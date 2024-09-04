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Пресс-релиз

Восточный экономический форум – 2024 стал углеродно-нейтральным

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Росконгресс

Фонд Росконгресс и РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, договорились о компенсации углеродного следа Восточного экономического форума – 2024, который проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Это стало возможным благодаря лесному климатическому проекту РУСАЛа. Компания передала часть углеродных единиц, полученных в результате реализации проекта по охране лесов от пожаров в Красноярском крае.

«Вопросы защиты экологии и природоохранной сферы всегда находятся в числе приоритетных для Восточного экономического форума: на полях ВЭФ традиционно проходит большое количество мероприятий, посвященных устойчивому развитию. Углеродный след Форума будет компенсирован с помощью единиц, полученных РУСАЛом в результате реализации лесного климатического проекта. Надеюсь, это сотрудничество станет прекрасным примером для других мероприятий, и мы сможем внести реальный вклад в достижение целей минимизации нашего экологического воздействия», – отметил первый заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Восточного экономического форума Игорь Павлов.

Передача углеродных единиц в целях компенсации углеродного следа ВЭФ-2024 осуществляется с использованием платформы «Нить природы». Платформа позволяет осуществить сделки с углеродными единицами и единицами выполнения квот по принципу маркетплейса. «Нить природы» предназначена для компаний и организаций, которые реализуют климатические проекты, а также для тех, кто планирует покрыть свой углеродный след за счет использования углеродных единиц и единиц выполнения квот. Оператором платформы выступает Фонд Росконгресс.

«Сегодня климатическая и природоохранная повестка находится в центре внимания и бизнеса, и государства. Это не только закреплено на уровне международных и национальных целей устойчивого развития, но и находит отражение в конкретных действиях, программах и проектах. Учитывать экологические и климатические аспекты при организации мероприятий – это еще один способ внести вклад в сохранение планеты для будущих поколений. Мы рады, что климатические проекты РУСАЛа помогают достигать целей устойчивого развития не только нам, но и стране, и нашим партнерам», – сказала директор по устойчивому развитию РУСАЛа Елена Мякотникова.
Восточный экономический форум впервые стал углеродно-нейтральным в 2023 году.

Углеродные единицы (УЕ) – верифицированный результат реализации климатического проекта, выраженный в массе парниковых газов, эквивалентной тонне углекислого газа. Компания может зачесть УЕ в счет собственного углеродного следа или передать их другим заинтересованным сторонам.

РУСАЛ реализует как природные, так и технологические климатические проекты. Так, в российском реестре углеродных единиц компания зарегистрировала три климатических проекта: по охране лесов от пожаров в Красноярском крае и по повышению энергоэффективности Красногорской ТЭЦ Уральского алюминиевого завода, в том числе, при производстве теплоэнергии и при подготовке сырой воды. Часть верифицированных углеродных единиц была направлена на компенсацию углеродного следа Форума «Климатическая повестка БРИКС в современных условиях», который прошел 29–30 августа 2024 года в Москве.

Восточный экономический форум проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

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