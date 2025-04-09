Собчак порадовалась освобождению Ефремова: «Знаю, как он сжирал себя»

Журналистка Собчак заявила, что Михаилу Ефремову тяжело после выхода из колонии

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила в Telegram-канале, что актеру Михаилу Ефремову нелегко после выхода из колонии по УДО.

«Я прекрасно понимаю, как ему было тяжело там, как стало еще тяжелее, когда многие от него отреклись (но не я), что и сейчас ему тоже будет очень тяжело», — поделилась знаменитость.

По словам Собчак, в заключении Ефремов сильно подорвал свое здоровье — и теперь артисту предстоит долгое восстановление. Но главное, отметила журналистка, Ефремову удалось выйти на свободу.

«Я знаю, как он сжирал себя из-за произошедшей трагедии и своей вины, знаю, какой камень носил и носит на сердце, и поэтому главная моя эмоция сейчас — облегчение», — отметила она.

Собчак пожелала Ефремову «найти себя» после освобождения. Она заявила, что актер был и остается ее другом. Она очень его ждет.

9 апреля 2025 года Михаила Ефремова выпустили из колонии, и он отправился в Москву.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.

Ранее адвокат рассказала, за что Ефремов может вернуться в колонию.