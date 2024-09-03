На ВЭФ-2024 состоялась Международная научно-практическая российско-вьетнамская конференция

На Восточном экономическом форуме 3 сентября состоялась традиционная Международная научно-практическая российско-вьетнамская конференция (к 75-летию установления дипломатических отношений). Организаторы мероприятия – Российское историческое общество (РИО), Дальневосточный федеральный университет, Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения Российской академии наук и Институт востоковедения РАН при поддержке Федерального архивного агентства и фонда «История Отечества».

«Память об общем пути, пройденном нашими народами, служит сегодня прочным фундаментом российско-вьетнамских отношений, развивающихся в духе всеобъемлющего стратегического партнерства. Между Россией и Вьетнамом заключено свыше 80 межгосударственных договоров и межправительственных соглашений, а общий объём товарооборота в последнее время постоянно растет. Серьезный импульс этому сотрудничеству, безусловно, придал недавний визит во Вьетнам Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Поступательно развивается и российско-вьетнамское сотрудничество в области гуманитарного знания. Благодарен за это нашим партнерам из Вьетнамской академии общественных наук. Сегодняшняя научная конференция позволит российским и вьетнамским ученым «сверить часы», установить новые контакты, обменяться экспертными мнениями и извлечь из прошлого востребованные уроки», – подчеркнул Сергей Нарышкин.

В пленарной сессии приняли участие председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества», доктор исторических наук Руслан Гагкуев, вице-президент Вьетнамской академии науки и технологий, доцент Чан Туан Ань, директор Института европейских исследований Вьетнамской академии общественных наук Нгуен Чиен Тханг и ряд других ученых. Они выступили с докладами об истории российско-вьетнамских отношений, экономическом и образовательном партнерстве двух стран, их роли в АСЕАН, а также затронули ряд других тем. Кроме того, прошла презентация сборника материалов и документов Росархива «СССР и Вьетнам в годы второй Индокитайской войны. 1959–1975 гг.».

В ходе конференции также состоялось две тематические сессии – «Сотрудничество в области науки и образования» и «История, политика, безопасность». Специалисты обсудили поддержку вьетнамского народа со стороны Советского Союза в освободительной борьбе с французским колониальным режимом и американскими военными, а также современный этап диалога двух стран. Кроме того, на ВЭФ открыли историко-документальную выставку «Вьетнам: путь к независимости, справедливости и процветанию», которая посвящена сотрудничеству двух стран.

Восточный экономический форум – 2024 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.