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Россиянин справил нужду в кресле самолета на рейсе из Таиланда в Казахстан

Пьяный россиянин справил нужду в кресле на рейсе из Пхукета в Алматы
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Shutterstock/Vitalii Matokha

Полет из Таиланда в Казахстан закончился для гражданина России оформлением административного штрафа за то, что мужчина не смог сдержать естественные потребности и не дошел до туалета. Об этом сообщили в пресс-центре органов внутренних дел Казахстана.

Инцидент произошел в самолете, следовавшем из Пхукета в Алматы. Как уточнили правоохранительные органы, 42-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, справил нужду, не вставая с пассажирского кресла.

Нарушителя общественного порядка по прибытии в аэропорт назначения привлекли к ответственности за распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения, а также за мелкое хулиганство. Ему назначили штраф, размер которого не уточняется.

Ранее сообщалось, что пассажир авиакомпании United Airlines помочился на пассажира бизнес-класса.

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