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Камчатский край представит свою экспозицию на выставке «Улица Дальнего Востока»

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Фонд Росконгресс

Камчатский край представит свою экспозицию на выставке «Улица Дальнего Востока», которая состоится 3–8 сентября в рамках Восточного экономического форума – 2024 во Владивостоке. Организатор выставки – Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

«Камчатка – уникальный регион. Это одна из самых перспективных территорий нашей страны для развития туризма. В регионе открываются новые комфортабельные отели. Благодаря реализации мастер-плана качественно меняется городская среда Петропавловска-Камчатского. В следующем году гостей полуострова будет принимать новый современный аэропорт», – рассказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Гостей павильона встретит входная зона «Добро пожаловать на Камчатку», имитирующая прибытие на полуостров. Посетитель оказывается в новом здании аэропорта и может ознакомиться с работой туристического информационного центра с продажей туров на Камчатку, в том числе узнать про первый камчатский национальный туристический маршрут «Камчатка – здесь начинается Россия», объединивший самые популярные туристические локации края.

«Камчатка – это жемчужина не только нашей страны, но и всего мира. Мы по праву гордимся нашей удивительной природой и ее богатствами, славными героическими страницами истории региона и его традициями. Поэтому наша главная задача – продемонстрировать гостям Восточного экономического форума уникальность полуострова, наглядно показать, что Камчатка уверенно движется вперед, планируя и реализуя масштабные проекты. И, конечно же, мы делаем ставку на развитие туризма и видим большой потенциал по привлечению инвестиций в эту отрасль», – отметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

В центральной презентационной зоне представят якорные инвестиционные проекты, мероприятия мастер-плана и плана социального развития региона. С помощью VR-шлема можно будет посетить ключевые туристические объекты, увидеть уникальные природные локации и ознакомиться с работой комфортабельных гостиниц.

Зона туризма «Открываем Россию – открываем Камчатку» направлена на знакомство гостей с основными брендами, которыми гордится полуостровной регион. Среди них – бренды «Береги Камчатку» и одежда «Береги», концепция которого направлена на активное популяризирование экологического подхода к природе. Здесь будет представлена информация о ключевых мероприятиях края, среди которых молодежный форум «Экосистема», зимний фестиваль «Берингия», Международный форум «День сокола» и празднование 170-летия героической обороны 1854 года Петропавловска от англо-французской эскадры. Рядом разместятся макет фрегата «Аврора», тематические оживающие картины героической обороны и первой победы Российской империи в Крымской войне 1854 года.

В зоне «Создано Камчаткой» посетители смогут приобрести продукцию лучших камчатских товаропроизводителей, например купить натуральный очищенный рыбий жир в желатиновых капсулах Омега-3.

Предусмотрено наличие отдельно стоящего сувенирного павильона, сцены с гримерными комнатами. Второй год подряд будет работать Дом сокола, в котором Минприроды России готовит свою экспозицию.

Восточный экономический форум пройдет с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В эти дни выставка «Улица Дальнего Востока» будет доступна для участников Форума, а 7 и 8 сентября она откроется для всех желающих. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

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