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Военкор показал кадры боевой работы «летающего танка»

«Бортовой Журнал Военлета» показал, как «летающий танк» Ми-28НМ ударил по позициям ВСУ
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Минобороны РФ

Вертолет Ми-28НМ, который также называют «летающим танком», ударил по пункту управления дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры удара привел Telegram-канал «Бортовой Журнал Военлета».

На ролике видно, как легкие многоцелевые управляемые ракеты ЛМУР, известные как Х-39, попадают по крыше многоэтажного здания, где находилась цель удара.

Вертолет Ми-28НМ оборудован современными прицельными системами, которые способны обнаруживать цели в любое время суток на максимальной дальности, а также нести разнообразное управляемое и неуправляемое вооружение.

До этого вертолет Ми-28НМ уничтожил скопление пехоты и бронетехники ВСУ в Курской области. Эффективность удара подтвердили передовые авиационные наводчики, после чего российский боевой вертолет покинул поле боя на предельно малой высоте.

Перед этим военный блогер Юрий Подоляка сообщил о позиционных боях с ВСУ в районе села Черкасское Поречное Курской области, охарактеризовав ситуацию как «вялое толкание».

Ранее российские военные ударили по живой силе и технике ВСУ с вертолетов.

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