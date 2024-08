Неделя рекламы в Москве: стали известны дополнительные детали деловой программы

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) совместно с Ассоциацией развития интерактивной рекламы (АРИР) и Российской ассоциацией маркетинговых услуг (РАМУ) представляет новые подробности мероприятий, которые вошли в Неделю российской рекламы.

Серия деловых и культурно-развлекательных событий состоится с 12 по 15 ноября и объединит на одной площадке ключевых лидеров мнений медиакоммуникационного бизнеса.

12 ноября: День карьеры и образования

Перед стартом НРФ впервые состоится День карьеры и образования. Лидеры рекламного рынка и представители образовательных учреждений объединятся, чтобы эффективно подойти к решению кадровых вызовов. Крупнейшие медиакоммуникационные объединения отмечают серьезный запрос от учебных заведений: вузы хотят привлекать практиков к преподаванию, предоставлять студентам возможность стажироваться и помогать выстраивать карьерный путь с пониманием всего спектра возможностей.

Цель дня карьеры и образования под эгидой НРФ — показать студентам и выпускникам масштаб отрасли и повысить ценность работы в рекламе и маркетинге.

Член рабочей группы дня карьеры и образования Мария Силкина, председатель медиакомитета АКАР (СЕО Mera by Okkam) выражает уверенность в том, что этот день станет началом синергии множества совместных проектов, которые принесут пользу всей индустрии и, что самое важное — будущим профессионалам.

«День образования НРФ — площадка для выстраивания трехстороннего взаимодействия между бизнесом, образовательными учреждениями и студентами. Сегодня в России 0% безработицы и огромная потребность в квалифицированных кадрах с желанием привнести и сделать что-то новое и полезное. Поэтому мы как представители рекламной индустрии ставим перед собой большую и амбициозную задачу — показать и рассказать молодым специалистам о привлекательности и перспективах нашего бизнеса через релевантное современное образование и интересные бизнес-задачи», — сказала Силкина.

К посещению приглашаются студенты крупнейших вузов страны, креативных школ и других институций. Вход на этот день будет бесплатным по предварительной регистрации.

Национальный рекламный форум: 13-15 ноября

13 ноября: День digital-коммуникаций

Стратегическая сессия, посвященная актуальным вопросам развития цифровых коммуникаций, откроет деловую программу НРФ'8. Основной фокус дискуссии лидеров интерактивной рекламы будет выстроен вокруг таких понятий как «экосистемы», «технологии», «креатив».

Модератором выступит Борис Омельницкий, президент АРИР. В открытии форума примут участие представители ведущих инфраструктурных компаний Рунета, digital агентств и крупнейших рекламодателей. Также 13 ноября пройдут разноформатные сессии по ключевым digital-направлениям: brandformance, big data, AI, E-retail Media, AdTech и т.д.

«В дискуссиях первого дня НРФ'8 будут обсуждаться вопросы эффективности вложений в рекламу на изменившемся рынке из-за усиления новых, быстрорастущих медиа, таких как реклама в мессенджерах, интернет-магазинах и в контенте инфлюенсеров. В фокусе внимания будут внедрение технологий ИИ в рекламу, качество трафика и медиаинфляция. С учетом текущих тектонических изменений рынка, мы продолжим наблюдать и обсуждать появление новых экосистем и альянсов, уход старых игроков и перераспределение видеосмотрения в новом ландшафте», — сообщает об основных направлениях работы первого дня Борис Омельницкий, президент АРИР.

Участников первого дня форума ожидает культурная программа от продюсера Даниила Костинского. Вместе со своей командой он объединил усилия крупнейших рекламных агентств и самых значимых фестивалей рекламы, чтобы представить зрителям интереснейший обзор мирового креатива за последний год.

Завершит первый день НРФ'8 вечеринка открытия, совмещенная с церемонией награждения конкурса цифровых коммуникаций «МИКС Россия».

14 ноября: День контента и креатива от Московского международного фестиваля рекламы Red Apple

Команда фестиваля готовится принять иностранные делегации от Китая до Аргентины. Деловая программа от Red Apple уделяет особое внимание контенту и креативу в рекламных кампаниях, которые являются не менее важной составляющей в продвижении брендов, наравне с инструментами и технологиями.

Как отмечает Шреяс Сатхе, главный исполнительный директор Hybrid INSEA, Red Apple — место встречи с талантливыми людьми, обмена крутыми идеями и вдохновения от лучших лидеров отрасли. «Больше всего меня волнует установление связей, которые стимулируют инновационные проекты и сотрудничество. Поэтому я рад окунуться в смесь творчества, инноваций и межкультурного опыта, который предоставляет фестиваль. Считаю, что это отличный способ учиться друг у друга, заводить международные дружеские отношения и создавать новаторские глобальные начинания», — сообщает член жюри и спикер второго дня НРФ'8.

В этот день также состоится официальная церемония награждения победителей 34-го конкурсного сезона Red Apple.

15 ноября: День стратегических инициатив. Завершение деловой программы

«Бизнес, потребители, государство» — официальный слоган НРФ'8 и главного дня в общей деловой программе. Топ-менеджеры ключевых компаний рекламного рынка обсудят цели и задачи российского маркетинга, узнаваемость отечественных брендов и тренды в поведении потребителей.

«Все сессии нашего Форума раскрывают ценность технологий рекламного бизнеса как для брендов, так и для государства с позиции импортозамещения. Вместе с лидерами отрасли мы активно говорим о потребителях не только в контексте медиаландшафта, но и оцениваем как покупательский спрос влияет на экономику нашей страны. НРФ помогает игрокам отрасли показывать свою экспертизу, что в совокупности позволяет увидеть общее состояние индустрии. Диалог агентского бизнеса, органов власти, рекламодателей при участии профессорско-преподавательского состава учебных заведений в этом году будет способствовать качественному росту отрасли в долгосрочной перспективе», — сообщает Валентин Смоляков, глава оргкомитета НРФ.

Участников этого дня ожидают содержательные сессии и саммиты с акцентом на анализе классических каналов и инструментов коммуникации: наружная реклама, радио, телевидение, пресса и др.

Эксклюзивное шоу от продюсера Даниила Костинского «Ночь пожирателей рекламы» станет кульминационным моментом в деловой программе. Каждый рекламный ролик, представленный в этом шоу доказывает, что реклама является частью современной культуры.

Более подробная информация о мероприятии и регистрация доступна на сайте advertisingforum.ru . Следить за актуальной программой и составом участников можно в социальных сетях НРФ'8: в Telegram и в Вконтакте.

В 2023 году, в связи со 145-летним юбилеем рекламной отрасли в России, программа НРФ впервые была расширена до 3 дней и проходила в формате недели рекламы. В 2024 году оргкомитет принял решение о сохранении такого формата. Национальный рекламный форум (НРФ) проходит ежегодно с 2016 года и является ключевым событием для медиакоммуникационной отрасли. В мероприятии принимают участие агентства, бренды, технологические компании и медиахолдинги с целью обсуждения актуальных тенденций на рынке.

