство добавило, что данная мера является ответом на решение Румынии объявить персоной нон грата военного атташе при посольстве России в Бухаресте и его помощника.

Ранее временный поверенный в делах Румынии была вызвана в МИД РФ.