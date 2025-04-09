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Инвалида-колясочника сняли с рейса из-за того, что он не мог дойти до туалета

В Британии инвалида не пустили на рейс из-за невозможности дойти до туалета
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Liverpool Echo

Инвалида-колясочника не допустили на рейс, следовавший из Манчестера в Афины, из-за того, что он не мог дойти до туалета. Об этом сообщает Metro.

79-летний Барри Добнер планировал отправиться в Грецию вместе с женой и знакомой. Они предупредили авиакомпанию EasyJet о том, что один из пассажиров передвигается на коляске, так как у него не работают ноги.

Уже в самолете, за несколько минут до взлета, бортпроводница услышала о наличии у мужчины переносного писсуара. Это подтвердила и жена Добнера, отметив, что это нужно на случай чрезвычайной ситуации.

Затем стюардесса спросила, может ли мужчина дойти до туалета, на что получила отрицательный ответ. После этого их попросили покинуть салон.

«Когда кто-то говорит тебе такое, это выбивает из тебя дух. Это такое чувство. Твоя уверенность просто исчезает», – поделился мужчина.

В авиакомпании заявили, что извинились перед семьей за эту ошибку и возместили стоимость перелета. Помимо этого, паре выплатили компенсацию за отказ в посадке.

Ранее в Бурятии водитель маршрутки высадил ребенка-инвалида и смял его удостоверение.

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