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Пресс-релиз

Международное сотрудничество в природоохранной сфере обсудили на Дне сокола в рамках ВЭФ

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Росконгресс

Новые возможности для международного взаимодействия и проекты по сохранению и восстановлению популяций редких птиц обсудили участники пленарной сессии «Природоохранная дипломатия: соколиные – новые горизонты сотрудничества» в рамках второго Международного форума «День сокола». Мероприятие состоялось в стартовый день Восточного экономического форума. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

«В нашей стране ведется масштабная работа по сохранению редких хищных птиц, в число которых входят кречет, балобан и сапсан. В рамках первого Международного форума «День сокола» Россия, ОАЭ, Казахстан, Киргизия, Китай и Монголия приняли рамочную декларацию о намерениях по сохранению популяции кречета. В этом году к документу присоединился Бахрейн. В рамках декларации мы развиваем сотрудничество в области предотвращения браконьерства, контрабанды, нелегальной торговли, поддерживаем соколиные питомники. Задача по сохранению редких хищных птиц – очень важная и сложная, и только совместными усилиями мы можем справиться с ней», – сказал заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Аноприенко.

Заместитель министра окружающей среды и изменения климата Катара Абдулазиз Ахмад Аль Махмуд рассказал о главных угрозах, стоящих перед семейством соколиных, а также о мерах, принимаемых государством для их сохранения.

«Катар уделяет огромное внимание сотрудничеству с другими странами в этой сфере. Охрана окружающей среды является самым важным условием сохранения животного мира. Среди главных опасностей, которые стоят перед популяциями хищных птиц, – браконьерство и применение химикатов при выращивании растений. Для предотвращения этих угроз мы разработали несколько государственных программ. Главные меры – это создание и расширение питомников, выращивание новых видов редких животных и птиц», – подчеркнул Абдулазиз Ахмад Аль Махмуд.

В свою очередь, глава Департамента ветеринарии Министерства нефти и окружающей среды Королевства Бахрейн Карим Салман Абдулкарим Радхи Альван отметил важность налаживания и дальнейшего укрепления международных контактов в природоохранной сфере.

«Бахрейн является одной из стран, которая придерживается принципов природоохранной дипломатии. Королевство делает огромный вклад в охрану окружающей среды и стало седьмой страной, которая присоединилась к подписанию рамочной декларации. Приложенные нами усилия показывают, что мы смогли сделать большой шаг в процессе восстановления популяции соколов: благодаря международному взаимодействию мы получили возможность обмениваться точками зрения, делиться новыми подходами стран-партнеров в сфере охраны природы, знакомиться с культурами наших стран. Надеемся на расширение рамок нашего сотрудничества», – сообщил Карим Салман Абдулкарим Радхи Альван.

Участниками дискуссии также стали директор департамента развития экотуризма и охоты Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан Отабек Бабамурадов, представитель компании ООО «Расис» Аль-Мутаири Maшари Бадр, заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский, вице-президент по федеральным и региональным программам ПАО «ГМК Норильский никель» Андрей Грачев, заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Андрей Ким, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии Александр Корбут, генеральный секретарь международного форума «Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии» Кайрат Сарыбай. Модератор пленарной сессии – депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Марина Ким.

Международный форум «День сокола» – ключевая экспертная площадка для всестороннего диалога и обмена опытом среди представителей профильных ведомств России и иностранных государств, международных экспертов и ученых, специализирующихся в области защиты хищных и редких видов птиц, требующих особых мер охраны. В 2024 году День сокола проходит во второй раз.

Оператором Форума является Фонд Росконгресс. Мероприятие прошло при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Правительства Камчатского края и Росзаповедцентра Минприроды России.

Соорганизатор – АО «Российский аукционный дом». Официальный партнер – ПАО «ГМК «Норильский никель». Партнеры: Binjarra Falcon, ООО «Востокцемент», Республика Калмыкия. Партнер по организации – АО «Восточный Порт».

Восточный экономический форум проходит 3–6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

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